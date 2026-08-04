Πρόπτωση Μήτρας – Εξειδικευμένη Θεραπεία από Ουρογυναικολόγο

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε από τον Δρ. Δημήτριο Παναγιωτόπουλο, Χειρουργό Γυναικολόγο, Διευθυντή του Τμήματος Ουρογυναικολογίας και Πρόπτωσης Πυελικών Οργάνων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, με εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική και Ουρογυναικολογία.

Τί πρέπει να κάνει μια γυναίκα με Πρόπτωση Μήτρας;

Αρχικά να μιλήσει για το πρόβλημά της. Δυστυχώς πολλές γυναίκες αισθάνονται άβολα με αυτήν την πάθηση και διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να απευθυνθεί σε έναν εξειδικευμένο Ουρογυναικολόγο.

Τί ακριβώς προσφέρει η εκτίμηση από έναν Ουρογυναικολόγο;

Η Ουρογυναικολογία είναι μια ξεχωριστή εξειδίκευση της Γυναικολογίας και ασχολείται με την διαγνωστική και την θεραπεία παθήσεων του πυελικού εδάφους, όπως η πρόπτωση μήτρας, η Κυστεοκήλη, η Ορθοκήλη και η Ακράτεια Ούρων. Ένας εξειδικευμένος Ουρογυναικολόγος έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατέχει την εμπειρία για την σωστή αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.

Η Πρόπτωση Μήτρας είναι δύσκολο να διαγνωστεί;

Όχι. Την διάγνωση μας την παρέχει συνήθως η ίδια η γυναίκα, μέσω της περιγραφής των συμπτωμάτων της, όπως π.χ. αίσθημα βάρους ή/και ξένου σώματος στον κόλπο, ψηλαφητή ή ορατή μάζα στην είσοδο του κόλπου. Αυτό όμως που είναι δύσκολο και απαιτεί την εκτίμηση από ειδικό Ουρογυναικολόγο, είναι η εξέταση για την πιθανή ταυτόχρονη ύπαρξη και άλλων προβλημάτων του πυελικού εδάφους, όπως η Κυστεοκήλη, η Ορθοκήλη/Εντεροκήλη και η Ακράτεια Ούρων. Αυτές οι διαταραχές συνυπάρχουν πάρα πολύ συχνά με την πρόπτωση μήτρας και δυσκολεύουν την διάγνωση και την θεραπεία.

Ποιες είναι οι εξετάσεις που απαιτούνται;

Χρειάζονται μια κλινική εξέταση, ένα γυναικολογικό υπερηχογράφημα, ένα ειδικό υπερηχογράφημα πυελικού εδάφους και τέλος ένα υπερηχογράφημα νεφρών. Ο ουροδυναμικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος στις περισσότερες περιπτώσεις.

Η Πρόπτωση Μήτρας θεραπεύεται πάντα με αφαίρεση Μήτρας;

Όχι. Η αφαίρεση της Μήτρας (υστερεκτομή) από μόνη της δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ο βασικός στόχος της χειρουργικής θεραπείας της πρόπτωσης μήτρας είναι η ενίσχυση των μηχανισμών που στηρίζουν την Μήτρα και τον Κόλπο στη θέση τους και οι οποίοι έχουν χαλαρώσει. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με διατήρηση της Μήτρας, είτε και με ταυτόχρονη αφαίρεσή της.

Πώς γίνεται η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας;

Όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε κατά την εξέταση την ύπαρξη και άλλων προβλημάτων του πυελικού εδάφους (Κυστεοκήλη, Ορθοκήλη κλπ). Σε περίπτωση που αυτά δεν γίνουν αντιληπτά και δεν αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα, τότε τα συμπτώματα θα συνεχίσουν να υφίστανται και να ταλαιπωρούν την ασθενή. Η Πρόπτωση Μήτρας απαιτεί λοιπόν μια αναλυτική εξειδικευμένη διαγνωστική, με βάση την οποία θα δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε γυναίκας.

Η Πρόπτωση Μήτρας θεραπεύεται λαπαροσκοπικά;

Βεβαίως. Η σύγχρονη θεραπεία της νόσου είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση από εξειδικευμένο Ουρογυναικολόγο. Η λαπαροσκοπική τεχνική μας δίνει την δυνατότητα διόρθωσης όλων των βλαβών με μεγάλη ακρίβεια και εξαιρετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με την λαπαροσκοπική τεχνική μειώνουμε τον κίνδυνο επιπλοκών και τον χρόνο νοσηλείας. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, η γυναίκα παίρνει εξιτήριο την επόμενη ημέρα και επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες σε λίγες μόνο ημέρες. Η ανατομία του κόλπου δεν διαταράσσεται και η σεξουαλική ζωή της γυναίκας δεν επηρεάζεται αρνητικά. Η επέμβαση γίνεται από 3 μικρές οπές με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Πώς θα συνοψίζατε την σημερινή μας συζήτηση;

Η Πρόπτωση Μήτρας είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες γυναίκες και δυσκολεύει την καθημερινότητά τους. Καλούμε τις γυναίκες να μιλήσουν για αυτό και να μην αισθάνονται ντροπή. Η γυναίκα με πρόπτωση μήτρας πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό Ουρογυναικολόγο, ο οποίος θα την εξετάσει και θα διακρίνει και άλλα προβλήματα του πυελικού εδάφους, τα οποία πολύ συχνά συνυπάρχουν. Έτσι, θα μπορέσει μαζί με την γυναίκα να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Ένα θεραπευτικό πλάνο «κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της». Η θεραπεία είναι λαπαροσκοπική, όπου σε μια και μόνο επέμβαση διορθώνονται η Πρόπτωση Μήτρας, η Κυστεοκήλη, η Ορθοκήλη και η Ακράτεια Ούρων. Η επέμβαση είναι αναίμακτη, αποτελεσματική και ασφαλής.

Ο κ. Δρ. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος είναι Χειρουργός Γυναικολόγος, Διευθυντής του Τμήματος Ουρογυναικολογίας και Πρόπτωσης Πυελικών Οργάνων του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, με εξειδίκευση στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική και Ουρογυναικολογία, τ. Υποδιευθυντής της Κλινικής Rheinland Γερμανίας, κάτοχος της ανώτατης διάκρισης MIC III της Γερμανικής Εταιρείας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Σύμβουλος της Γερμανικής Εταιρείας Ακράτειας και είναι διεθνώς πιστοποιημένος Εκπαιδευτής-Χειρουργός στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Πυελικού Εδάφους

Ιατρείο: Λεωφόρος Β. Σοφίας 105-107, 11521 Αθήνα

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Ερυθρού Σταυρού 4-6, Μαρούσι

Τηλ: 2103006818 – 6975308555

www . drpanagiotopoulos . gr