Τα φρούτα και λαχανικά του Απριλίου που πρέπει να προτιμήσεις και γιατί κάνουν καλό

Η εποχική διατροφή που βοηθά το σώμα να προσαρμοστεί στην άνοιξη.

Ο Απρίλιος είναι ο μήνας της μετάβασης καθώς ο οργανισμός αφήνει πίσω τη βαριά περίοδο του χειμώνα και αρχίζει να προσαρμόζεται σε πιο ανάλαφρους ρυθμούς. Αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζεται και στη φύση.

Τα φρούτα και τα λαχανικά της εποχής είναι πιο φρέσκα, πιο γευστικά και πιο θρεπτικά. Δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι αυτά που χρειάζεται το σώμα σου αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο.

Η εποχικότητα δεν είναι τάση, είναι φυσική ισορροπία.

Τα φρούτα του Απριλίου που αξίζει να βάλεις στη διατροφή σου

Τον Απρίλιο αρχίζουν να εμφανίζονται πιο φρέσκα φρούτα. Οι φράουλες είναι από τα πρώτα σημάδια της άνοιξης. Πλούσιες σε βιταμίνη C, βοηθούν το ανοσοποιητικό και δίνουν φυσική γλυκύτητα χωρίς υπερβολές.

Τα μήλα συνεχίζουν να υπάρχουν και είναι σταθερή επιλογή για ενέργεια μέσα στη μέρα. Τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, αν και στο τέλος της εποχής τους, παραμένουν πολύτιμα για βιταμίνες.

Τα φρούτα λειτουργούν όχι μόνο ως σνακ, αλλά και ως τρόπος ενυδάτωσης.

Τα λαχανικά που χρειάζεται ο οργανισμός αυτή την περίοδο

Τα λαχανικά του Απριλίου είναι πιο πράσινα και ελαφριά. Το σπανάκι, τα μαρούλια και τα άγρια χόρτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βοηθούν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού.

Τα κολοκυθάκια και τα καρότα προσθέτουν γεύση και θρεπτικά συστατικά χωρίς να βαραίνουν το γεύμα. Τα σπαράγγια είναι από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά της εποχής και βοηθούν στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

Η αλλαγή στη διατροφή μετά τον χειμώνα

Μετά από πιο βαριά γεύματα, το σώμα χρειάζεται πιο ελαφριές επιλογές. Τα φρέσκα λαχανικά και τα φρούτα βοηθούν στη σταδιακή αποσυμφόρηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξεις τα πάντα, αρκεί να προσθέσεις περισσότερα εποχικά τρόφιμα.

Δεν χρειάζονται περίπλοκες συνταγές… Μια σαλάτα με φρέσκα λαχανικά, λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι είναι αρκετή.

Τα φρούτα μπορούν να καταναλωθούν μόνα τους ή να προστεθούν σε γιαούρτι ή δημητριακά. Η εποχική διατροφή δεν είναι περιορισμός αλλά επιστροφή στο φυσικό.

Όταν τρως σύμφωνα με την εποχή, βοηθάς το σώμα να συγχρονιστεί με το περιβάλλον. Η άνοιξη ζητά ελαφριά, φρέσκια και καθαρή τροφή και αυτή η αλλαγή επηρεάζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και τη διάθεση.