Τα πιο έξυπνα σνακ για την παραλία που δεν αλλοιώνονται εύκολα

Η παραλία είναι συνώνυμη με χαλάρωση, βουτιές και ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο. Όμως, όσο περισσότερο μένουμε εκτός σπιτιού, τόσο πιο σημαντικό γίνεται να έχουμε μαζί μας σωστές επιλογές φαγητού.

Πολλές φορές καταλήγουμε να αγοράζουμε ό,τι βρούμε πρόχειρο από το beach bar ή το περίπτερο. Άλλες φορές παίρνουμε μαζί μας τρόφιμα που δεν αντέχουν στη ζέστη και αλλοιώνονται μέσα σε λίγες ώρες. Η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

Με λίγες έξυπνες επιλογές μπορείς να απολαύσεις ένα χορταστικό, δροσερό και ασφαλές γεύμα, χωρίς να ανησυχείς για τη συντήρησή του και χωρίς να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου με πολύ βαριές τροφές.

Η σωστή τσάντα είναι εξίσου σημαντική με το φαγητό

Πριν ακόμη αποφασίσεις τι θα πάρεις μαζί σου, αξίζει να επενδύσεις σε ένα καλό ισοθερμικό τσαντάκι.

Μερικές παγοκύστες ή παγωμένα μπουκαλάκια νερού βοηθούν ώστε τα τρόφιμα να διατηρηθούν περισσότερες ώρες σε ασφαλή θερμοκρασία.

Όσο λιγότερο ανοίγει η τσάντα κατά τη διάρκεια της ημέρας, τόσο καλύτερα διατηρείται το περιεχόμενό της.

Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς.

Τα φρούτα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής

Το καλοκαίρι η φύση προσφέρει μερικά από τα πιο δροσερά και ενυδατικά φρούτα. Καρπούζι, πεπόνι, σταφύλια, κεράσια, βερίκοκα, νεκταρίνια και ροδάκινα αποτελούν ιδανικές επιλογές για την παραλία.

Είναι πλούσια σε νερό, βοηθούν στην ενυδάτωση του οργανισμού και προσφέρουν φυσικά σάκχαρα που δίνουν άμεση ενέργεια. Αν τα έχεις βάλει από το προηγούμενο βράδυ στο ψυγείο, παραμένουν ευχάριστα δροσερά για αρκετές ώρες μέσα στην ισοθερμική τσάντα.

Καλό είναι να τα μεταφέρεις ήδη πλυμένα και κομμένα, ώστε να είναι έτοιμα για κατανάλωση.

Οι ξηροί καρποί είναι η πιο πρακτική λύση

Αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια ή κάσιους δεν χρειάζονται ψυγείο και μεταφέρονται πολύ εύκολα.

Προσφέρουν καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, ενώ χορταίνουν χωρίς να βαραίνουν το στομάχι.

Φρόντισε μόνο να επιλέγεις ανάλατες εκδοχές, καθώς το πολύ αλάτι σε συνδυασμό με τη ζέστη μπορεί να αυξήσει την ανάγκη του οργανισμού για υγρά.

Μια μικρή χούφτα είναι αρκετή για να σε κρατήσει χορτάτη μέχρι το επόμενο γεύμα.

Τα wraps αντέχουν καλύτερα από τα κλασικά σάντουιτς

Αν θέλεις κάτι πιο χορταστικό, οι τορτίγιες είναι καλύτερη επιλογή από το ψωμί του τοστ. Τυλίγονται εύκολα, δεν διαλύονται τόσο γρήγορα και μπορούν να γεμιστούν με πολλές διαφορετικές επιλογές.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια προτίμησε γέμιση με hummus, ψητά λαχανικά, ψητό κοτόπουλο ή βραστό αυγό, αρκεί να διατηρούνται σε χαμηλή θερμοκρασία μέσα στην ισοθερμική τσάντα.

Απόφυγε τις μεγάλες ποσότητες μαγιονέζας ή ευπαθή αλλαντικά που αλλοιώνονται εύκολα.

Τα σπιτικά energy balls είναι ιδανικά

Αν αναζητάς κάτι γλυκό χωρίς πολλές επεξεργασμένες πρώτες ύλες, τα energy balls αποτελούν εξαιρετική επιλογή.

Χουρμάδες, βρόμη, φυστικοβούτυρο και λίγοι ξηροί καρποί δημιουργούν ένα σνακ γεμάτο ενέργεια που μεταφέρεται εύκολα.

Είναι ιδανικό πριν από μια βουτιά ή μετά από αρκετές ώρες στον ήλιο, όταν ο οργανισμός χρειάζεται λίγη επιπλέον τόνωση.

Τα λαχανικά είναι πιο δροσερά απ’ όσο φαντάζεσαι

Αγγουράκια, καρότα, ντοματίνια ή πιπεριές κομμένες σε στικ είναι εύκολα στη μεταφορά και ιδιαίτερα δροσιστικά. Μπορούν να συνοδευτούν από μικρή ποσότητα hummus ή κάποιο ελαφρύ dip που διατηρείται σε ψυγείο.

Είναι μια επιλογή που πολλές φορές παραβλέπουμε, όμως προσφέρει ενυδάτωση και πολύτιμες βιταμίνες.

Τι καλό είναι να αποφύγεις

Όσο δελεαστικό κι αν ακούγεται, ορισμένα τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για πολλές ώρες εκτός ψυγείου.

Σαλάτες με μαγιονέζα, γαλακτοκομικά που μένουν εκτός ψύξης, ωμά αλλαντικά ή φαγητά που περιέχουν αυγά μπορούν να αλλοιωθούν γρήγορα όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.

Το ίδιο ισχύει και για τα σοκολατένια σνακ, τα οποία λιώνουν πολύ εύκολα.

Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το αν ένα τρόφιμο έχει διατηρηθεί σωστά, καλύτερα να μην καταναλωθεί.

Μην ξεχνάς την ενυδάτωση

Το σημαντικότερο “σνακ” στην παραλία είναι στην πραγματικότητα το νερό. Η πολύωρη έκθεση στον ήλιο αυξάνει σημαντικά τις ανάγκες του οργανισμού σε υγρά.

Μπορείς να έχεις μαζί σου παγωμένο νερό, ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη ή σπιτικό iced tea χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το καρπούζι και το πεπόνι, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην ενυδάτωση.

Απόφυγε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή αναψυκτικών με πολλή ζάχαρη, καθώς μπορεί να αυξήσουν το αίσθημα της δίψας.

Η παραλία δεν χρειάζεται να σημαίνει πρόχειρο φαγητό

Με λίγη οργάνωση μπορείς να απολαύσεις ένα νόστιμο, ισορροπημένο και ασφαλές γεύμα χωρίς να ξοδέψεις πολλά χρήματα και χωρίς να βασιστείς αποκλειστικά στις επιλογές ενός beach bar.

Το σημαντικότερο είναι να επιλέγεις τρόφιμα που αντέχουν στη μεταφορά, διατηρούνται σωστά και προσφέρουν στον οργανισμό σου την ενέργεια που χρειάζεται.

Άλλωστε, οι πιο όμορφες καλοκαιρινές ημέρες είναι εκείνες που μπορείς να απολαύσεις χωρίς να σε απασχολεί αν το φαγητό σου θα αλλοιωθεί ή αν θα αισθανθείς βαρύς μετά το γεύμα.

Γιατί το καλοκαίρι θέλει απλότητα, δροσιά και μικρές επιλογές που κάνουν τη διαφορά.