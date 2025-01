Μάρτιν Σκορτσέζε – Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ετοιμάζονται για την 7η ταινία τους μαζί

O Μάρτιν Σκορσέζε και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναμένεται να συναντηθούν ξανά στη νέα ταινία The Devil in the White City των 20th Century Studios, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline. Το πρότζεκτ βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και αυτό τον καιρό το στούντιο βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ντι Κάπριο για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Σκορσέζε για να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη. Επίσης στην παραγωγή βρίσκονται οι: Ντι Κάπριο, Σκορσέζε, Στέισι Σερ, Ρικ Γιορν και Τζένιφερ Ντέιβισον.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα Έρικ Λάρσον που κυκλοφόρησε το 2003 για πραγματικό έγκλημα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το βιβλίο του συγγραφέα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και ολόκληρος ο τίτλος του είναι «The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair That Changed America». Η ιστορία διαδραματίζεται στο Σικάγο στα τέλη του 19ου αιώνα και επικεντρώνεται στον αρχιτέκτονα της Παγκόσμιας Έκθεσης Daniel Burnham και τον κατά συρροή δολοφόνο H.H. Holmes.

Ο Holmes είναι ένας πανούργος serial killer που πιστεύεται ότι δολοφόνησε από 27 έως 200 ανθρώπους σε μια εποχή που η πόλη του Σικάγο την Παγκόσμια Έκθεση του 1893. Το βιβλίο αναδεικνύει τις αντιθέσεις μεταξύ των προσδοκιών και των θαυμάτων που παρουσιάστηκαν στην έκθεση με τις σκοτεινές πράξεις του Holmes.

Διάβασε επίσης: Zendaya, Sweeney και Grande φαίνεται να είναι το dream cast της Aniston

Σύμφωνα με το Dnews αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το βιβλίο του Λάρσον σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην οθόνη. Αρκετά πίσω, το 2010, ο Ντι Κάπριο βρισκόταν στην ανάπτυξη μιας ταινίας βασισμένης στο εν λόγω βιβλίο και ο ίδος θα έπαιζε τον Holmes. Πριν από αυτό, η Κάθριν Μπίγκελοου θα είχε τη σκηνοθεσία μιας προηγούμενης έκδοσης, ενώ μια άλλη διασκευή είχε τα ονόματα των Τομ Κρουζ και Πόλα Βάγκνερ. Το 2019, το Hulu ξεκίνησε την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο συγκεκριμένο βιβλίο με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς και σκηνοθέτη τον Τοντ Φιλντ στα δύο πρώτα επεισόδια. Ο Ντι Κάπριο και ο Σκορσέζε ήταν σε εκείνο το πρότζεκτ ως παραγωγοί. Τελικά, το 2023 η πλατφόρμα streaming ανακοίνωσε ότι η σειρά δεν θα προχωρούσε.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σκορσέζε και ο Ντι Κάπριο στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί σε άλλες έξι ταινίες: Killers of the Flower Moon, Ο Λύκος της Wall Street, To Νησί των Καταραμένων, Ο Πληροφοριοδότης, The Aviator και Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης.

Διάβασε επίσης: Όσκαρ 2025: Αυτές είναι οι ταινίες και οι ηθοποιοί της χρονιάς – Όλες οι υποψηφιότητες