Η Ναόμι Κάμπελ θα ασκήσει έφεση κατά της απαγόρευσής της ως διαχειρίστριας φιλανθρωπικού οργανισμού

Η Ναόμι Κάμπελ σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απαγόρευσης της από τη διαχείριση φιλανθρωπικών οργανισμών, υποστηρίζοντας ότι κάποιος χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο email για να την υποδυθεί, δίνοντας ψευδή εικόνα για τον ρόλο της. Τον Σεπτέμβριο του 2024, το μοντέλο αποκλείστηκε από το να είναι διαχειρίστρια φιλανθρωπικού οργανισμού για πέντε χρόνια, έπειτα από έρευνα της βρετανικής Επιτροπής Φιλανθρωπικών Οργανισμών, η οποία αποκάλυψε κακή διαχείριση οικονομικών πόρων στο Fashion for Relief, έναν οργανισμό που η ίδια ίδρυσε.

Οι εκπρόσωποί της υποστηρίζουν ότι κάποια έγγραφα που κατατέθηκαν στην έρευνα έδιναν μια παραπλανητική εικόνα για τον ρόλο της στη διοίκηση του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτούς, υπάρχουν αποδείξεις ότι δημιουργήθηκε ένας ψεύτικος λογαριασμός email, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να την υποδυθεί σε επικοινωνίες με νομικούς συμβούλους. Ως αποτέλεσμα, δεν ενημερώθηκε ποτέ για τις κατηγορίες που εξετάζονταν στην έρευνα και δεν της δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς δαπανήθηκαν σε πολυτελή ξενοδοχεία, θεραπείες σπα και προσωπική ασφάλεια. Η Κάμπελ τότε είχε δηλώσει ότι ήταν «εξαιρετικά ανήσυχη» για τα ευρήματα και είχε τονίσει ότι η ίδια δεν είχε τον έλεγχο του οργανισμού. Η υπόθεσή της θα εξεταστεί από δικαστήριο την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου. Σε δήλωσή της την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου, η Κάμπελ ανέφερε ότι στόχος της είναι «να διασφαλίσει ότι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η Κάμπελ πρόσθεσε ότι από τη δημοσίευση της έκθεσης έχει «αγωνιστεί να αποκαλύψει την αλήθεια» και ότι όσα έχουν βγει στο φως είναι «σοκαριστικά». «Θέλω να αναδείξω πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθούν ψεύτικες ταυτότητες στο διαδίκτυο και να αποτρέψω άλλους από το να περάσουν όσα πέρασα εγώ. Θέλω να διασφαλίσω ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», τόνισε.

Η Κάμπελ ήταν μία από τους τρεις διαχειριστές του Fashion for Relief που αποκλείστηκαν λόγω της έρευνας. Οι άλλες δύο, η Μπιάνκα Χέλμιχ και η Βερόνικα Τσου, αποκλείστηκαν για εννέα και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα. Η έρευνα για το Fashion for Relief ξεκίνησε το 2021 και ο οργανισμός διαλύθηκε και αφαιρέθηκε από το μητρώο φιλανθρωπικών οργανισμών τον Μάρτιο του 2024. Η έρευνα, η οποία εξέτασε τις οικονομικές συναλλαγές του οργανισμού από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2022, διαπίστωσε ότι μόνο το 8,5% των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκε για δωρεές σε άλλες φιλανθρωπικές δράσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανισμών, έχουν ανακτηθεί £344.000 και έχουν προστατευθεί άλλα £98.000 φιλανθρωπικών κεφαλαίων. Το Fashion for Relief είχε ως στόχο να ενώσει τη βιομηχανία της μόδας για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε άλλους οργανισμούς και παρέχοντας βοήθεια σε παγκόσμιες κρίσεις.

