Τα καλοκαιρινά φρούτα που σε ενυδατώνουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ποια ξεχωρίζουν και πώς μπορείς να τα εντάξεις έξυπνα στη διατροφή σου τις ημέρες που η θερμοκρασία ανεβαίνει;

Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει, το νερό γίνεται ο καλύτερος φίλος μας. Το μπουκάλι βρίσκεται μόνιμα μέσα στην τσάντα, ένα ποτήρι περιμένει δίπλα στο γραφείο και οι ειδικοί επαναλαμβάνουν συνεχώς πόσο σημαντική είναι η επαρκής ενυδάτωση, ιδιαίτερα τις ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Αυτό που συχνά ξεχνάμε είναι ότι νερό δεν λαμβάνουμε μόνο από όσα πίνουμε.

Ένα μέρος των καθημερινών υγρών προέρχεται και από τις τροφές και το καλοκαίρι έχουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: πολλά από τα φρούτα της εποχής αποτελούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από νερό.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ένα μπολ καρπούζι αντικαθιστά τα ποτήρια νερού που χρειάζεται ο οργανισμός. Μπορεί όμως να αποτελέσει έναν απολαυστικό και δροσερό τρόπο να ενισχύσουμε συνολικά την πρόσληψη υγρών, ενώ παράλληλα παίρνουμε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Και μερικά από τα πιο ενυδατικά φρούτα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ψυγείο μας.

Καρπούζι: Ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής

Δεν θα μπορούσε να βρίσκεται άλλο φρούτο στην πρώτη θέση. Το καρπούζι αποτελείται σε ποσοστό περίπου 92% από νερό, γεγονός που εξηγεί γιατί είναι τόσο δροσιστικό όταν το τρώμε παγωμένο μια ζεστή ημέρα.

Παράλληλα περιέχει λυκοπένιο, το αντιοξειδωτικό που χαρίζει και το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του, καθώς και μικρές ποσότητες βιταμινών και μετάλλων. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι τρώγεται πανεύκολα οποιαδήποτε ώρα.

Κόψε το σε κύβους και φύλαξέ το στο ψυγείο για ένα γρήγορο σνακ ή συνδύασέ το με φέτα και δυόσμο για μια από τις πιο χαρακτηριστικές γλυκόξινες γεύσεις του ελληνικού καλοκαιριού.

Μόνο μην πέσεις στην παγίδα του «είναι μόνο νερό, άρα τρώω όσο θέλω». Παραμένει φρούτο και περιέχει φυσικά σάκχαρα, επομένως η ποσότητα εξακολουθεί να έχει σημασία.

Πεπόνι: Σχεδόν όλο νερό και γεμάτο καλοκαιρινό άρωμα

Λίγο πίσω από το καρπούζι βρίσκεται το πεπόνι, με περιεκτικότητα σε νερό περίπου 90%. Γλυκό και αρωματικό, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ δροσερό ενδιάμεσο γεύμα, ειδικά αν έχει μείνει προηγουμένως στο ψυγείο.

Περιέχει επίσης βιταμίνη C, ενώ οι πορτοκαλί ποικιλίες προσφέρουν και β-καροτένιο.

Μπορείς να το φας σκέτο, να το προσθέσεις σε φρουτοσαλάτα ή να το συνδυάσεις με γιαούρτι για ένα πιο χορταστικό σνακ.

Και αν αγαπάς τους πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, ταιριάζει πολύ όμορφα σε σαλάτες με πράσινα φύλλα και κάποιο αλμυρό τυρί.

Φράουλες: Μικρές αλλά εντυπωσιακά πλούσιες σε νερό

Μπορεί να τις έχουμε περισσότερο συνδεδεμένες με την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού, όμως όσο υπάρχουν ακόμη καλές φράουλες στην αγορά αξίζει να τις εκμεταλλευτούμε.

Περίπου το 90% του βάρους τους είναι νερό. Παράλληλα προσφέρουν βιταμίνη C, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικές ενώσεις.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζονται σχεδόν καμία προετοιμασία. Πλύνε τις, βάλε τις στο ψυγείο και έχεις ένα γρήγορο σνακ που μπορείς να προσθέσεις σε γιαούρτι, smoothies ή σαλάτες.

Ροδάκινο: Το φρούτο που μυρίζει καλοκαίρι

Ζουμερό, γλυκό και γεμάτο άρωμα, το ροδάκινο περιέχει περίπου 88-89% νερό.

Είναι επίσης εύκολο να μεταφερθεί, γεγονός που το κάνει ιδανικό για το γραφείο, την παραλία ή μια ημερήσια εκδρομή. Και δεν χρειάζεται να περιοριστείς στο να το τρως σκέτο.

Δοκίμασε να κόψεις ένα ροδάκινο στη μέση και να το ψήσεις για λίγα λεπτά στη σχάρα. Με λίγη burrata ή ένα μαλακό τυρί, ρόκα και βαλσαμικό μπορεί να μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή καλοκαιρινή σαλάτα.

