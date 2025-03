Lauren Sánchez και Jeff Bezos: Ο γάμος της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι

Οι προσκλήσεις για τον γάμο της Lauren Sánchez και του Jeff Bezos εστάλησαν, σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρόταση γάμου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Βενετία, Ιταλία, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δημοσιογράφος Dylan Byers ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε την είδηση μέσω του X το Σάββατο. Οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα για σχόλιο.

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, η Sánchez, μίλησε για την πρόταση γάμου του Bezos, λέγοντας στο περιοδικό Vogue ότι: «λίγο έχασε τις αισθήσεις της» όταν εκείνος άνοιξε το κουτί με το δαχτυλίδι. «Ακόμα συζητάμε για το γάμο, πώς θα είναι. Θα είναι κάτι μεγάλο; Θα γίνει στο εξωτερικό; Δεν ξέρουμε ακόμα. Είμαστε μόλις πέντε μήνες αρραβωνιασμένοι», είχε δηλώσει τότε.

Σύμφωνα με ειδικούς, το διαμάντι των 20 καρατίων, που ο Bezos τοποθέτησε κάτω από το μαξιλάρι της, εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το ζευγάρι ίσως είχε αφήσει υπονοούμενα για τον επικείμενο γάμο τους, όταν εμφανίστηκαν με εμφανή διάθεση για γάμο στο Vanity Fair Oscar Party 2025. Η Sánchez περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα λευκό strapless φόρεμα σε στυλ mermaid με φτερά του Oscar de la Renta, ενώ ο Bezos φορούσε μαύρο σμόκιν με λευκή παπιγιόν.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2019, αλλά αποφεύγουν να φωτογραφίζονται μαζί μέχρι να ολοκληρωθούν τα διαζύγιά τους. Ο Bezos και η πρώην σύζυγός του, MacKenzie Scott, με τέσσερα παιδιά, ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από πάνω από 25 χρόνια γάμου. Η Sánchez και ο πρώην σύζυγός της, Patrick Whitesell, χώρισαν τον Οκτώβριο του 2019, μετά από 13 χρόνια γάμου. Η συγγραφέας του βιβλίου «Fly Who Flew to Space» έχει δύο παιδιά με τον Whitesell και ένα με τον πρώην σύζυγό της, Tony Gonzalez. Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Page Six.

