Τα φρούτα και τα λαχανικά που βρίσκονται στα καλύτερά τους στο τέλος του καλοκαιριού

Από σύκα, σταφύλια και ροδάκινα μέχρι ντομάτες, πιπεριές και κολοκυθάκια, αξίζει να τα βάλεις στο τραπέζι σου πριν αλλάξει η εποχή.

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Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στα τέλη του καλοκαιριού. Η αγορά είναι ακόμα γεμάτη χρώμα, τα φρούτα είναι γλυκά, οι ντομάτες ώριμες και τα περισσότερα πιάτα χρειάζονται ελάχιστα υλικά για να γίνουν πραγματικά νόστιμα.

Κι όμως, καθώς ο Αύγουστος πλησιάζει στο τέλος του, αρκετά από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα της εποχής αρχίζουν σταδιακά να λιγοστεύουν ή να χάνουν εκείνη τη γεύση που έχουν όταν βρίσκονται στο peak τους.

Αν λοιπόν υπάρχει μία περίοδος για να εκμεταλλευτείς φρούτα και λαχανικά πραγματικά εποχής, είναι τώρα. Δεν χρειάζεται να τα μετατρέψεις όλα σε περίπλοκες συνταγές. Πολλά από αυτά είναι καλύτερα όσο πιο απλά τα σερβίρεις.

Σύκα: Η γεύση που κρατάει λίγο

Τα φρέσκα σύκα είναι ίσως από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα του τέλους του καλοκαιριού.

Γλυκά, αρωματικά και με εκείνη τη μαλακή υφή που τα κάνει να μοιάζουν σχεδόν με φυσικό επιδόρπιο, έχουν σχετικά σύντομη εποχή και γι’ αυτό αξίζει να τα απολαμβάνεις όσο βρίσκονται στα καλύτερά τους.

Μπορείς φυσικά να τα φας σκέτα. Αν θέλεις κάτι λίγο πιο χορταστικό, κόψε τα πάνω σε γιαούρτι και πρόσθεσε λίγους ξηρούς καρπούς ή λίγο μέλι.

Ταιριάζουν επίσης εξαιρετικά σε σαλάτες με πράσινα φύλλα, κατσικίσιο τυρί ή φέτα και βαλσαμικό.

Και αν αγοράσεις περισσότερα από όσα μπορείς να καταναλώσεις, γίνονται υπέροχη μαρμελάδα.

Σταφύλια: Τώρα αρχίζουν να πρωταγωνιστούν

Προς το τέλος του καλοκαιριού τα σταφύλια μπαίνουν δυναμικά στην καθημερινότητά μας.

Λευκά, κόκκινα ή μαύρα, είναι από τα πιο εύκολα φρούτα για snack, αφού δεν χρειάζονται καθάρισμα ή κόψιμο. Ένα πολύ απλό trick είναι να τα βάλεις για λίγες ώρες στην κατάψυξη.

Οι παγωμένες ρώγες αποκτούν σχεδόν την αίσθηση μικρής γρανίτας και είναι ιδανικές για τις πολύ ζεστές ημέρες. Μπορούν επίσης να προστεθούν σε σαλάτες με τυρί και καρύδια ή σε ένα cheese board για ένα καλοκαιρινό βραδινό.

Ροδάκινα και νεκταρίνια: Πριν αρχίσουν να εξαφανίζονται

Αν υπάρχει ένα φρούτο που μυρίζει καλοκαίρι, είναι το ώριμο ροδάκινο.

Προς το τέλος Αυγούστου αξίζει να τα εκμεταλλευτείς όσο έχουν ακόμη έντονη γεύση και άρωμα.

Εκτός από το να τα φας σκέτα, μπορούν να μπουν σε smoothies, γιαούρτι ή σαλάτες. Ακόμη καλύτερα, μπορείς να τα ψήσεις για λίγα λεπτά στη σχάρα.

Η θερμότητα ενισχύει τη γλυκύτητά τους και τα κάνει ιδανικά δίπλα σε burrata, μοτσαρέλα ή ένα αλμυρό τυρί. Με λίγο βασιλικό και βαλσαμικό έχεις ένα πιάτο που χρειάζεται σχεδόν καθόλου προσπάθεια.

