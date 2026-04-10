Τι να προσέξεις στη νηστεία: Τα λάθη που κάνουμε όλες

Πώς να νηστέψεις σωστά χωρίς να κουράζεις τον οργανισμό σου.

Η νηστεία δεν είναι απλώς αποχή από συγκεκριμένα τρόφιμα, είναι αλλαγή στον τρόπο που τρως. Και πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβουμε, κάνουμε λάθη που επηρεάζουν την ενέργεια και τη διάθεσή μας.

Η νηστεία πρέπει να σε βοηθά, όχι να σε εξαντλεί.

Το λάθος της έλλειψης πρωτεΐνης

Όταν αφαιρούνται τα ζωικά προϊόντα, πολλές φορές δεν αντικαθίστανται σωστά και αυτό οδηγεί σε πείνα, κόπωση και λιγούρες.

Τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και το ταχίνι είναι βασικές πηγές φυτικής πρωτεΐνης.

Η έλλειψη ισορροπίας

Πολλές νηστίσιμες επιλογές βασίζονται σε υδατάνθρακες. Ψωμί, μακαρόνια, πατάτες. Χωρίς ισορροπία, αυτά οδηγούν σε απότομη πτώση ενέργειας. Ο συνδυασμός τροφών είναι το κλειδί.

Τα έτοιμα νηστίσιμα προϊόντα

Πολλά προϊόντα του εμπορίου είναι πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά. Δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινά επειδή είναι νηστίσιμα. Η σπιτική επιλογή είναι πάντα καλύτερη.

Η έλλειψη ενυδάτωσης

Το νερό συχνά παραμελείται και αυτό επηρεάζει άμεσα την ενέργεια. Η ενυδάτωση είναι βασική.

Η υπερφαγία

Όταν στερείσαι μέσα στη μέρα, το βράδυ είναι πιο πιθανό να φας περισσότερο.

Η σταθερότητα στα γεύματα βοηθά στην αποφυγή αυτού του κύκλου.

Αν γίνει σωστά, η νηστεία μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ελαφρύνει και να επανέλθει. Δεν είναι στέρηση, είναι επαναφορά.