Πώς να σταματήσεις να είσαι τόσο σκληρή με τον εαυτό σου

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν μάθει να μιλούν στον εαυτό τους με αυστηρότητα. Να απαιτούν περισσότερα, να μη συγχωρούν τα λάθη και να υποτιμούν την προσπάθεια. Αυτή η εσωτερική φωνή συχνά περνά απαρατήρητη, αλλά επηρεάζει βαθιά τη διάθεση και την αυτοεκτίμηση.

Η εσωτερική κριτική δεν σε κάνει καλύτερη

Υπάρχει η πεποίθηση ότι η αυστηρότητα οδηγεί στην εξέλιξη. Στην πραγματικότητα, οδηγεί στην εξάντληση. Όταν μιλάς στον εαυτό σου με σκληρό τρόπο, μειώνεται η αντοχή και η διάθεση για προσπάθεια. Η πρόοδος έρχεται μέσα από ασφάλεια, όχι φόβο.

Πώς ξεκινά η αλλαγή

Η αλλαγή ξεκινά όταν παρατηρείς πώς μιλάς στον εαυτό σου στις δύσκολες στιγμές. Αν δεν θα μιλούσες έτσι σε μια φίλη σου, τότε γιατί το κάνεις στον εαυτό σου; Η αυτοσυμπόνια δεν σημαίνει δικαιολογώ τα πάντα, σημαίνει αναγνωρίζω την ανθρώπινη πλευρά μου.

Η αποδοχή ως δύναμη

Το να αποδεχτείς τα όριά σου δεν σε κάνει λιγότερο ικανή. Σε κάνει πιο σταθερή. Όταν σταματάς να παλεύεις με τον εαυτό σου, απελευθερώνεται ενέργεια για ουσιαστική εξέλιξη.

Η σχέση μαζί σου είναι η πιο μακροχρόνια

Θα είσαι με τον εαυτό σου σε κάθε φάση της ζωής σου. Η ποιότητα αυτής της σχέσης επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες. Και αξίζει φροντίδα, όχι κριτική.