Καρπούζι: Μην το αποχαιρετάς ακόμη

Το καρπούζι μπορεί να είναι το πρώτο φρούτο που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε «καλοκαίρι», αλλά προς τα τέλη Αυγούστου συχνά αρχίζουμε ήδη να το ξεχνάμε. Κι όμως, όσο υπάρχουν ακόμη καλά, γλυκά καρπούζια, αξίζει να τα εκμεταλλευτείς.

Εκτός από το κλασικό κομμάτι μετά το φαγητό, δοκίμασέ το σε σαλάτα με φέτα, δυόσμο και lime.

Μπορείς επίσης να το χτυπήσεις στο blender με πάγο και λίγο λεμόνι για ένα δροσερό ρόφημα ή να το βάλεις στην κατάψυξη για σπιτική γρανίτα.

Αν έχεις αγοράσει πολύ μεγάλο καρπούζι και βλέπεις ότι δεν θα καταναλωθεί εγκαίρως, κόψε το σε κύβους και πάγωσέ το για smoothies.

Πεπόνι: Ένα ακόμη φρούτο που φεύγει μαζί με το καλοκαίρι

Το πεπόνι είναι πιο ήσυχος πρωταγωνιστής, αλλά εξίσου χαρακτηριστικός.

Γλυκό, αρωματικό και πολύ δροσιστικό, λειτουργεί υπέροχα σκέτο αλλά και σε αλμυρούς συνδυασμούς.

Μπορείς να το βάλεις σε σαλάτα με αγγούρι, φέτα και δυόσμο ή να το συνδυάσεις με κάποιο αλμυρό τυρί.

Αν έχει ωριμάσει περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες, μετατρέπεται πανεύκολα σε smoothie ή κρύα φρουτόσουπα.

Ντομάτες: Τώρα είναι η ώρα να τις φας πραγματικά νόστιμες

Οι καλοκαιρινές ντομάτες δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με εκείνες που αγοράζουμε εκτός εποχής.

Όταν είναι ώριμες, αρωματικές και ζουμερές, δεν χρειάζονται πολλά.

Λίγο ελαιόλαδο.

Αλάτι.

Ρίγανη ή βασιλικός.

Και καλό ψωμί.

Χρησιμοποίησέ τες σε χωριάτικη, ντάκο, bruschetta ή απλά κομμένες σε μεγάλες φέτες.

Αν έχεις πολλές ώριμες ντομάτες, μπορείς να φτιάξεις σπιτική σάλτσα και να την καταψύξεις σε μικρές ποσότητες για αργότερα. Είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να κρατήσεις λίγη καλοκαιρινή γεύση και για το φθινόπωρο.

Ντοματίνια: Το πιο εύκολο καλοκαιρινό υλικό

Αν υπάρχει ένα λαχανικό που μπορεί να κάνει σχεδόν κάθε πιάτο καλύτερο, είναι τα ντοματίνια.

Μπαίνουν σε σαλάτες, ζυμαρικά, ομελέτες, τορτίγιες και sandwiches.

Ψήνονται πολύ εύκολα με ελαιόλαδο και μυρωδικά και μπορούν να γίνουν μια πανεύκολη sauce για pasta.

Είναι επίσης ιδανικά για όσους θέλουν λαχανικά μέσα στην ημέρα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Τα πλένεις και είναι έτοιμα.

Μελιτζάνες: Στο καλύτερό τους για τα καλοκαιρινά πιάτα

Μουσακάς, μπριάμ, ιμάμ, ψητές μελιτζάνες ή απλώς με λίγο γιαούρτι και μυρωδικά.

Η μελιτζάνα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά της ελληνικής καλοκαιρινής κουζίνας.

Αν δεν θέλεις βαριές συνταγές, κόψε την σε φέτες, ψήσε την στον φούρνο ή στη σχάρα με λίγο ελαιόλαδο και σέρβιρέ την με ντομάτα, μαϊντανό και φέτα.

Μπορεί επίσης να γίνει βάση για μια εύκολη μελιτζανοσαλάτα.

Κολοκυθάκια: Πολύ περισσότερα από κολοκυθάκια τηγανητά

Τα κολοκυθάκια είναι ίσως ένα από τα πιο ευέλικτα καλοκαιρινά λαχανικά.

