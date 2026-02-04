Πώς να στηρίζεις τον οργανισμό σου σωστά τις κρύες ημέρες

Ο χειμώνας είναι μια περίοδος που ο οργανισμός καταπονείται περισσότερο. Το κρύο, οι ιώσεις, η μειωμένη έκθεση στον ήλιο και η κούραση επηρεάζουν την ενέργεια και το ανοσοποιητικό. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς νιώθουμε καθημερινά, όχι μόνο στο αν αρρωσταίνουμε, αλλά και στο επίπεδο της διάθεσης και της αντοχής μας.

Ζεστό φαγητό και καλύτερη πέψη

Τον χειμώνα, το σώμα ανταποκρίνεται καλύτερα στα ζεστά γεύματα. Σούπες, μαγειρευτά και βραστά τρόφιμα είναι πιο εύπεπτα και βοηθούν το πεπτικό σύστημα να λειτουργεί ομαλά. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε περισσότερη όρεξη για comfort food αυτή την περίοδο.

Η σημασία των θρεπτικών συστατικών

Η επαρκής πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων βοηθά τον οργανισμό να αμυνθεί. Λαχανικά εποχής, όσπρια, φρούτα και καλά λιπαρά συμβάλλουν στη συνολική υγεία. Δεν χρειάζονται υπερβολές ή στερήσεις, αλλά ισορροπία.

Διατροφή ως καθημερινή υποστήριξη

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι πρόγραμμα ή δίαιτα. Είναι τρόπος να στηρίζεις το σώμα σου καθημερινά, ειδικά σε περιόδους που έχει μεγαλύτερες ανάγκες.