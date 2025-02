Η ηθοποιός Μισέλ Τράχτενμπεργκ από το Gossip Girl πέθανε σε ηλικία 39 ετών

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ, γνωστή για τους ρόλους της στη σειρά Buffy the Vampire Slayer και το Gossip Girl, πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Η αστυνομία του Μανχάταν ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση έκτακτης ανάγκης το πρωί της Τετάρτης 26/2 και βρήκε την ηθοποιό αναίσθητη και χωρίς να ανταποκρίνεται. Διαπιστώθηκε νεκρή και η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από τον ιατροδικαστή. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν υπόνοιες εγκληματικής ενέργειας.

Ωστόσο, είχε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση ήπατος, λένε πηγές στο PEOPLE και μάλιστα η ίδια δεν κοινοποίησε ποτέ δημόσια οποιαδήποτε κατάσταση υγείας. Το ABC News ανέφερε ότι η μεταμόσχευση ήπατος της μπορεί να οδήγησε σε «επιπλοκές».

Η Τράχτενμπεργκ έγινε διάσημη για τον ρόλο της ως Ντον Σάμερς στη σειρά Buffy the Vampire Slayer και αργότερα ως Τζωρτζίνα Σπαρκς στο Gossip Girl. Ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση σε ηλικία 9 ετών, συμμετέχοντας στη σειρά The Adventures of Pete & Pete του Nickelodeon. Επίσης, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως EuroTrip, Ice Princess, Killing Kennedy και Sister Cities. Η Τράχτενμπεργκ υπήρξε υποψήφια για πολλά βραβεία για την ερμηνεία της στη σειρά Buffy the Vampire Slayer, συμπεριλαμβανομένου ενός Daytime Emmy. Μετά την επιτυχία της στο Gossip Girl, επέστρεψε για δύο επεισόδια στο reboot της σειράς το 2023. Ο τελευταίος σημαντικός ρόλος της ήταν το 2021, όταν παρουσίασε τη σειρά ντοκιμαντέρ αληθινών εγκλημάτων Meet, Marry, Murder στο Tubi.

Συνεργάτες και φίλοι της απέτισαν φόρο τιμής στην Τράχτενμπεργκ. Η Μπλέικ Λάιβλι, συμπρωταγωνίστριά της στο Gossip Girl, την περιέγραψε ως μία προσωπικότητα που «έδινε το 200%» σε ό,τι έκανε και ότι ήταν πιστή, γενναία και αυθεντική. Η Αμερικανίδα κωμικός Ρόζι Ο’Ντόνελ, που είχε παίξει μαζί της στην ταινία Harriet the Spy, δήλωσε ότι ο θάνατός της ήταν «καρδιοσπαστικός» και εξέφρασε λύπη που δεν μπορούσε να τη βοηθήσει.

Η Τράχτενμπεργκ είχε αντιμετωπίσει προσωπικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, και το 2021 κατηγόρησε τον δημιουργό της σειράς Buffy, Τζος Γουίντον, για ακατάλληλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, μετά από τη δημόσια καταγγελία της συμπρωταγωνίστριάς της, Καρίσμα Κάρπεντερ, για κακομεταχείριση. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της και ζήτησε ιδιωτικότητα για την απώλειά τους.

