Τι να τρως στο γραφείο για να έχεις ενέργεια όλη μέρα

Οι σωστές επιλογές που σε κρατούν συγκεντρωμένη.

Η διατροφή μέσα στη δουλειά επηρεάζει άμεσα την απόδοσή σου. Δεν είναι μόνο θέμα θερμίδων, είναι θέμα ενέργειας, συγκέντρωσης και διάθεσης.

Όταν τρως λάθος, το σώμα κουράζεται πιο εύκολα. Όταν τρως σωστά, η μέρα κυλά πιο ομαλά.

Η ισορροπία στα γεύματα

Ένα πλήρες γεύμα πρέπει να περιλαμβάνει πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και καλά λιπαρά. Αυτός ο συνδυασμός κρατά σταθερό το σάκχαρο και αποτρέπει τις απότομες “πτώσεις”.

Για παράδειγμα, ένα γεύμα με κοτόπουλο ή όσπρια, σαλάτα και λίγο ρύζι ή ψωμί είναι πιο ισορροπημένο από ένα σκέτο σάντουιτς.

Η πρωτεΐνη παίζει βασικό ρόλο

Η έλλειψη πρωτεΐνης οδηγεί σε πείνα και λιγούρες. Όταν υπάρχει στο γεύμα, νιώθεις πιο χορτάτη για περισσότερη ώρα.

Γιαούρτι, αυγά, όσπρια και ξηροί καρποί είναι εύκολες επιλογές.

Τα γρήγορα σνακ σε ρίχνουν

Τα επεξεργασμένα τρόφιμα δίνουν άμεση ενέργεια αλλά για λίγο. Μετά από λίγο, η κούραση επιστρέφει πιο έντονα.

Αντί για αυτά, προτίμησε πιο φυσικές επιλογές.

Η σημασία των μικρών γευμάτων

Το να μένεις πολλές ώρες χωρίς φαγητό οδηγεί σε υπερφαγία. Μικρά, σωστά σνακ μέσα στη μέρα βοηθούν στη σταθερότητα.

Ένα φρούτο με ξηρούς καρπούς ή ένα γιαούρτι είναι ιδανικές επιλογές.

Η ενυδάτωση που ξεχνάς

Το νερό είναι εξίσου σημαντικό με το φαγητό. Η αφυδάτωση επηρεάζει τη συγκέντρωση και την ενέργεια. Πολλές φορές αυτό που νιώθεις ως πείνα είναι δίψα.

Όταν έχεις μαζί σου φαγητό, αποφεύγεις πρόχειρες επιλογές. Το meal prep δεν χρειάζεται να είναι δύσκολο, αρκεί λίγη οργάνωση.