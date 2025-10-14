Πώς να τα φροντίσεις τον σκύλο ή τη γάτα σου τώρα που αλλάζει ο καιρός

Όπως κι εμείς, έτσι και τα κατοικίδιά μας νιώθουν την αλλαγή της εποχής. Οι θερμοκρασίες πέφτουν, η υγρασία αυξάνεται, οι βόλτες μικραίνουν, και ο οργανισμός τους προσαρμόζεται.

Ο Οκτώβρης είναι η ιδανική περίοδος για να επαναφέρεις τη ρουτίνα τους, να φροντίσεις τη γούνα, τη διατροφή και τη γενική τους ευεξία.

Η εποχή της τριχόπτωσης

Αν έχεις σκύλο ή γάτα, σίγουρα έχεις παρατηρήσει ότι το φθινόπωρο είναι περίοδος έντονης τριχόπτωσης. Είναι φυσικό, καθώς το τρίχωμα ανανεώνεται για τον χειμώνα. Γι’ αυτό το καθημερινό βούρτσισμα είναι απαραίτητο. Αφαιρεί τις νεκρές τρίχες, βοηθάει το δέρμα να αναπνέει και μειώνει τις… τριχόμπαλες στο χαλί.

Και μιας και το ζώο σου ζει μέσα στο σπίτι, φρόντισε να καθαρίζεις συχνά τις κουβέρτες και τα κρεβατάκια του. Ένα απλό πλύσιμο με ήπιο απορρυπαντικό και στέγνωμα στον ήλιο αρκεί.

Προστάτευσέ τα από τα πρώτα κρύα

Τα περισσότερα κατοικίδια αντέχουν το φθινόπωρο, αλλά τα μικρόσωμα, ηλικιωμένα ή κοντότριχα χρειάζονται επιπλέον προστασία. Για τους σκύλους, ένα λεπτό αδιάβροχο πανωφόρι στις βροχές είναι αρκετό. Για τις γάτες του σπιτιού, κράτα τις μακριά από ρεύματα και βεβαιώσου πως έχουν πάντα ένα ζεστό σημείο να κουρνιάζουν.

Οι βόλτες καλό είναι να γίνονται σε ώρες με φως και λιγότερη υγρασία, για να αποφευχθούν ψύξεις ή ερεθισμοί στα πέλματα.

Διατροφή και ενέργεια το φθινόπωρο

Η μετάβαση εποχής επηρεάζει και τη διατροφή. Τα περισσότερα ζώα χρειάζονται ελαφρώς περισσότερες θερμίδες, όσο ο καιρός κρυώνει. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο για το αν πρέπει να αυξήσεις την ποσότητα ή να αλλάξεις τροφή.

Φρόντισε πάντα να έχουν καθαρό νερό – ο κρύος καιρός δεν σημαίνει λιγότερη ενυδάτωση. Αντίθετα, η υγρασία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο τρίχωμα και στο δέρμα.

Περισσότερος χρόνος μέσα, περισσότερη φροντίδα

Με τις βροχές να γίνονται συχνότερες, περνάτε περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Είναι η τέλεια ευκαιρία για παιχνίδι, χάδια και εκπαίδευση. Οι γάτες λατρεύουν νέες κρυψώνες ή μαλακά μαξιλάρια, ενώ οι σκύλοι χρειάζονται πνευματικά ερεθίσματα – απλά παιχνίδια μυρωδιάς ή εκπαίδευσης αρκούν για να τους κρατήσουν ευτυχισμένους.

Το φθινόπωρο είναι εποχή αλλαγής και για εκείνους. Με λίγη προσοχή, το σπίτι σας μπορεί να γίνει το πιο άνετο και ασφαλές καταφύγιό τους.