Μπορείς να τα ψήσεις, να τα βάλεις σε ομελέτα, να τα προσθέσεις σε ζυμαρικά ή να τα κάνεις κολοκυθόπιτα.

Τα πολύ μικρά και τρυφερά κολοκυθάκια μπορούν επίσης να κοπούν σε πολύ λεπτές φέτες και να χρησιμοποιηθούν ωμά σε σαλάτα με λεμόνι, ελαιόλαδο και παρμεζάνα.

Αν θέλεις ένα εύκολο βραδινό, ψήσε τα στη σχάρα μαζί με πιπεριές και σερβίρισέ τα με λίγο τυρί και ψωμί.

Πιπεριές: Το λαχανικό που αλλάζει ανάλογα με το πώς το μαγειρεύεις

Πράσινες, κόκκινες, κίτρινες ή πορτοκαλί, οι πιπεριές βρίσκονται σε εξαιρετική εποχή το καλοκαίρι.

Ωμές δίνουν τραγανή υφή στις σαλάτες.

Ψητές γίνονται γλυκές και μαλακές.

Μπορούν να γεμιστούν με ρύζι, να μπουν σε ομελέτες ή να γίνουν συνοδευτικό για κρέας και ψάρι.

Αν ψήσεις αρκετές μαζί, μπορείς να τις κρατήσεις στο ψυγείο για μερικές ημέρες και να τις χρησιμοποιείς σε sandwiches, σαλάτες ή pasta.

Αγγούρι: Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά τώρα είναι στα καλύτερά του

Δροσερό, τραγανό και γεμάτο νερό, το αγγούρι είναι από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά του καλοκαιριού.

Εκτός από τη χωριάτικη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε σαλάτες με γιαούρτι και μυρωδικά, σε sandwiches ή ακόμη και σε δροσερά ροφήματα με λεμόνι και δυόσμο.

Ταιριάζει εξαιρετικά με καρπούζι, φέτα και lime για μια διαφορετική καλοκαιρινή σαλάτα.

Φασολάκια: Μην τα σκέφτεσαι μόνο λαδερά

Τα φρέσκα φασολάκια είναι επίσης χαρακτηριστικό προϊόν της εποχής. Φυσικά το κλασικό ελληνικό λαδερό με ντομάτα και πατάτα είναι πάντα επιλογή.

Μπορούν όμως να βραστούν ελαφρά και να μπουν σε κρύα σαλάτα με ντοματίνια, τόνο, αυγό και μουστάρδα.

Έτσι αποκτούν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα και γίνονται ένα πολύ πρακτικό καλοκαιρινό γεύμα.

Μπάμιες: Τώρα είναι η ευκαιρία να τους δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία

Είναι από εκείνα τα φαγητά που είτε αγαπάς είτε αποφεύγεις από παιδί.

Οι φρέσκες μπάμιες όμως είναι καθαρά καλοκαιρινό προϊόν και, όταν μαγειρευτούν σωστά, μπορούν να είναι πολύ πιο νόστιμες απ’ όσο θυμάσαι.

Κλασικά γίνονται λαδερές με ντομάτα, αλλά μπορούν να ψηθούν και στον φούρνο ώστε να αποκτήσουν πιο τραγανή υφή. Αν ανήκεις στους ανθρώπους που τις έχουν αποκλείσει εδώ και χρόνια, ίσως αξίζει μία δεύτερη δοκιμή.

Βασιλικός, δυόσμος και καλοκαιρινά μυρωδικά

Δεν είναι μόνο τα μεγάλα φρούτα και λαχανικά που αξίζει να εκμεταλλευτείς.

Τα φρέσκα μυρωδικά μπορούν να αλλάξουν εντελώς ένα απλό καλοκαιρινό πιάτο.

Βασιλικός πάνω σε ντομάτα και μοτσαρέλα.

Δυόσμος σε καρπούζι και φέτα.

Μαϊντανός σε ψητά λαχανικά.

Άνηθος σε γιαούρτι και αγγούρι.

Δεν χρειάζεται περίπλοκη μαγειρική όταν τα ίδια τα υλικά έχουν τόσο έντονη γεύση.

