Η επιστήμη μίλησε: Αυτά είναι τα 10 τραγούδια που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση

Τι θα έλεγες αν υπήρχε ένα τραγούδι που να μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να «μεταμορφώσει» τη μέρα σου; Κι όμως, σύμφωνα με την επιστήμη υπάρχει η απόλυτη playlist που μπορεί να σε «ανεβάσει», είτε είχες μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, είτε κάποιο πρόβλημα στην προσωπική σου ζωή.

Όπως αποκάλυψε στο INC ο μουσικός ψυχολόγος, Michael Bonshor, από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, υπάρχουν πράγματι τραγούδια που μπορούν να μας ανεβάσουν τη διάθεση σε χρόνο ρεκόρ.

Αυτά είναι τα τραγούδια που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση

Όπως λέει ο Bonshor, αυτά τα 10 τραγούδια έχουν τη δύναμη να σε κάνουν χαρούμενη κάθε φορά που τα ακούς:

1. “Good Vibrations” by The Beach Boys

2. “I Got You (I Feel Good)” by James Brown

3. “House Of Fun” by Madness

4. “Get The Party Started” by P!nk

5. “Uptown Girl” by Billy Joel

6. “Sun Is Shining” by Bob Marley

7. “I Get Around” by The Beach Boys

8. “YMCA” by Village People

9. “Waterloo” by ABBA

10. “September” by Earth, Wind & Fire

Αλλά τι είναι αυτό που κάνουν αυτά τα τραγούδια και μας κάνουν να νιώθουμε έτσι; Ο Bonshor εξηγεί: «Τα τραγούδια θεωρούνται χαρούμενα όταν είναι σε ματζόρε κλίμακα, με ένα ρυθμό περίπου 137 παλμούς το λεπτό. Μας αρέσουν οι συγχορδίες 7ης, γιατί προσφέρουν περισσότερη ένταση και ενδιαφέρον – οι κανονικές συγχορδίες έχουν τρεις νότες, ενώ οι 7ης προσθέτουν μια επιπλέον νότα, δημιουργώντας έτσι αίσθηση έντασης και αποφόρτισης.»

Επιπλέον, συνεχίζει ο Bonshor, «Τα χαρούμενα τραγούδια συνήθως έχουν έναν έντονο ρυθμό 1-2-1-2, οπότε μπορείς να χορέψεις, και η εισαγωγή είναι σύντομη, με το τραγούδι να ξεκινάει δυναμικά χωρίς καθυστερήσεις.»