Sag Awards: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Τα 31α ετήσια Screen Actors Guild Awards, Sag, απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, 23 Φεβρουαρίου. Στις κατηγορίες ταινιών, το «Conclave» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από καστ. Ο Timothée Chalamet αναδείχθηκε καλύτερος πρωταγωνιστικός ρόλος για το «A Complete Unknown» και η Demi Moore κέρδισε ως καλύτερη ηθοποιός στον πρωταγωνιστικό ρόλο για το «The Substance».

Ο Kieran Culkin κέρδισε το βραβείο καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία «A Real Pain», με τη Zoe Saldaña να κερδίζει την καλύτερη ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο για την «Emilia Pérez». Από την πλευρά της τηλεόρασης, ο Shogun κέρδισε τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της καλύτερης δραματικής σειράς. Επιπλέον, η Anna Sawai κέρδισε την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική σειρά, ενώ ο Hiroyuki Sanada αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, το «Only Murders in the Building» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο σύνολο κωμικών σειρών, ενώ ο Μάρτιν Σορτ αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά για τον ρόλο του στην εκπομπή. Η Jean Smart αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά για το «Hacks». Η Jessica Gunning κέρδισε την καλύτερη ηθοποιό σε τηλεοπτική ταινία ή περιορισμένη σειρά για το «Baby Reindeer», μια μέρα αφότου έλαβε το βραβείο Independent Spirit για τον ρόλο της στο σόου. Ο Κόλιν Φάρελ αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή περιορισμένη σειρά για το «The Penguin».

Κατά τη διάρκεια της προεπισκόπησης, αποκαλύφθηκαν οι νικητές στις κατηγορίες συνόλων κασκαντέρ, με τους «The Fall Guy» και «Shogun» να κερδίζουν τις νίκες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αντίστοιχα.

1. Ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

2. Ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

3. Ερμηνεία από έναν άνδρα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο

Τζόναθαν Μπέιλι, Wicked

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton , A Complete Unknown

Jeremy Strong, The Apprentice

4. Ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δεύτερο ρόλο

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Danielle Deadwyler, The Piano Lesson

Ariana Grande, Wicked

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

5. Ερμηνεία από ένα καστ σε μια ταινία

A Complete Unknown

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

6. Ερμηνεία δράσης από ένα σύνολο stunt σε μια ταινία

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

7. Ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε τηλεοπτική ταινία ή περιορισμένη σειρά

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Αποποίηση ευθυνών

Andrew Scott, Ripley

8. Ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε τηλεοπτική ταινία ή περιορισμένη σειρά

Kathy Bates, The Great Lillian Hall

Cate Blanchett, Αποποίηση ευθύνης

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Lily Gladstone, Under the Bridge

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Cristin Milioti, The Penguin

9. Ερμηνεία από άνδρα ηθοποιό σε δραματική σειρά

Tadanobu Asano, Shōgun

Jeff Bridges, The Old Man

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada, Shōgun

10. Ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε δραματική σειρά

Kathy Bates, Matlock

Nicola Coughlan, Bridgerton

Allison Janney, The Diplomat

Keri Russell, The Diplomat

Anna Sawai, Shōgun

11. Ερμηνεία από έναν άνδρα ηθοποιό σε μια κωμική σειρά

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Harrison Ford, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

12. Ερμηνεία από γυναίκα ηθοποιό σε κωμική σειρά

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas, The Bear

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks

13. Ερμηνεία από ένα σύνολο σε μια δραματική σειρά

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

14. Ερμηνεία από ένα σύνολο σε μια κωμική σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

15. Ερμηνεία δράσης από ένα Stunt Ensemble σε μια τηλεοπτική σειρά

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

