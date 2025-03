Οι 5 ηθοποιοί που κράτησαν την αναπνοή τους κάτω από το νερό για απίστευτα πολύ χρόνο

Η τέχνη του κινηματογράφου συχνά απαιτεί από τους ηθοποιούς να ξεπεράσουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος και να αναλάβουν εντυπωσιακές προκλήσεις. Μια από τις πιο ακραίες και εντυπωσιακές δοκιμασίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι το κράτημα της αναπνοής τους κάτω από το νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται για να προσδώσει αίσθηση ρεαλισμού και έντασης σε υποβρύχιες σκηνές, αλλά μερικές φορές οι ηθοποιοί ξεπερνούν τα όρια του δυνατού. Από τον Tom Cruise μέχρι την Mabel Cadena, ανακάλυψε ποιοι ηθοποιοί ανέλαβαν το εντυπωσιακό αυτό κατόρθωμα και πόσο καιρό κατάφεραν να κρατήσουν την αναπνοή τους κάτω από το νερό.

1. Val Kilmer (Top Secret, 1984)

Το Top Secret είναι μια σουρεαλιστική μίξη πολεμικής ταινίας και ταινίας τύπου Έλβις, με πρωταγωνιστή τον Val Kilmer ως τον Αμερικανό τραγουδιστή Nick Rivers. Ο ήρωας περνάει πίσω από τις εχθρικές γραμμές και ερωτεύεται μια Γερμανίδα που πολεμά τους φασίστες. Ανάμεσα στις ευφυείς σκηνές της ταινίας υπάρχει και μια υποβρύχια μονομαχία σε στυλ γουέστερν. Οι σκηνοθέτες David Zucker και Jim Abrahams αποκάλυψαν στο ScreenCrush το 2014 ότι οι ηθοποιοί κρατούσαν την αναπνοή τους κάτω από το νερό για διαστήματα 10 ή 15 δευτερολέπτων, πριν ανέβουν ξανά στην επιφάνεια. Ο Kilmer πρόσθεσε: «Το πιο δύσκολο ήταν να μην γελάσουμε και να ξεμείνουμε από οξυγόνο». Μάλιστα, απέκτησε πιστοποιητικό κατάδυσης για τη συγκεκριμένη σκηνή και εξακολουθεί να απολαμβάνει τις καταδύσεις μέχρι σήμερα!

2. Kurt Russell (Poseidon, 2006)

Πόση ώρα κράτησε την αναπνοή του ο Kurt Russell σε αυτό το remake του Poseidon Adventure; Τόσο πολύ, που λίγο έλειψε να λιποθυμήσει. «Υπάρχει μια σκηνή όπου είμαι κάτω από το νερό για πολλή ώρα, κάτι που σημαίνει ότι έπρεπε να εμπιστευτώ κάποιον να μου δώσει αέρα ακριβώς τη σωστή στιγμή. Αυτό είναι τρομακτικό», είπε στην Movie Maker. «Ήθελα να δω πώς είναι αυτή η εμπειρία, αλλά ψυχολογικά είναι δύσκολο να το κάνεις… να αφεθείς και να εμπιστευτείς ότι δεν θα πνιγείς». Ο Russell πρόσθεσε: «Την τρίτη φορά που ο δύτης ήρθε να μου βάλει τον ρυθμιστή στο στόμα, δεν το θυμάμαι καν. Ήμουν τόσο κοντά στο όριο».

3. Jessica Alba (Into the Blue, 2005)

Η Jessica Alba είχε ήδη εμπειρία από ελεύθερη κατάδυση χάρη στη σειρά The New Adventures of Flipper στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Μετέφερε αυτές τις ικανότητες στην ταινία Into the Blue, όπου συμπρωταγωνίστησε με τον αείμνηστο Paul Walker.

«Η ελεύθερη κατάδυση είναι σαν μια ακραία εκδοχή του snorkeling», δήλωσε στο CBS News το 2005. «Κατεβαίνεις περίπου 15 μέτρα βάθος, κρατώντας την αναπνοή σου και φορώντας μια ζώνη βαρών, και μένεις κάτω για λεπτά». Η Alba και οι συμπρωταγωνιστές της έκαναν αγώνες μεταξύ τους: «Νομίζω πως εγώ είχα τη μεγαλύτερη διάρκεια κράτησης της αναπνοής – ήταν περίπου 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα», είπε.

4. Tom Cruise (Mission: Impossible — Rogue Nation, 2015)

Σε ένα βίντεο του Access Hollywood, όταν κυκλοφόρησε το Mission: Impossible — Rogue Nation, ο Tom Cruise εξήγησε ότι «κανονικά, σε υποβρύχιες σκηνές οι άνθρωποι κρατούν την αναπνοή τους για 10 ή 15 δευτερόλεπτα το πολύ». Όμως, επειδή είναι ο Tom Cruise, έμαθε να κρατάει την αναπνοή του για έξι ολόκληρα λεπτά για μια σκηνή στην οποία ο ήρωάς του, Ethan Hunt, πρέπει να διεισδύσει σε μια εγκατάσταση… φυσικά, χωρίς εξοπλισμό κατάδυσης. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει τίποτα που ο Maverick (ο χαρακτήρας του στο Top Gun) δεν θα έκανε για να ξεπεράσει τον Iceman — δηλαδή τον Val Kilmer, ο οποίος υποδύθηκε τον Iceman στο Top Gun του 1986.

5. Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever, 2022)

Η Mabel Cadena, που υποδύεται τη Namora στο Black Panther: Wakanda Forever, αποκάλυψε στο Screen Rant ότι λίγο έλειψε να σπάσει το ρεκόρ της Kate Winslet στο κράτημα της αναπνοής κάτω από το νερό. «Στην πρώτη μου βουτιά άντεξα περίπου 30 δευτερόλεπτα, αλλά την ίδια μέρα έφτασα τα έξι λεπτά και τριάντα πέντε δευτερόλεπτα», είπε η Cadena. «Η εκπαίδευση ήταν καταπληκτική, γιατί μέσα σε μία μέρα μπορούσα να έχω τεράστια βελτίωση από την πρώτη στην δεύτερη βουτιά μου». Μάλιστα, ο προπονητής της, Chris, την προκάλεσε λέγοντάς της: «Η Kate Winslet έχει το ρεκόρ, οπότε αν θέλεις να γίνεις η καλύτερη, πρέπει να μάθεις πολλά πράγματα».

