Η Τζένιφερ Λόπεζ ξεσπά σε δάκρυα στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance

Η Τζένιφερ Λόπεζ, ντυμένη με μια αστραφτερή τουαλέτα με λεπτομέρειες ππυ θύμιζε ιστό αράχνης και ψηλές μαύρες γόβες, ξέσπασε σε δάκρυα καθώς το «Kiss of the Spider Woman» αγκαλιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance με χειροκροτήματα. Είπε στο κοινό στο Eccles Theatre του Park City ότι εκπλήρωσε ένα όνειρο ζωής.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή», είπε. «Ο λόγος που ήθελα ακόμη να ασχοληθώ με αυτήν τον χώροείναι επειδή η μαμά μου με έβαζε μπροστά στην τηλεόραση και καθώς γοητευόμουν από όλο αυτό που έβλεπα, είπα κάποια στιγμή: “Αυτό θέλω να κάνω”. Αυτός ο άντρας έκανε το όνειρό μου πραγματικότητα».

Σύμφωνα με το Variety, αναφερόταν στον σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον, ο οποίος έχει γίνει ένας εξέχων σκηνοθέτης για κινηματογραφικά μιούζικαλ, έχοντας δουλέψει στα «Chicago», «Dreamgirls», το ριμέικ «Beauty and the Beast» της Disney και «The Greatest Showman». Αυτή η πρεμιέρα σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή του Condon στο Sundance μετά το δράμα εποχής του 1998 «Gods and Monsters», με πρωταγωνιστές τους Ian McKellen και Brendan Fraser.

Το «Kiss of the Spider Woman», που διαδραματίζεται ως επί το πλείστον σε μια φυλακή της Αργεντινής κατά τη διάρκεια του «Βρώμικου Πολέμου», ακολουθεί τον queer βιτρίνα Luis Molina (Tonatiuh), ο οποίος εκτίει ποινή επειδή έκανε σεξ με έναν άντρα. Για να ξεφύγει από τη φρίκη της φυλάκισης, θαυμάζει τον νέο του συγκρατούμενο στο κελί, έναν πολιτικό κρατούμενο που ονομάζεται Valentin Arregui (Diego Luna), που του αφηγείται ζωντανές ιστορίες για τα κινηματογραφικά κατορθώματα της αγαπημένης του ντίβας της οθόνης, της Ingrid Luna (Lopez).

