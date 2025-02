Critics Choice Awards 2025: Η πλήρης λίστα νικητών

Μπορεί να καθυστέρησαν 2 βδομάδες από τις πυρκαγιές που σάρωσαν το Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα, αλλά τα βραβεία Critics Choice έκαναν την τελετή τους για το 2025 στο Barker Hangar της Σάντα Μόνικα την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου. Ήταν μια αναβολή που ανέφερε η οικοδέσποινα Τσέλσι Χάντλερ: «Έχουμε περάσει πολλά τελευταία, όχι μόνο εδώ στο Λος Άντζελες, αλλά ολόκληρη η χώρα μας», είπε στον εναρκτήριο μονόλογο της εκδήλωσης, «ξυπνώντας κάθε μέρα χωρίς να ξέρουμε ποια νέα θα ακούσουμε που θα μας απογοητεύσουν ή θα μας τρομοκρατήσουν. Επομένως, είναι σημαντικό σε καιρούς σαν αυτούς να αποσπάται η προσοχή και γι’ αυτό θέλω να εκφράσω προσωπικά την ευγνωμοσύνη μου στον Justin Baldoni και την Blake Lively». Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν οι Ντέμι Μουρ και ο Άντριεν Μπρόντι, ενώ το βραβείο της καλύτερης ταινίας πήρε το Anora.

Καλύτερη Ταινία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Anora

A Complete Unknown

The Brutalist

Conclave

Dune: Μέρος δεύτερο

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

Καλύτερος Ηθοποιός

ΝΙΚΗΤΗΣ: Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Καλύτερη Ηθοποιός

ΝΙΚΗΤΗΣ: Demi Moore – The Substance

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Καλύτερος Β’ Ανδρικός ρόλος

ΝΙΚΗΤΗΣ: Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Denzel Washington – Gladiator II

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Danielle Deadwyler – The Piano Lesson

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rossellini – Conclave

Καλύτερος νέος ηθοποιός/ηθοποιός

ΝΙΚΗΤΗΣ: Maisy Stella – My Old Ass

Alyla Browne – Furiosa: A Mad Max Saga

Elliott Heffernan – Blitz

Izaac Wang – Didi

Alisha Weir – Abigail

Zoe Ziegler – Janet Planet

Καλύτερος Σκηνοθέτης

ΝΙΚΗΤΗΣ: Jon M. Chu – Wicked

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist

Coralie Fargeat – The Substance

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

ΝΙΚΗΤΗΣ: Coralie Fargeat – The Substance

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – 5 Σεπτεμβρίου

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Justin Kuritzkes – Challengers

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

ΝΙΚΗΤΗΣ: Peter Straughan – Conclave

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked

Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing

RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Dune: Part Two

Καλύτερη Ενδυματολογία

ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Tazewell – Wicked

Lisy Christl – Conclave

Linda Muir – Nosferatu

Massimo Cantini Parrini – Maria

Jacqueline West – Dune: Part Two

Janty Yates, Dave Crossman – Gladiator II

Τα καλύτερα μαλλιά και μακιγιάζ

ΝΙΚΗΤΗΣ: Hair and Makeup Team – The Substance

Christine Blundell, Lesa Warrener, Neal Scanlan – Beetlejuice Beetlejuice

Hair and Makeup Team – Dune: Part Two Frances Hannon, Sarah Nuth

, Laura Blount – Wicked

Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David Sararonah – Saucier – Ένας διαφορετικός άνθρωπος

Καλύτερα οπτικά εφέ

ΝΙΚΗΤΗΣ: Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – Dune: Part Two

Mark Bakowski, Pietro Ponti, Nikki Penny, Neil Corbould – Gladiator II

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Paul Corbould, David Shirk – Wicked

Luke Millar, Davids Herman, David Clay

, Effects Team – The Substance

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke – Kingdom of the Planet of the Apes

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

ΝΙΚΗΤΗΣ: The Wild Robot

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Καλύτερη Κωμωδία

ΝΙΚΗΤΗΣ: A Real Pain και Deadpool & Wolverine

Hit Man

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Emilia Pérez

Όλα όσα φανταζόμαστε ως

ροή φωτός

Είμαι ακόμα εδώ

Επιγονατίδα

Ο σπόρος του ιερού σύκου

Καλύτερο Τραγούδι

ΝΙΚΗΤΗΣ: “El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl – Miley Cyrus

“Compress/ Repress” – Challengers – Trent Reznor, Atticus Ross “

Harper and Will Go West ” – Will Ρομπότ – Maren Morris “Mi Camino” – Emilia Pérez – Selena Gomez

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Shōgun

The Day of the Jackal

The Diplomat

Evil

Industry

Συνέντευξη της Anne Rice με το Vampire

The Old Man

Slow Horses

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Kathy Bates – Matlock

Caitriona Balfe – Outlander

Shanola Hampton – Found

Keira Knightley – Black Doves

Keri Russell – The Diplomat

Anna Sawai – Shōgun

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Hiroyuki Sanada – Shōgun

Jeff Bridges – The Old Man

Ncuti Gatwa – Doctor Who

Eddie Redmayne – The Day of the Jackal

Rufus Sewell – The Diplomat

Antony Starr – The Boys

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Moeka Hoshi – Shōgun

Allison Janney – The Diplomat

Nicole Kidman – Lioness

Skye P. Marshall – Matlock

Anna Sawai – Pachinko

Fiona Shaw – Bad Sisters

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Tadanobu Asano – Shōgun

Michael Emerson – Evil

Mark-Paul Gosselaar – Found

Takehiro Hira – Shōgun

John Lithgow – The Old Man

Sam Reid – Συνέντευξη της Anne Rice με τον βαμπίρ

Καλύτερη Κωμική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Hacks

Abbott Elementary

English Teacher

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Somebody Somewhere

St. Denis Medical

What We Do in the Shadows

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Jean Smart – Hacks

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows

Bridget Everett – Somebody Somewhere

Kristen Wiig – Palm Royale

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά

ΝΙΚΗΤΗΣ: Adam Brody – Nobody Wants This

Brian Jordan Alvarez – English Teacher

David Alan Grier – St. Denis Medical

Steve Martin – Only Murders in the Building

Kayvan Novak – What We Do in the Shadows

Martin Short – Only Murders in the Building