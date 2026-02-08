Τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό τον χειμώνα

WELLNESS
08/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.01.2026 - 17:17)
Τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό τον χειμώνα
TheIssue.gr TheIssue.gr

Πώς να θωρακίσεις τον οργανισμό σου μέσα από το πιάτο.

Το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη συχνότητα και τη διάρκεια των κρυολογημάτων, αλλά και στη γενικότερη αντοχή του οργανισμού.

Φρούτα και λαχανικά εποχής

Τα εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλια και μανταρίνια, είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το μπρόκολο, προσφέρουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που στηρίζουν την άμυνα του σώματος.

Πρωτεΐνη και καλή ενέργεια

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης βοηθά το σώμα να αναπλάθει κύτταρα και να διατηρεί τη δύναμή του. Κρέας, ψάρι, αυγά, όσπρια και γαλακτοκομικά μπορούν να ενταχθούν ισορροπημένα στη διατροφή.

Μπαχαρικά και φυσική ενίσχυση

Μπαχαρικά όπως το τζίντζερ, η κανέλα και ο κουρκουμάς έχουν θερμαντική και αντιφλεγμονώδη δράση. Εκτός από γεύση, προσφέρουν και οφέλη για την υγεία.

Σταθερότητα και όχι υπερβολές

Το ανοσοποιητικό δεν ενισχύεται απότομα. Χρειάζεται συνέπεια και καθημερινή φροντίδα μέσα από απλές επιλογές.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι 3 τροφές που πρέπει να αποφεύγεις – Προκαλούν αραίωση μαλλιών
WELLNESS

Οι 3 τροφές που πρέπει να αποφεύγεις – Προκαλούν αραίωση μαλλιών

31.07.2025 - 11:00
ΑΡΑΙΑ ΜΑΛΛΙΑ, ΑΡΑΙΩΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ
Μελέτη αποκαλύπτει: Αυτές είναι οι τροφές που θα σε κάνουν να ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα
WELLNESS

Μελέτη αποκαλύπτει: Αυτές είναι οι τροφές που θα σε κάνουν να ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα

19.06.2025 - 20:00
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ, ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
Αυτές είναι οι 2 τροφές πλούσιες σε κάλιο που μειώνουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με του ειδικούς
WELLNESS

Αυτές είναι οι 2 τροφές πλούσιες σε κάλιο που μειώνουν την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με του ειδικούς

22.04.2025 - 11:00
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΛΙΟ, ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ
Το βότανο που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και καταπολεμά τις ιώσεις
WELLNESS

Το βότανο που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και καταπολεμά τις ιώσεις

05.03.2025 - 15:30
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΒΟΤΑΝΑ
Τα top 3 μπαχαρικά που ενισχύουν την υγεία και συμβάλλουν στον μεταβολισμό – Τι είπαν οι διατροφολόγοι
WELLNESS

Τα top 3 μπαχαρικά που ενισχύουν την υγεία και συμβάλλουν στον μεταβολισμό – Τι είπαν οι διατροφολόγοι

24.02.2025 - 20:00
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Τα 4 έξτρα υλικά που δεν πρέπει να λείπουν από την κοτόσουπα για να γλιτώσεις από τις ιώσεις
WELLNESS

Τα 4 έξτρα υλικά που δεν πρέπει να λείπουν από την κοτόσουπα για να γλιτώσεις από τις ιώσεις

19.02.2025 - 15:30
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΣΟΥΠΑ
Πώς θα ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σε 5 απλά βήματα
WELLNESS

Πώς θα ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σε 5 απλά βήματα

14.02.2025 - 19:00
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Η σούπα που θωρακίζει το ανοσοποιητικό για να μην αρρωστήσεις καθόλου φέτος το χειμώνα
LIFE

Η σούπα που θωρακίζει το ανοσοποιητικό για να μην αρρωστήσεις καθόλου φέτος το χειμώνα

03.02.2025 - 18:30
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΣΟΥΠΑ, ΣΥΝΤΑΓΗ