Η Prada γυρίζει eco ταινίες για την νέα καμπάνια «Re-Nylon 2025» με τον Benedict Cumberbatch

Ξεκινώντας τη συλλογή και την καμπάνια Prada «Re-Nylon 2025», ο οίκος συνεργάζεται για τρίτη φορά με το National Geographic CreativeWorks σε μια σειρά 4 ταινιών ντοκιμαντέρ, με τους ηθοποιούς Benedict Cumberbatch και Sadie Sink. Ο Όμιλος Prada εγκαινίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Sea Beyond το 2019, σε συνεργασία με τη Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO.

Η ενέργεια αυτή έγινε για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατήρηση των ωκεανών και συνεργάζεται με το National Geographic CreativeWorks για να τονίσει την πολυπλοκότητα της συλλογής Prada Re-Nylon. Οι Sea Beyonders και οι Πρέσβεις Καλής Θέλησης του έργου, Valentina Gottlieb και Giovanni Chimienti, καθώς και τοπικοί ειδικοί του National Geographic, θα πλαισιώσουν τους Cumberbatch και Sink στην εκστρατεία του 2025.

«Ο απώτερος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος Sea Beyond είναι να εμπνεύσει τους νέους, ευαισθητοποιώντας τους για τη σημασία του ωκεανού και την ανάγκη διατήρησής του», δήλωσε στο WWD ο Lorenzo Bertelli, επικεφαλής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Prada Group. «Είναι οι πραγματικοί μοχλοί της αλλαγής, καθώς είναι σε θέση να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην καθημερινή τους ζωή και να επηρεάσουν θετικά τους συνομηλίκους και τις οικογένειές τους».

Το Prada Re-Nylon, που αναδημιουργείται από πλαστικά απόβλητα που προέρχονται από ωκεανούς και χώρους υγειονομικής ταφής, αποτελεί μέρος των προσπαθειών του ομίλου να δημιουργήσει προϊόντα χωρίς τη χρήση νέων πόρων και το 1% των εσόδων από τη συλλογή Prada Re-Nylon for Sea Beyond ωφελεί το Sea Beyond.

Σε αυτά τα νέα επεισόδια, ο Cumberbatch και η Sink επισκέπτονται τη Νορβηγία και το Μεξικό, αντίστοιχα. Κάθε ταινία είναι μια καθηλωτική εμπειρία, που οδηγεί τους θεατές στα παρασκήνια και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτά τα θαλάσσια περιβάλλοντα, προάγοντας τον αλφαβητισμό των ωκεανών και υπερασπίζοντας την αλλαγή. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Cumberbatch επισκέφτηκε το Αρχιπέλαγος Lofoten της Νορβηγίας, εντός του Αρκτικού Κύκλου, για να εξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης στην Αρκτική, με την περιβαλλοντική υποστηρικτή και ηθοποιό Valentina Gottlieb και τον τοπικό ειδικό Carl Höjman. Τα ωκεάνια ρεύματα που μεταφέρουν πλαστικά απόβλητα και «δίχτυα-φαντάσματα» —δίχτυα ψαρέματος που έχουν χαθεί ή εγκαταλειφθεί— επηρεάζουν τα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο, ρυπαίνουν παραλίες και παγιδεύουν και σκοτώνουν τη θαλάσσια ζωή. Το πρώτο επεισόδιο του είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της μάρκας.

Από το ντεμπούτο του, το Sea Beyond έχει μοιραστεί τις αρχές του αλφαβητισμού στον ωκεανό με περισσότερους από 35.000 μαθητές σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, το έργο «Kindergarten of the Lagoon» — δραστηριότητες υπαίθριας εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας στη Βενετία — ξεκίνησε το 2021 για να δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ των παιδιών και του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας. Ενώ το κύριο επίκεντρο παραμένει η εκπαίδευση, το Sea Beyond έχει πρόσφατα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του με δύο νέους τομείς εστίασης: υποστήριξη για τη διάδοση επιστημονικής έρευνας και ανθρωπιστικά έργα, και τα δύο αφιερωμένα στον ωκεανό.

Ο Cumberbatch είναι ηθοποιός βραβευμένος με BAFTA, Emmy και Laurence Olivier και υποψήφιος για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα. Πρωτοστάτησε στην καμπάνια της Prada για το 2024 Re-Nylon και στην καμπάνια της μάρκας το φθινόπωρο του 2023. Η Sink έκανε το ντεμπούτο της υποδύοντας την Μαξ Μέιφιλντ στη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix «Stranger Things».

