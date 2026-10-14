Τα 7 τρόφιμα που αξίζει να έχεις στην κατάψυξη για τις ημέρες που δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις

Πριν καταλήξεις πάλι στο delivery, δες ποια τρόφιμα μπορούν να σε σώσουν όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος.

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Η κατάψυξη δεν είναι μόνο το μέρος όπου ξεχνάμε ένα σακουλάκι αρακά για έξι μήνες.

Μπορεί να γίνει ένας από τους πιο χρήσιμους συμμάχους της καθημερινότητας, αρκεί να την οργανώσεις λίγο καλύτερα.

1. Κατεψυγμένα λαχανικά

Μπρόκολο, φασολάκια, αρακάς, σπανάκι ή ανάμεικτα λαχανικά μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε συνοδευτικό, ομελέτα ή μέρος ενός κυρίως γεύματος.

Επιπλέον, μειώνουν τις πιθανότητες να πετάξεις λαχανικά που χάλασαν στο ψυγείο.

2. Φιλέτα ψαριού

Ένα κατεψυγμένο φιλέτο ψαριού μπορεί να γίνει η βάση για ένα εύκολο βραδινό.

Συνδύασέ το με πατάτες, ρύζι ή λαχανικά και ακολούθησε τις οδηγίες απόψυξης και μαγειρέματος της συσκευασίας.

3. Κοτόπουλο σε μερίδες

Αντί να αποθηκεύεις ένα μεγάλο πακέτο, χώρισέ το σε ποσότητες που χρησιμοποιείς κάθε φορά.

Έτσι δεν χρειάζεται να αποψύχεις περισσότερο από όσο πρόκειται να μαγειρέψεις.

4. Ψωμί σε φέτες

Από τα πιο απλά αλλά χρήσιμα tricks. Αποθήκευσε το ψωμί σε μικρές ποσότητες και βγάλε όσες φέτες χρειάζεσαι για τοστ, πρωινό ή συνοδευτικό.

5. Σπιτική σάλτσα ντομάτας

Μαγείρεψες περισσότερη σάλτσα για τα μακαρόνια; Μοίρασέ τη σε μικρά δοχεία κατάλληλα για κατάψυξη.

Την επόμενη φορά θα έχεις έτοιμη βάση για pasta, πίτσα ή κάποιο φαγητό κατσαρόλας.

6. Μαγειρεμένα γεύματα σε ατομικές μερίδες

Κεφτεδάκια, σούπες, μαγειρευτά και άλλα φαγητά που καταψύχονται καλά μπορούν να σου γλιτώσουν πολύ χρόνο.

Άφησέ τα να κρυώσουν με ασφάλεια, αποθήκευσέ τα έγκαιρα και σημείωσε την ημερομηνία.

7. Κατεψυγμένα φρούτα

Μούρα, φράουλες ή άλλα φρούτα είναι ιδανικά για smoothies, γιαούρτι και εύκολα γλυκά.

Ειδικά αν δυσκολεύεσαι να καταναλώσεις φρέσκα φρούτα πριν χαλάσουν, είναι μια πρακτική εναλλακτική.

Το μυστικό είναι οι σωστές ποσότητες

Μια γεμάτη κατάψυξη δεν σημαίνει απαραίτητα οργανωμένη κατάψυξη.

Βάλε ετικέτες, κράτησε τις μερίδες μικρές και θυμήσου ότι τα ευπαθή τρόφιμα πρέπει να αποψύχονται με ασφαλή τρόπο, όπως στο ψυγείο, και όχι να μένουν για ώρες στον πάγκο.

Γιατί το καλύτερο γρήγορο φαγητό είναι πολλές φορές εκείνο που έχεις προνοήσει να ετοιμάσεις από πριν.