Γιατί η Blake Lively και ο Ryan Reynolds δεν θα παρευρεθούν στο επερχόμενο Met Gala

Το Met Gala 2025, με το θέμα «Superfine: Tailoring Black Style» να αναδεικνύει την κουλτούρα και το στυλ των Αφροαμερικανών ανδρών, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1η Μαΐου. Ωστόσο, αυτή τη φορά η Blake Lively και ο Ryan Reynolds δεν θα είναι παρόντες. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν περιορισμένες φέτος, λόγω της νομικής τους διαμάχης με τον Justin Baldoni, και μια πηγή επιβεβαίωσε στο People ότι το ζευγάρι έχει αποφασίσει να απουσιάσει από το Met Gala στις 5 Μαΐου.

Η Lively και ο Reynolds, οι οποίοι είναι επίκεντρο της προσοχής λόγω της δικαστικής τους υπόθεσης με τον συμπρωταγωνιστή της Lively από την ταινία «It Ends with Us», φαίνεται πως δεν άφησαν αυτή την κατάσταση να επηρεάσει την απόφασή τους να μην παρευρεθούν στο φετινό Met Gala.

Η Lively και ο Reynolds δεν παραβρέθηκαν στο Met Gala από το 2022, όταν ήταν Co-chairs της εκδήλωσης, και φέτος δεν σκοπεύουν να κάνουν το ίδιο. Στο Met Gala του 2022, η Lively είχε κλέψει την παράσταση με την εμφάνισή της που αποτίουσε φόρο τιμής στο θέμα «Gilded Glamour», φορώντας ένα μεταλλικό copper φόρεμα με αναστρέψιμο πανωφόρι που αποκάλυπτε μια εντυπωσιακή τουρκουάζ απόχρωση, αναφερόμενη στην πατίνα του Αγάλματος της Ελευθερίας.

Διάβασε επίσης: Met Gala 2025: Ποια είναι η θεματολογία και οι co-chairs του ερχόμενου μεγάλου event της μόδας

«Δεν είναι σαν τις Kardashians που πηγαίνουν κάθε χρόνο», ανέφερε πηγή στο Us Weekly, εξηγώντας την απόφασή της να μην παραβρεθεί φέτος. Πριν το 2022, η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού στο Met Gala ήταν το 2017, για το θέμα «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between». Επίσης, η Lively είχε κάνει σόλο εμφάνιση το 2018 για το θέμα «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination», φορώντας μια δημιουργία Versace και ένα τιάρα από τη Lorraine Schwartz.

Παρά την απουσία τους από το φετινό Met Gala, οι λάτρεις της μόδας μπορούν να περιμένουν να δουν εντυπωσιακές δημιουργίες εμπνευσμένες από την ανδρική μόδα, καθώς η φετινή εκδήλωση θα εξετάσει το ανεξίτηλο στυλ των Αφροαμερικανών ανδρών μέσα από την τέχνη, τις φωτογραφίες και τα ενδύματα, εστιάζοντας στον δανδή και την επιρροή του από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Διάβασε επίσης: Η επίθεση του Kanye West στα παιδιά του Jay-Z και της Beyoncé έκανε έξω φρενών την Kim Kardashian