Πρωινές ρουτίνες που αυξάνουν φυσικά την ενέργεια

Ο τρόπος που ξυπνάς καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον τρόπο που θα κυλήσει ολόκληρη η ημέρα σου. Δεν είναι υπερβολή. Το πρωινό είναι το σημείο επανεκκίνησης του νευρικού σου συστήματος, των ορμονών σου και της ψυχολογικής σου κατάστασης.

Οι περισσότερες γυναίκες ξεκινούν τη μέρα τους βιαστικά. Ξυπνητήρι, κινητό, ειδοποιήσεις, καφές στο χέρι και τρέξιμο. Το σώμα όμως δεν προλαβαίνει να μεταβεί ομαλά από την κατάσταση ύπνου στην κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή η απότομη μετάβαση δημιουργεί εσωτερικό στρες πριν καν ξεκινήσει η ημέρα.

Η ενέργεια δεν είναι απλώς θέμα ύπνου. Είναι θέμα ρυθμού.

Ξύπνα χωρίς σοκ

Όταν το ξυπνητήρι χτυπά απότομα και εσύ πετάγεσαι κατευθείαν από το κρεβάτι, το σώμα μπαίνει σε μικρή κατάσταση συναγερμού. Αν μπορείς, δώσε στον εαυτό σου δύο με τρία λεπτά παραμονής στο κρεβάτι.

Άνοιξε τα μάτια, τεντώσου, πάρε δύο βαθιές αναπνοές. Αυτή η μικρή παύση επιτρέπει στο νευρικό σύστημα να μεταβεί ομαλά.

Το φυσικό φως είναι το πρώτο «συμπλήρωμα»

Το σώμα λειτουργεί με κιρκάδιο ρυθμό, ο οποίος ρυθμίζεται κυρίως από το φως. Η έκθεση στο φυσικό φως μέσα στα πρώτα 20–30 λεπτά από το ξύπνημα βοηθά στη μείωση της μελατονίνης και στην αύξηση της κορτιζόλης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτό δεν σημαίνει στρες. Σημαίνει φυσική αφύπνιση. Άνοιξε τις κουρτίνες ή βγες για λίγα λεπτά στο μπαλκόνι. Ακόμη και συννεφιασμένη μέρα, το φως είναι αρκετό για να ενεργοποιήσει το σώμα.

Νερό πριν από τον καφέ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας το σώμα αφυδατώνεται. Ένα ποτήρι νερό μόλις ξυπνήσεις βοηθά στην ενυδάτωση, στη λειτουργία του εγκεφάλου και στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού.

Αν πίνεις καφέ με άδειο στομάχι, μπορεί να αυξήσεις απότομα τα επίπεδα κορτιζόλης και να νιώσεις αργότερα πτώση. Το νερό πριν τον καφέ λειτουργεί εξισορροπητικά.

Ήπια κίνηση για ενεργοποίηση

Δεν χρειάζεται έντονη προπόνηση στις έξι το πρωί. Λίγο stretching, λίγες διατάσεις ή ένα σύντομο περπάτημα μπορούν να ενεργοποιήσουν τη ροή του αίματος και να μειώσουν τη μυϊκή ακαμψία.

Η κίνηση το πρωί λειτουργεί σαν μήνυμα προς τον εγκέφαλο ότι η ημέρα ξεκινά. Επίσης βοηθά στη ρύθμιση της διάθεσης μέσω της απελευθέρωσης ενδορφινών.

Πρωινό που στηρίζει τη σταθερότητα

Η ενέργεια δεν πρέπει να ανεβαίνει και να πέφτει απότομα. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη και σύνθετους υδατάνθρακες συμβάλλει στη σταθερότητα του σακχάρου.

Αυγά, γιαούρτι, βρώμη, ξηροί καρποί ή φρούτα σε συνδυασμό με πρωτεΐνη είναι πιο σταθερή επιλογή από ένα γλυκό σνακ ή σκέτο καφέ.

Όταν το σάκχαρο ανεβαίνει απότομα, ακολουθεί πτώση. Και αυτή η πτώση συχνά ερμηνεύεται ως κούραση.

Απέφυγε την άμεση έκθεση σε οθόνες

Το κινητό το πρωί φορτώνει τον εγκέφαλο με πληροφορία πριν καν προλάβει να σταθεροποιηθεί. Ειδοποιήσεις, emails, ειδήσεις. Όλα αυτά αυξάνουν το αίσθημα πίεσης.

Αν μπορείς, καθυστέρησε την επαφή με την οθόνη για τουλάχιστον 15–20 λεπτά. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου πριν μπει ο εξωτερικός κόσμος.

Μικρή πρόθεση, όχι τεράστια λίστα

Η ενέργεια σχετίζεται και με την ψυχολογία. Αν ξεκινάς τη μέρα σου σκεπτόμενη όλα όσα πρέπει να κάνεις, το άγχος εμφανίζεται πριν ακόμη ξεκινήσεις.

Αντί για μακροσκελή λίστα, επίλεξε μία βασική πρόθεση. Κάτι απλό, όπως σήμερα θα κινηθώ με ηρεμία ή σήμερα θα φροντίσω το σώμα μου. Η πρόθεση δημιουργεί εσωτερικό άξονα.

Η σταθερότητα είναι πιο σημαντική από την τελειότητα

Δεν χρειάζεται να εφαρμόζεις όλα τα παραπάνω κάθε μέρα. Χρειάζεται συνέπεια σε λίγα. Μια μικρή, επαναλαμβανόμενη ρουτίνα είναι πιο ισχυρή από μια τέλεια που εγκαταλείπεται.

Το νευρικό σύστημα αγαπά την προβλεψιμότητα. Όταν το πρωινό σου έχει ρυθμό, ολόκληρη η ημέρα ακολουθεί πιο ήρεμη τροχιά.

Η ενέργεια ως αποτέλεσμα ρύθμισης

Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν έχουμε ενέργεια επειδή δεν κοιμηθήκαμε αρκετά ή επειδή δουλεύουμε πολύ. Συχνά όμως η χαμηλή ενέργεια είναι αποτέλεσμα υπερδιέγερσης.

Όταν το σώμα βρίσκεται σε συνεχή ένταση, «κλείνει» για να προστατευτεί. Η ήπια πρωινή ρουτίνα λειτουργεί σαν μήνυμα ασφάλειας.

Η ενέργεια δεν έρχεται από τον καφέ. Έρχεται από τη ρύθμιση. Και η ρύθμιση ξεκινά από τα πρώτα λεπτά της ημέρας.