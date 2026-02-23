Πώς να αποφύγεις την κρυφή ζάχαρη στα τρόφιμα και τα αναψυκτικά

WELLNESS
23/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.02.2026 - 02:30)
Πώς να αποφύγεις την κρυφή ζάχαρη στα τρόφιμα και τα αναψυκτικά
TheIssue.gr TheIssue.gr

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για να κάνεις πιο συνειδητές επιλογές.

Η ζάχαρη δεν βρίσκεται μόνο στα γλυκά. Πολλά προϊόντα που θεωρούμε «υγιεινά» περιέχουν σημαντικές ποσότητες προστιθέμενης ζάχαρης. Δημητριακά πρωινού, γιαούρτια με γεύση, σάλτσες, έτοιμα dressings και αναψυκτικά κρύβουν συχνά περισσότερη ζάχαρη απ’ όσο φανταζόμαστε.

Τα διαφορετικά ονόματα της ζάχαρης

Η ζάχαρη δεν αναγράφεται πάντα ως «ζάχαρη». Μπορεί να εμφανίζεται ως σιρόπι γλυκόζης, φρουκτόζη, μαλτόζη, δεξτρόζη, σιρόπι καλαμποκιού ή συμπυκνωμένος χυμός φρούτων. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται στη λίστα συστατικών, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα.

Προσοχή στα ροφήματα

Τα αναψυκτικά, ακόμη και τα «light» ή τα ροφήματα τύπου iced tea, μπορεί να περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζάχαρης ή γλυκαντικών. Ένα μόνο κουτάκι μπορεί να καλύπτει ή και να ξεπερνά την ημερήσια συνιστώμενη πρόσληψη.

Δημητριακά και γιαούρτια

Πολλά δημητριακά πρωινού που απευθύνονται σε παιδιά ή προωθούνται ως υγιεινά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Το ίδιο ισχύει για τα αρωματισμένα γιαούρτια.

Πρακτικές κινήσεις

Η επιλογή προϊόντων με λιγότερα και πιο απλά συστατικά βοηθά. Η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων αντί για έτοιμους χυμούς μειώνει την πρόσληψη ζάχαρης. Το νερό και τα σπιτικά ροφήματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι ασφαλέστερες επιλογές.

Η αποφυγή της κρυφής ζάχαρης δεν σημαίνει στέρηση. Σημαίνει επίγνωση. Και η επίγνωση οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις για την υγεία σου.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ζάχαρη στο «παρασκήνιο»: 8 τροφές που δεν φαντάζεσαι πόσο γλυκές είναι και οι υγιεινές εναλλακτικές τους
WELLNESS

Ζάχαρη στο «παρασκήνιο»: 8 τροφές που δεν φαντάζεσαι πόσο γλυκές είναι και οι υγιεινές εναλλακτικές τους

21.02.2025 - 11:06
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΖΑΧΑΡΗ, ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΖΑΧΑΡΗ, ΤΡΟΦΕΣ, ΥΓΕΙΑ
Διατροφή 7 ημερών χωρίς ζάχαρη που θα σε βοηθήσουν να αποτοξινωθείς πριν τις διακοπές
WELLNESS

Διατροφή 7 ημερών χωρίς ζάχαρη που θα σε βοηθήσουν να αποτοξινωθείς πριν τις διακοπές

23.06.2023 - 11:04
ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ, ΣΝΑΚ
Η ζάχαρη κάνει κακό – 5 πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις για να μη σου λείπει η γλυκάδα
WELLNESS

Η ζάχαρη κάνει κακό – 5 πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις για να μη σου λείπει η γλυκάδα

15.04.2023 - 12:05
ΖΑΧΑΡΗ, ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΡΥΔΑΣ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΜΕΛΙ, ΣΙΡΟΠΙ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ, ΣΤΕΒΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
Οι 5 ρουά ματ κινήσεις που μεταμορφώνουν απόλυτα το δέρμα
BEAUTY

Οι 5 ρουά ματ κινήσεις που μεταμορφώνουν απόλυτα το δέρμα

30.03.2023 - 12:00
AGEs, CBD, ΒΙΤΑΜΙΝΗ C, ΔΕΡΜΑ, ΕΛΑΣΤΙΝΗ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ, ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ, ΚΑΛΑ ΛΙΠΑΡΑ, ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ, ΜΕΙΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ, ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