Τι να τρως πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου σου για να μειώσεις τα συμπτώματα

Πώς το φαγητό μπορεί να γίνει σύμμαχος και όχι εχθρός.

Η περίοδος είναι μια φυσική διαδικασία που επηρεάζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και τη διάθεση, την ενέργεια και τη σχέση μας με το φαγητό. Οι ορμονικές διακυμάνσεις δημιουργούν αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα επηρεάζουν την όρεξη και τις λιγούρες. Αντί να αντιμετωπίζεται ως κάτι ενοχλητικό που απλώς “πρέπει να περάσει”, η περίοδος μπορεί να γίνει μια φάση φροντίδας και προσαρμογής, με τη διατροφή να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Τι συμβαίνει στο σώμα πριν την περίοδο

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η περίοδος, τα επίπεδα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης αλλάζουν. Αυτές οι ορμονικές μεταβολές συχνά προκαλούν κόπωση, ευερεθιστότητα, φούσκωμα και αυξημένη επιθυμία για γλυκά ή αλμυρά τρόφιμα. Το σώμα ουσιαστικά ζητά ενέργεια και σταθερότητα.

Η διατροφή σε αυτή τη φάση χρειάζεται να είναι πιο σταθερή και θρεπτική. Γεύματα που περιλαμβάνουν σύνθετους υδατάνθρακες, όπως καστανό ρύζι, βρώμη και πατάτα, βοηθούν στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα και μειώνουν τις απότομες λιγούρες. Παράλληλα, τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως οι ξηροί καρποί, το κακάο και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπορούν να βοηθήσουν στη χαλάρωση των μυών και στη μείωση της έντασης.

Η σημασία του σιδήρου πριν την έναρξη

Ο σίδηρος είναι ιδιαίτερα σημαντικός πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθώς το σώμα προετοιμάζεται για απώλεια αίματος. Τροφές όπως το κόκκινο κρέας, τα όσπρια, οι φακές, τα ρεβίθια και το σπανάκι ενισχύουν τα επίπεδα σιδήρου. Ο συνδυασμός τους με βιταμίνη C, για παράδειγμα λεμόνι ή πορτοκάλι, βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση.

Διατροφή κατά τη διάρκεια της περιόδου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, το σώμα βρίσκεται σε φάση απώλειας ενέργειας και υγρών. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις πιο κουρασμένη και να έχεις μειωμένη αντοχή. Η διατροφή αυτές τις μέρες χρειάζεται να είναι ήπια, θρεπτική και υποστηρικτική.

Ζεστά φαγητά, όπως σούπες λαχανικών, όσπρια και πιάτα φούρνου, βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει πιο άνετα. Οι πρωτεΐνες, όπως το κοτόπουλο, τα αυγά, το ψάρι και τα όσπρια, συμβάλλουν στη διατήρηση της ενέργειας και στη σταθερότητα της διάθεσης.

Τι γίνεται με τις λιγούρες

Οι λιγούρες κατά την περίοδο είναι απολύτως φυσιολογικές. Το σώμα συχνά ζητά γλυκό λόγω της πτώσης της σεροτονίνης. Αντί να τις αντιμετωπίζεις με ενοχές, μπορείς να τις καλύπτεις πιο ισορροπημένα. Μαύρη σοκολάτα, γιαούρτι με μέλι, φρούτα όπως μπανάνα ή μήλο με λίγη κανέλα μπορούν να προσφέρουν ικανοποίηση χωρίς υπερβολές.

Η ενυδάτωση παίζει ρόλο

Η ενυδάτωση είναι εξίσου σημαντική με το φαγητό. Το νερό βοηθά στη μείωση του φουσκώματος και των πονοκεφάλων. Ζεστά ροφήματα, όπως αφεψήματα βοτάνων ή ζεστό νερό με λεμόνι, μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση, ειδικά σε περιπτώσεις κράμπας.

Τι να αποφεύγεις χωρίς υπερβολή

Κατά την περίοδο, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού μπορεί να αυξήσει το φούσκωμα, ενώ η πολλή καφεΐνη ενδέχεται να εντείνει την ένταση και τους πόνους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσεις τα πάντα, αλλά να παρατηρείς πώς αντιδρά το σώμα σου και να προσαρμόζεσαι.

Η περίοδος δεν είναι η στιγμή για αυστηρές δίαιτες ή περιορισμούς. Είναι η στιγμή να ακούσεις το σώμα σου και να του δώσεις αυτό που χρειάζεται. Όταν αντιμετωπίζεις τη διατροφή ως φροντίδα και όχι ως έλεγχο, οι δύσκολες μέρες γίνονται πιο ήπιες και διαχειρίσιμες.