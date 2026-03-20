Πώς να βάζεις όρια χωρίς ενοχές

Η δεξιότητα που αλλάζει τις σχέσεις και την καθημερινότητά σου.

Για πολλές γυναίκες, το να βάζουν όρια μοιάζει σχεδόν απαγορευμένο. Συνδέεται με ενοχές, φόβο απόρριψης και την ανάγκη να είναι καλές για όλους.

Όμως τα όρια δεν είναι απόρριψη, είναι προστασία.

Τι σημαίνει πραγματικά όριο

Όριο σημαίνει να αναγνωρίζεις τι σε κουράζει, τι σε πιέζει και τι δεν θέλεις να ανεχτείς. Δεν είναι επίθεση προς τον άλλον. Είναι δήλωση προς τον εαυτό σου.

Όταν δεν υπάρχουν όρια, δημιουργείται εσωτερική ένταση. Όταν υπάρχουν, δημιουργείται σταθερότητα.

Γιατί νιώθεις ενοχές

Οι ενοχές προέρχονται συχνά από παλιές πεποιθήσεις. Ότι πρέπει να είσαι διαθέσιμη, να μην απογοητεύεις, να μην λες όχι. Όμως το όχι δεν σε κάνει κακή, σε κάνει ξεκάθαρη.

Τα όρια δεν χρειάζεται να είναι σκληρά. Μπορούν να είναι ήρεμα και ξεκάθαρα. Μια φράση όπως δεν μπορώ σήμερα ή χρειάζομαι χρόνο είναι αρκετή. Δεν χρειάζεται εξήγηση σε βάθος.

Η αλλαγή στη δυναμική των σχέσεων

Όταν αρχίζεις να βάζεις όρια, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αντιδράσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος. Σημαίνει ότι αλλάζει η ισορροπία.

Και η ισορροπία που βασίζεται στην εξάντληση δεν είναι υγιής, γιατί στο τέλος της ημέρας, τα όρια είναι μορφή αυτοσεβασμού.