Πώς να φροντίζεις το μυαλό σου όταν όλα κινούνται πιο αργά

WELLNESS
12/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 10.01.2026 - 20:03)
Πώς να φροντίζεις το μυαλό σου όταν όλα κινούνται πιο αργά
TheIssue.gr TheIssue.gr

Ο χειμώνας δεν είναι εχθρός, είναι περίοδος προσαρμογής.

Τον χειμώνα, η διάθεση αλλάζει. Οι μέρες είναι μικρότερες, η ενέργεια μειώνεται και η κοινωνική δραστηριότητα περιορίζεται. Αυτό δεν είναι αδυναμία, είναι φυσική αντίδραση. Η ψυχική ευεξία τον χειμώνα χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση.

Αποδοχή του ρυθμού

Όταν αποδέχεσαι ότι δεν χρειάζεται να είσαι το ίδιο παραγωγική όπως το καλοκαίρι, μειώνεται η εσωτερική πίεση. Ο χειμώνας ζητά φροντίδα και προσαρμογή.

Μικρές καθημερινές χαρές

Ένας ζεστός καφές, ένα βιβλίο, λίγη σιωπή είναι στιγμές που στηρίζουν την ψυχική ισορροπία. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να νιώσεις καλύτερα.

Φροντίδα χωρίς ενοχές

Η ξεκούραση δεν είναι τεμπελιά. Είναι ανάγκη. Όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να ξεκουραστεί, τον βοηθάς να αντέξει και να εξελιχθεί.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Slow Ιανουάριος: Γιατί δεν χρειάζεται να τρέχεις για να πας μπροστά
WELLNESS

Slow Ιανουάριος: Γιατί δεν χρειάζεται να τρέχεις για να πας μπροστά

08.01.2026 - 10:20
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος: Μια ήρεμη ματιά στη χρονιά που φεύγει
WELLNESS

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος: Μια ήρεμη ματιά στη χρονιά που φεύγει

31.12.2025 - 10:56
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η καθημερινότητα των γιορτών: Πώς να βρεις ρυθμό μέσα στο χάος
WELLNESS

Η καθημερινότητα των γιορτών: Πώς να βρεις ρυθμό μέσα στο χάος

29.12.2025 - 10:37
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΓΙΟΡΤΕΣ
Χριστούγεννα και αυτοφροντίδα: Πώς να νιώσεις όμορφη, ήρεμη και ο εαυτός σου μέσα στις γιορτές
WELLNESS

Χριστούγεννα και αυτοφροντίδα: Πώς να νιώσεις όμορφη, ήρεμη και ο εαυτός σου μέσα στις γιορτές

21.12.2025 - 10:30
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
10 μικρές πολυτέλειες που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου χωρίς ενοχές
WELLNESS

10 μικρές πολυτέλειες που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου χωρίς ενοχές

11.11.2025 - 10:02
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ξαναβρες το παιδί που κρύβεις μέσα σου
WELLNESS

Ξαναβρες το παιδί που κρύβεις μέσα σου

08.11.2025 - 10:34
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Όταν μαθαίνεις να λες όχι: Η δύναμη του ορίου στις σχέσεις και στη ζωή σου
WELLNESS

Όταν μαθαίνεις να λες όχι: Η δύναμη του ορίου στις σχέσεις και στη ζωή σου

29.10.2025 - 10:34
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΟΡΙΑ
Η Elle Macpherson αποκαλύπτει το μυστικό της υγιούς γήρανσης 
LIFE

Η Elle Macpherson αποκαλύπτει το μυστικό της υγιούς γήρανσης 

15.03.2025 - 14:05
Elle MacPherson, ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΓΗΡΑΝΣΗ, ΕΛ ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ, ΕΥΕΞΙΑ