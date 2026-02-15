Πώς να ξεκινάς τη μέρα σου με ενέργεια

Τα χειμωνιάτικα πρωινά είναι πιο δύσκολα. Το φως είναι λιγότερο, η θερμοκρασία χαμηλή και η διάθεση συχνά βαριά. Η πρωινή ρουτίνα μπορεί να γίνει το εργαλείο που σε βοηθά να ξεκινήσεις πιο ομαλά.

Ξύπνα με φυσικό ρυθμό

Αν είναι δυνατόν, άφησε λίγο φυσικό φως να μπει στο δωμάτιο. Το σώμα ενεργοποιείται πιο ομαλά όταν εκτίθεται στο φως, ακόμη και τον χειμώνα.

Κίνηση πριν από οθόνες

Λίγα λεπτά διάτασης ή απλής κίνησης βοηθούν την κυκλοφορία και μειώνουν το πρωινό πιάσιμο. Η άμεση επαφή με το κινητό αυξάνει το στρες πριν καν ξεκινήσει η μέρα.

Ένα σταθερό πρωινό γεύμα

Ένα ισορροπημένο πρωινό με πρωτεΐνη και σύνθετους υδατάνθρακες κρατά σταθερή την ενέργεια. Δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο. Χρειάζεται να είναι σταθερό.

Η πρωινή ρουτίνα δεν πρέπει να είναι ιδανική. Πρέπει να είναι βιώσιμη.