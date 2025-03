Ο Μπεν Άφλεκ σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ έσπασε τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ. Σε μια συνέντευξη για το εξώφυλλο του περιοδικού GQ για τον Απρίλιο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας The Accountant 2 άνοιξε την καρδιά του για τη σχέση του με την ηθοποιό και τραγουδίστρια και μίλησε για την πραγματικότητα του χωρισμού τους σε σχέση με όσα λένε οι φήμες — συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του 2024 για τον γάμο τους, The Greatest Love Story Never Told.

«Μέρος αυτού ήταν, ‘Εντάξει, αν πρόκειται να συμμετάσχω σε αυτό, θέλω να το κάνω με έναν ειλικρινή και ενδιαφέροντα τρόπο’. Γιατί θεώρησα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εξέταση», είπε ο Άφλεκ. Επίσης, επαίνεσε τη Λόπεζ, λέγοντας ότι έχει «αντιμετωπίσει τη διασημότητα πιο επιδέξια και με μεγαλύτερη δεξιοτεχνία από ό,τι εγώ. Ο χαρακτήρας μου είναι να είμαι λίγο πιο συγκρατημένος και ιδιωτικός από εκείνη».

«Όπως συμβαίνει στις σχέσεις, δεν έχεις πάντα την ίδια στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα», συνέχισε ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Και έτσι σκέφτηκα, Ω, αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί πώς συμφιλιώνεις αυτό; Γιατί… αγαπώ και υποστηρίζω αυτό το άτομο. Πιστεύω σε εκείνη. Είναι υπέροχη. Θέλω ο κόσμος να το δει αυτό».

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, ο Άφλεκ θυμήθηκε πως είπε κάτι σαν, «’Δεν παντρεύεσαι έναν καπετάνιο και μετά λες, ‘Δεν μου αρέσει να βγαίνω στο νερό’’. Πρέπει να αναλαμβάνεις αυτό που ήξερες πριν μπεις σε οποιαδήποτε σχέση». «Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πω ότι αυτό δεν ήταν η αιτία για κάποιο μεγάλο ρήγμα. Δεν είναι σαν να παρακολουθείς αυτό το ντοκιμαντέρ και να λες, ‘Α, τώρα καταλαβαίνω τα προβλήματα που είχαν αυτοί οι δύο’», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Άφλεκ είπε ότι «δεν έχει πρόβλημα» να μιλάει για την «προσωπική του ζωή λίγο… αρκεί να επικοινωνούνται τα πραγματικά μου συναισθήματα και προθέσεις και πεποιθήσεις, κάτι που ελπίζω να ήμουν ξεκάθαρος ότι η [Λόπεζ] είναι κάποια που σέβομαι πολύ». Και ενώ κατανοεί «την επιθυμία να διερευνήσεις ή να εξερευνήσεις τις διαφορές στην προοπτική που έχουμε σχετικά με το πώς κάποιος αισθάνεται άνετα να πλησιάσει τη γραμμή μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ζωής», ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είπε ότι έχει «μόνο σεβασμό» για την πρώην σύζυγό του.

«Υπάρχει μια τάση να κοιτάζουμε τους χωρισμούς και να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ρίζες των αιτίων ή κάτι τέτοιο. Αλλά ειλικρινά… η αλήθεια είναι πολύ πιο καθημερινή από ό,τι πιθανώς πιστεύει ο κόσμος ή θα ήταν ενδιαφέρον», συνέχισε ο Άφλεκ. Στη συνέχεια είπε για τον χωρισμό τους, «Δεν υπάρχει σκάνδαλο, δεν υπάρχει σαπουνόπερα, δεν υπάρχει ίντριγκα. Είναι απλώς μια ιστορία για ανθρώπους που προσπαθούν να καταλάβουν τις ζωές τους και τις σχέσεις τους με τρόπους που όλοι μας συνήθως κάνουμε», πρόσθεσε ο Άφλεκ.

Ο Άφλεκ και η Λόπεζ αναζωπύρωσαν τον ρομαντισμό τους το 2021, αφού είχαν προηγουμένως αρραβωνιαστεί το 2002 και τερμάτισαν τη σχέση τους το 2003. Παντρεύτηκαν το 2022 σε δύο ξεχωριστές τελετές — μία στο Λας Βέγκας και μία στη Γεωργία. Η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Άφλεκ τον Αύγουστο του 2024 και το διαζύγιο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.

Από την πλευρά της Λόπεζ, φαίνεται πως άνοιξε την καρδιά της για το τέλος του ρομαντισμού τους στο τεύχος του Οκτωβρίου του περιοδικού Interview. «Ούτε για μια στιγμή», είπε όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει για την ιστορία αγάπης της με τον Άφλεκ.

