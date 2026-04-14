WELLNESS
14/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 14.04.2026 - 14:43)
Τι να κάνεις με τα αυγά που περίσσεψαν από το Πάσχα
instagram/flowerpowerli/
Έξυπνες και νόστιμες ιδέες για να μην πάει τίποτα χαμένο.

Μετά το Πάσχα, σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχουν αυγά που έχουν περισσέψει. Βαμμένα, βραστά και έτοιμα για κατανάλωση.

Το θέμα είναι ότι δύσκολα καταναλώνονται όλα με τον ίδιο τρόπο. Και κάπου εκεί αρχίζει το ερώτημα: τι τα κάνεις; Η λύση είναι απλή. Τα εντάσσεις σε διαφορετικά γεύματα.

Η σαλάτα που δεν αποτυγχάνει ποτέ

Τα βραστά αυγά ταιριάζουν τέλεια σε σαλάτες. Συνδυάζονται με μαρούλι, ντομάτα, αγγούρι ή ακόμη και πατάτα.

Δίνουν πρωτεΐνη και κάνουν τη σαλάτα πιο χορταστική και μπορούν να λειτουργήσουν και ως πλήρες γεύμα.

Egg salad για εύκολο σνακ

Τα αυγά μπορούν να λιωθούν και να αναμειχθούν με λίγο γιαούρτι ή μαγιονέζα, μουστάρδα και μυρωδικά.

Αυτή η αυγοσαλάτα μπορεί να μπει σε sandwich ή να φαγωθεί με ψωμί γιατί είναι εύκολη, γρήγορη και πολύ πρακτική.

Γέμιση για τοστ και wraps

Τα αυγά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για γέμιση. Με λίγο αβοκάντο, λαχανικά ή τυρί δημιουργούν ένα πλήρες και χορταστικό σνακ. Είναι ιδανική επιλογή για το γραφείο ή γρήγορο γεύμα.

Γεμιστά αυγά για κάτι διαφορετικό

Μπορείς να κόψεις τα αυγά στη μέση, να αφαιρέσεις τον κρόκο και να τον αναμείξεις με διάφορα υλικά.

Ξαναγεμίζεις τα αυγά και δημιουργείς ένα ιδιαίτερο σνακ. Είναι εύκολα αλλά δείχνουν πιο ιδιαίτερα.

Τα αυγά μπορούν να προστεθούν σε ρύζι, πατάτες ή λαδερά φαγητά καθώς δίνουν έξτρα θρεπτική αξία και γεύση. Δεν χρειάζεται να τα φας σκέτα.

Η σωστή αποθήκευση

Τα βραστά αυγά διατηρούνται στο ψυγείο για λίγες ημέρες, ωστόσο είναι σημαντικό να καταναλωθούν έγκαιρα. Η σωστή αποθήκευση διατηρεί τη φρεσκάδα και την ασφάλεια.

Τα leftovers δεν είναι πρόβλημα, είναι ευκαιρία. Με λίγη φαντασία, τα αυγά που περίσσεψαν μπορούν να γίνουν μέρος νέων, νόστιμων γευμάτων και έτσι, τίποτα δεν πάει χαμένο.