Πώς θα καταλάβεις ότι ένα φρούτο είναι ώριμο χωρίς να το καταστρέψεις

Δεν χρειάζεται να πιέζεις κάθε ροδάκινο σαν να κάνεις stress test.

Στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, αναζήτησε έντονο άρωμα και μικρή υποχώρηση στην πίεση χωρίς να είναι τελείως μαλακά.

Στα σύκα θέλεις μαλακή αλλά όχι λιωμένη υφή και καθαρή φλούδα.

Στις ντομάτες, η μυρωδιά κοντά στο κοτσάνι συχνά λέει πολύ περισσότερα από το τέλειο εξωτερικό τους χρώμα.

Και γενικά, μην απορρίπτεις προϊόντα επειδή δεν είναι απολύτως συμμετρικά ή φωτογενή. Η εμφάνιση δεν είναι πάντα ένδειξη γεύσης.

Αγοράζεις εποχικά, αλλά μην αγοράζεις για στρατό

Όταν βλέπεις υπέροχα φρούτα στην αγορά, είναι εύκολο να παρασυρθείς.

Τέσσερα κιλά ροδάκινα μπορεί να φαίνονται εξαιρετική ιδέα τη στιγμή της αγοράς. Τρεις ημέρες αργότερα, όταν έχουν ωριμάσει όλα ταυτόχρονα, λίγο λιγότερο.

Αγόραζε μικρότερες ποσότητες πιο συχνά, ειδικά στα πολύ ευαίσθητα φρούτα. Έτσι τρως τα προϊόντα στη σωστή ωρίμανση και μειώνεις τη σπατάλη.

Μην πετάξεις ό,τι ωρίμασε λίγο παραπάνω

Ένα πολύ ώριμο ροδάκινο μπορεί να γίνει smoothie.

Μαλακές ντομάτες μπορούν να γίνουν sauce.

Πολύ ώριμα σύκα μπορούν να μπουν σε γιαούρτι ή μαρμελάδα.

Καρπούζι που έχασε λίγο την τραγανή του υφή μπορεί να γίνει γρανίτα.

Λαχανικά που πρέπει να καταναλωθούν άμεσα μπορούν να μπουν όλα μαζί σε ένα μπριάμ ή να ψηθούν στον φούρνο.

Πριν πετάξεις κάτι, αναρωτήσου αν απλώς δεν είναι πλέον ιδανικό για να φαγωθεί ωμό.

Λίγο καλοκαίρι μπορεί να μείνει και στην κατάψυξη

Αν έχεις χώρο, αρκετά προϊόντα μπορούν να διατηρηθούν για αργότερα με σωστή προετοιμασία.

Σάλτσα από ώριμες ντομάτες μπορεί να καταψυχθεί.

Φρούτα κομμένα σε κομμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε smoothies.

Φρέσκα μυρωδικά μπορούν επίσης να συντηρηθούν με κατάλληλο τρόπο για μελλοντική χρήση.

Έτσι, όταν ο καιρός αρχίσει να αλλάζει, θα έχεις ακόμη μικρές καλοκαιρινές γεύσεις μέσα στην κουζίνα.

Το τέλος του καλοκαιριού είναι ίσως η καλύτερη στιγμή για να τρως απλά

Δεν χρειάζεται κάθε γεύμα να είναι συνταγή δεκαπέντε βημάτων.

Μια ώριμη ντομάτα, λίγο καλό ψωμί και φέτα.

Ένα ροδάκινο μετά το φαγητό.

Σύκα με γιαούρτι.

Ψητά κολοκυθάκια και πιπεριές με λίγο ελαιόλαδο.

Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια της εποχικής διατροφής: όταν τα υλικά είναι πραγματικά καλά, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά για να είναι νόστιμα.

Και καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει σιγά-σιγά στο τέλος του, αξίζει να απολαύσεις αυτές τις γεύσεις τώρα που βρίσκονται ακόμη στα καλύτερά τους. Γιατί σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσουμε να μιλάμε ξανά για μήλα, κολοκύθες και ζεστές σούπες.

Μέχρι τότε, όμως, υπάρχει ακόμη χρόνος για ένα τελευταίο πιάτο με ώριμες ντομάτες, ένα μπολ παγωμένο καρπούζι και μερικά σύκα που μυρίζουν πραγματικό τέλος Αυγούστου.