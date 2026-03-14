Πώς να ρυθμίσεις το νευρικό σου σύστημα όταν νιώθεις συνεχώς στρες

Όταν το σώμα σου είναι σε μόνιμη κατάσταση συναγερμού.

Αν νιώθεις ότι βρίσκεσαι συνεχώς σε ένταση, ότι η αναπνοή σου είναι ρηχή, ότι δυσκολεύεσαι να χαλαρώσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχει λόγος, τότε πιθανότατα το νευρικό σου σύστημα λειτουργεί σε κατάσταση υπερδιέγερσης.

Το σώμα μας διαθέτει δύο βασικές λειτουργίες, την κατάσταση δράσης και την κατάσταση ηρεμίας. Όταν βρισκόμαστε σε στρες, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, γνωστό ως fight or flight. Αυτό είναι χρήσιμο σε πραγματικό κίνδυνο. Όταν όμως παραμένει ενεργό για μεγάλο διάστημα, εξαντλεί τον οργανισμό.

Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση

Η χρόνια ένταση δεν είναι φυσιολογική, ακόμη κι αν την έχουμε συνηθίσει. Πονοκέφαλοι, μυϊκή σύσπαση, ευερεθιστότητα, αϋπνία και πεπτικά προβλήματα είναι σημάδια ότι το σώμα δεν ξεκουράζεται πραγματικά.

Η ρύθμιση ξεκινά από την αναπνοή

Η πιο άμεση παρέμβαση στο νευρικό σύστημα είναι η αναπνοή. Η βαθιά, αργή αναπνοή ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, δηλαδή τη λειτουργία ηρεμίας.

Δοκίμασε να εισπνέεις για τέσσερα δευτερόλεπτα, να κρατάς για τέσσερα και να εκπνέεις για έξι. Μερικά λεπτά καθημερινά αρκούν για να αλλάξει ο τόνος του σώματος.

Κίνηση που αποφορτίζει

Το στρες αποθηκεύεται στο σώμα. Το περπάτημα, το stretching και η ήπια άσκηση βοηθούν στην αποσυμπίεση. Δεν χρειάζεται έντονη προπόνηση. Χρειάζεται ρυθμική κίνηση.

Ρουτίνα και σταθερότητα

Το νευρικό σύστημα αγαπά τη σταθερότητα. Σταθερές ώρες ύπνου και γευμάτων μειώνουν το εσωτερικό χάος. Η ρύθμιση δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.