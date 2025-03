Η Zara κυκλοφορεί μια συλλογή εμπνευσμένη από τη σειρά «The White Lotus»

Τι καλύτερο από έναν πολυτελή προορισμό, γιόγκα στην παραλία και μια δόση καυστικού χιούμορ; Η σειρά «The White Lotus» επέστρεψε δυναμικά το 2025 με την τρίτη σεζόν του, κατακτώντας ξανά το κοινό με τη χαρακτηριστική του συνταγή: ατελείωτη ίντριγκα, υπερβολική πολυτέλεια και πανέξυπνη σάτιρα. Και τώρα, χάρη στη Zara, μπορείς να μεταφέρεις λίγο από αυτή την ατμόσφαιρα στην ντουλάπα σου.

Η νέα capsule συλλογή της Zara αντλεί έμπνευση από το σύμπαν της σειράς και φέρνει επτά κομμάτια athleisure ύφους, διακοσμημένα με μερικές από τις πιο απολαυστικές φράσεις των χαρακτήρων της. Από το παιχνιδιάρικο «Ready for some yoga» μέχρι το σχεδόν ειρωνικό «I thought we were here to detox», κάθε ρούχο αποτυπώνει τη μοναδική αίσθηση χιούμορ και πολυτέλειας που χαρακτηρίζει το The White Lotus.

Τα βαμβακερά, άνετα σχέδια είναι ιδανικά για ένα wellness retreat – ή απλώς για μια χαλαρή βόλτα με στυλ. Άλλωστε, μπορείς εύκολα να φανταστείς τους χαρακτήρες της σειράς να κυκλοφορούν φορώντας ένα από αυτά τα t-shirts, συνδυασμένα με leggings και μια αίσθηση αδιαφορίας για τον έξω κόσμο.

Αν θέλεις να φέρεις λίγη από τη μαγεία του White Lotus στην καθημερινότητά σου – είτε ως φαν είτε απλώς επειδή λατρεύεις το cool και ανέμελο ύφος της συλλογής – αυτή είναι η ευκαιρία σου. Άλλωστε, το στυλ είναι το πρώτο βήμα. Το μόνο που μένει είναι να βρεις τη δική σου ιστορία.

