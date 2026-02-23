Πώς να αποφύγεις την κρυφή ζάχαρη στα τρόφιμα και τα αναψυκτικά

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για να κάνεις πιο συνειδητές επιλογές.

Η ζάχαρη δεν βρίσκεται μόνο στα γλυκά. Πολλά προϊόντα που θεωρούμε «υγιεινά» περιέχουν σημαντικές ποσότητες προστιθέμενης ζάχαρης. Δημητριακά πρωινού, γιαούρτια με γεύση, σάλτσες, έτοιμα dressings και αναψυκτικά κρύβουν συχνά περισσότερη ζάχαρη απ’ όσο φανταζόμαστε.

Τα διαφορετικά ονόματα της ζάχαρης

Η ζάχαρη δεν αναγράφεται πάντα ως «ζάχαρη». Μπορεί να εμφανίζεται ως σιρόπι γλυκόζης, φρουκτόζη, μαλτόζη, δεξτρόζη, σιρόπι καλαμποκιού ή συμπυκνωμένος χυμός φρούτων. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται στη λίστα συστατικών, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα.

Προσοχή στα ροφήματα

Τα αναψυκτικά, ακόμη και τα «light» ή τα ροφήματα τύπου iced tea, μπορεί να περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης ή γλυκαντικών. Ένα μόνο κουτάκι μπορεί να καλύπτει ή και να ξεπερνά την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη.

Δημητριακά και γιαούρτια

Πολλά δημητριακά πρωινού που απευθύνονται σε παιδιά ή προωθούνται ως υγιεινά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Το ίδιο ισχύει για τα αρωματισμένα γιαούρτια.

Πρακτικές κινήσεις

Η επιλογή προϊόντων με λιγότερα και πιο απλά συστατικά βοηθά. Η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων αντί για έτοιμους χυμούς μειώνει την πρόσληψη ζάχαρης. Το νερό και τα σπιτικά ροφήματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι ασφαλέστερες επιλογές.

Η αποφυγή της κρυφής ζάχαρης δεν σημαίνει στέρηση. Σημαίνει επίγνωση. Και η επίγνωση οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις για την υγεία σου.