Νεκταρίνια: Η εύκολη λύση για την τσάντα

Τα νεκταρίνια έχουν παρόμοια θρεπτική αξία και περιεκτικότητα σε νερό με τα ροδάκινα, αλλά διαθέτουν ένα πρακτικό πλεονέκτημα: δεν έχουν το χαρακτηριστικό χνούδι της φλούδας.

Έτσι πλένονται εύκολα και μπαίνουν κατευθείαν στην τσάντα. Είναι ιδανική επιλογή όταν θέλεις κάτι γλυκό το απόγευμα αλλά δεν θέλεις να στραφείς σε κάποιο συσκευασμένο σνακ.

Πορτοκάλι: Δεν είναι μόνο χειμωνιάτικο φρούτο

Μπορεί να το έχουμε συνδέσει με τον χειμώνα και τη βιταμίνη C, όμως το πορτοκάλι έχει επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Και εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια.

Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς καλύτερα τη διατροφική του αξία, είναι προτιμότερο να καταναλώσεις ολόκληρο το φρούτο αντί να πιεις μόνο τον χυμό του.

Με αυτόν τον τρόπο παίρνεις και τις φυτικές ίνες του, ενώ συνήθως καταναλώνεις μικρότερη ποσότητα συνολικά.

Σταφύλια: Μικρές μπουκιές δροσιάς

Τα σταφύλια αρχίζουν να μπαίνουν δυναμικά στην εποχή τους προς το τέλος του καλοκαιριού και περιέχουν πάνω από 80% νερό.

Υπάρχει μάλιστα ένα πολύ απλό trick για τις πολύ ζεστές ημέρες: βάλε μερικές ρώγες στην κατάψυξη.

Μετά από λίγες ώρες αποκτούν υφή που θυμίζει μικρές γρανίτες και μπορούν να αντικαταστήσουν ένα πιο βαρύ γλυκό.

Επειδή όμως τρώγονται πολύ εύκολα το ένα μετά το άλλο, είναι καλή ιδέα να βάζεις την ποσότητα που θέλεις σε ένα μικρό μπολ αντί να κάθεσαι με ολόκληρο το τσαμπί μπροστά σου.

Σύκα: Πολύτιμα στο τέλος του καλοκαιριού

Τα σύκα δεν βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας όσον αφορά την περιεκτικότητα σε νερό, όμως αξίζουν θέση στην καλοκαιρινή διατροφή.

Είναι πλούσια σε φυσικά σάκχαρα, φυτικές ίνες και διάφορα μικροθρεπτικά συστατικά και μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα γλυκό σνακ.

Δύο φρέσκα σύκα μαζί με γιαούρτι και λίγους ξηρούς καρπούς μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο μικρό γεύμα.

Και η ντομάτα; Τεχνικά είναι φρούτο

Μπορεί στην κουζίνα να την αντιμετωπίζουμε ως λαχανικό, βοτανικά όμως η ντομάτα είναι φρούτο – και αποτελείται κατά περίπου 95% από νερό.

Αυτό την κάνει μία από τις πιο πλούσιες σε νερό τροφές του καλοκαιριού.

Ντοματίνια σε σαλάτες, ντομάτα πάνω σε παξιμάδι ή απλώς κομμένη με λίγο ελαιόλαδο αποτελούν εύκολους τρόπους να την εντάξεις στην καθημερινότητα.

Μπορούν τα φρούτα να αντικαταστήσουν το νερό;

Εδώ χρειάζεται προσοχή. Το γεγονός ότι πολλά φρούτα αποτελούνται κατά 85%, 90% ή και περισσότερο από νερό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σταματήσουμε να πίνουμε νερό.

Η ενυδάτωση προκύπτει από το σύνολο των υγρών και των τροφών που καταναλώνουμε, ενώ οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία, τη σωματική δραστηριότητα και άλλους παράγοντες.

Τις ημέρες με έντονη ζέστη ή αυξημένη εφίδρωση, η ανάγκη για υγρά μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Τα φρούτα λειτουργούν συμπληρωματικά – και είναι ένας πολύ ευχάριστος τρόπος να προσθέσουμε περισσότερα υγρά στη διατροφή.

Το πιο εύκολο καλοκαιρινό snack βρίσκεται ήδη στο ψυγείο

Δεν χρειάζεται κάθε σνακ να είναι περίπλοκο. Ένα μπολ παγωμένο καρπούζι μετά την παραλία, ένα ροδάκινο στο γραφείο, λίγα σταφύλια από την κατάψυξη το απόγευμα ή πεπόνι με γιαούρτι μπορούν να γίνουν από τις πιο απολαυστικές επιλογές των ζεστών ημερών.

Και αυτό ίσως είναι το καλύτερο με τα φρούτα του καλοκαιριού. Δεν χρειάζονται συνταγές, προετοιμασία ή ιδιαίτερες γνώσεις. Χρειάζονται απλώς μια θέση στο ψυγείο.

Γιατί όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, το σώμα μας ζητάει περισσότερο νερό και δροσιά – και η φύση έχει φροντίσει να μας τα προσφέρει μέσα σε μερικές από τις πιο νόστιμες τροφές της εποχής.