Το mental reset που χρειάζεσαι όταν νιώθεις ότι το μυαλό σου δεν σταματά ποτέ

Οι μικρές συνήθειες που βοηθούν να μειώσεις την υπερένταση της καθημερινότητας.

Υπάρχουν περίοδοι που νιώθεις ότι το μυαλό σου λειτουργεί συνεχώς. Σκέψεις, υποχρεώσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες, άγχος και μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει πραγματική παύση μέσα στη μέρα.

Ακόμη και όταν κάθεσαι, το μυαλό συνεχίζει να τρέχει και αυτό είναι κάτι που πλέον συμβαίνει σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Η συνεχής υπερδιέγερση έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Το overstimulation της σύγχρονης ζωής

Το κινητό, τα social media, τα emails και η συνεχής πληροφορία κρατούν το μυαλό σε διαρκή εγρήγορση.

Δεν υπάρχει πραγματικό κενό. Κάθε στιγμή γεμίζει με εικόνες, ήχους και σκέψεις. Αυτό δημιουργεί πνευματική κόπωση ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνεις άμεσα.

Η κούραση δεν είναι πάντα σωματική

Πολλές φορές νιώθεις εξάντληση χωρίς να έχεις κάνει κάτι ιδιαίτερα κουραστικό.

Αυτό συμβαίνει γιατί το νευρικό σύστημα δεν ξεκουράζεται ποτέ πραγματικά.

Η συνεχής ένταση δημιουργεί εσωτερική κόπωση και αυτή φαίνεται στη διάθεση, στον ύπνο και στη συγκέντρωση.

Η σημασία των μικρών παύσεων

Το mental reset δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο ή δραματικό. Μπορεί να είναι λίγα λεπτά χωρίς κινητό, μια βόλτα ή ένας καφές χωρίς ταυτόχρονο scrolling.

Το μυαλό χρειάζεται στιγμές ηρεμίας για να επανέλθει και αυτές οι στιγμές είναι πλέον πιο σημαντικές από ποτέ.

Η αποσύνδεση από τις οθόνες

Η συνεχής έκθεση σε οθόνες κρατά το μυαλό σε κατάσταση υπερδιέγερσης. Ακόμη και λίγη ώρα χωρίς κινητό μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο χρόνος χρήσης. Είναι ότι το μυαλό δεν προλαβαίνει να ηρεμήσει.

Η δύναμη της ρουτίνας

Οι μικρές σταθερές συνήθειες δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας.

Ένα πιο αργό πρωινό, μια βραδινή ρουτίνα ή λίγη ησυχία μέσα στη μέρα βοηθούν να πέσει ο ρυθμός. Δεν χρειάζεται perfection χρειάζεται συνέπεια.

Η σημασία της αναπνοής και της κίνησης

Το σώμα επηρεάζει άμεσα το μυαλό. Η κίνηση, το περπάτημα ή ακόμη και λίγες βαθιές αναπνοές βοηθούν να μειωθεί η ένταση.

Το νευρικό σύστημα ρυθμίζεται μέσα από απλές κινήσεις. Και αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε.

Το mental reset δεν είναι τεμπελιά

Υπάρχει η αίσθηση ότι πρέπει πάντα να είμαστε παραγωγικοί. Όμως η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου. Είναι απαραίτητη για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά το μυαλό.

Η ισορροπία δεν δημιουργείται μέσα από περισσότερη πίεση. Δεν χρειάζεται να “φεύγεις” από τη ζωή σου για να νιώσεις καλύτερα.

Μερικές φορές αρκεί να δημιουργήσεις μικρές στιγμές ηρεμίας μέσα στην καθημερινότητα. Και αυτές οι στιγμές είναι που λειτουργούν σαν πραγματικό reset.