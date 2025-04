O Patrick Schwarzenegger μαγνητίζει τα βλέμματα με TOMMY HILFIGER στο φινάλε της 3ης σεζόν του The White Lotus

Η TOMMY HILFIGER, μέλος της PVH Corp., ανακοινώνει πως ο Patrick Schwarzenegger – πρωταγωνιστής της τρίτης σεζόν της σειράς The White Lotus – εμφανίστηκε στο Season Finale event που πραγματοποιήθηκε στο Westlake Village της Καλιφόρνιας στις 6 Απριλίου 2025, φορώντας total look TOMMY HILFIGER. Ο Patrick, που έγινε μέλος της «οικογένειας» Tommy ως το πρόσωπο της καμπάνιας Fall 2024, συνεχίζει να αναδεικνύει το αστέρι του και να ενδυναμώνει τη συνεργασία του με το brand.

Ο Patrick επέλεξε ένα Spring 2025 ivory pinstriped blazer συνδυασμένο με ασορτί linen wide-leg trousers. Μια σύγχρονη εκδοχή της κλασικής ανδρικής ένδυσης, το σύνολο εμπνέεται από τη ναυτική κληρονομιά του brand και φέρνει μια φρέσκια προσέγγιση στα seasonal essentials.

Η πρώτη του καμπάνια για την TOMMY HILFIGER έγινε μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, Abby Champion, αποτυπώνοντας τη μεταξύ τους χημεία και υποστήριξη. Το ζευγάρι πέρασε ένα ονειρικό καλοκαίρι στο “Hilfiger Resort”, στον εξωτικό κόσμο του Canouan Island, Saint Vincent and the Grenadines. Ο Patrick χειροκρότησε την Abby από την πρώτη σειρά όταν περπάτησε στο TOMMY HILFIGER Spring 2025 show, που πραγματοποιήθηκε επάνω στο αποσυρμένο Staten Island Ferry, MV John F. Kennedy, στο πλαίσιο της New York Fashion Week τον Σεπτέμβριο του 2024.