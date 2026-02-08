Τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό τον χειμώνα

Πώς να θωρακίσεις τον οργανισμό σου μέσα από το πιάτο.

Το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Η σωστή διατροφή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη συχνότητα και τη διάρκεια των κρυολογημάτων, αλλά και στη γενικότερη αντοχή του οργανισμού.

Φρούτα και λαχανικά εποχής

Τα εσπεριδοειδή, όπως πορτοκάλια και μανταρίνια, είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το μπρόκολο, προσφέρουν αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που στηρίζουν την άμυνα του σώματος.

Πρωτεΐνη και καλή ενέργεια

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης βοηθά το σώμα να αναπλάθει κύτταρα και να διατηρεί τη δύναμή του. Κρέας, ψάρι, αυγά, όσπρια και γαλακτοκομικά μπορούν να ενταχθούν ισορροπημένα στη διατροφή.

Μπαχαρικά και φυσική ενίσχυση

Μπαχαρικά όπως το τζίντζερ, η κανέλα και ο κουρκουμάς έχουν θερμαντική και αντιφλεγμονώδη δράση. Εκτός από γεύση, προσφέρουν και οφέλη για την υγεία.

Σταθερότητα και όχι υπερβολές

Το ανοσοποιητικό δεν ενισχύεται απότομα. Χρειάζεται συνέπεια και καθημερινή φροντίδα μέσα από απλές επιλογές.