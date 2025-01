Τα υποδήματα που φορέθηκαν περισσότερο από τις fashionistas στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας στο Παρίσι

Καθώς είμαστε μια «ανάσα» πριν ξεκινήσουν τα fashion shows ανά τον κόσμο για τον ερχόμενο χειμώνα, λίγες μέρες πριν ολοκληρώθηκαν τα ανδρικά fashion week FW ’25. Με το Παρίσι τυπικά να κλείνει την Εβδομάδα Μόδας παρακολουθήσαμε ποιο ήταν το υπόδημα που φορέθηκε περισσότερο από τις απανταχού παρούσες fashionistas.

Οι μπότες λοιπόν είχαν εντυπωσιακό προβάδισμα σε σχέση με άλλα στυλ παπουτσιών. Τα ύφη πολλά και ξεχωριστά στις προτιμήσεις των μοδάτων κοριτσιών. Παρακάτω θα δεις όχι μόνο ποια trends επίλεξαν να φορέσουν αλλά θα δεις και πώς τα συνδυάσαν για να εμπνευστείς για επόμενα χειμερινά styling που θα θελήσεις να κάνεις.

1. Statement μπότες με jort και bomber jacket

2. Burgundy color μπότες συνδυασμένο με λαδί φόρεμα και oversized leather jacket

Διάβασε επίσης: Καλώς ορίζουμε τα 4 sneaker trend που θα μπουν στην καρδιά μας την άνοιξη-καλοκαίρι ’25

3. No pants trend με biker boots

4. Total black σύνολο με moto-core μπορντό μπότες

5. Διαχρονικές μπότες μέχρι το γόνατο με mini cargo φούστα και γαλάζιο πουκάμισο

6. Above and beyond φαρδιές μπότες που θα συνδυάσεις με το κοστούμι σου

7. Ζεστές γούνινες, πολυτελείς μπότες που θα αναβαθμιστούν με κοντή φάκελο φούστα, πουκάμισο με ψηλό λαιμό και φιόγκο και πανωφόρι σε υφή φλοκάτης

Διάβασε επίσης: 8 trends σε κοσμήματα για να επενδύσεις αυτόν τον χειμώνα