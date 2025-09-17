Σούπερ τροφές για ενέργεια και αντοχή το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που το σώμα μας προσαρμόζεται σε νέους ρυθμούς. Με λιγότερη ηλιοφάνεια και πιο απαιτητική καθημερινότητα, η σωστή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο για την ενέργεια και την άμυνα του οργανισμού.

Ρόδια – το φρούτο της ευεξίας

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C και κάλιο, τα ρόδια χαρίζουν ενέργεια και προστατεύουν το ανοσοποιητικό. Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, smoothies ή να καταναλωθούν σκέτα.

Κολοκύθα: Πλούσια πηγή βιταμίνης Α

Η κολοκύθα, με τη γλυκιά της γεύση, είναι γεμάτη β-καροτένιο, που συμβάλλει στην καλή όραση και την υγεία του δέρματος. Σούπες, πουρές ή πίτες είναι ιδανικοί τρόποι κατανάλωσης.

Καρύδια και αμύγδαλα

Πλούσια σε ωμέγα-3, φυτικές ίνες και μαγνήσιο, ενισχύουν τη συγκέντρωση και την αντοχή. Λίγα καθημερινά ως σνακ είναι αρκετά για να προσφέρουν ευεργετικά αποτελέσματα.

Τσάι με βότανα

Το πράσινο τσάι και τα αφεψήματα με τζίντζερ ή χαμομήλι συμβάλλουν στη χαλάρωση και την ενίσχυση του οργανισμού. Είναι επίσης ένας τρόπος να διατηρηθούμε ενυδατωμένοι.

Η ενσωμάτωση εποχικών τροφών στη διατροφή μας είναι το κλειδί για καλύτερη υγεία. Με τις σωστές επιλογές, μπορούμε να ενισχύσουμε το σώμα και το μυαλό μας όλη τη σεζόν.