Πώς θα καταλάβεις αν ο σκύλος σου ζεσταίνεται υπερβολικά

Δες ποια σημάδια δείχνουν ότι ο σκύλος δυσκολεύεται πραγματικά να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, ποια ζώα κινδυνεύουν περισσότερο και τι πρέπει να κάνεις άμεσα αν υποψιαστείς θερμοπληξία.

Το καλοκαίρι δεν είναι εύκολο για τους σκύλους. Εκεί που εμείς ιδρώνουμε για να ρίξουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας, εκείνοι βασίζονται κυρίως στο λαχάνιασμα και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, στους ιδρωτοποιούς αδένες στις πατούσες τους.

Αυτό σημαίνει ότι όταν η θερμοκρασία και η υγρασία ανεβαίνουν πολύ, ο οργανισμός τους μπορεί να δυσκολευτεί να αποβάλει τη θερμότητα.

Κάπως έτσι, μια μεγάλη βόλτα το μεσημέρι, ένα έντονο παιχνίδι στην παραλία ή ακόμη και λίγα λεπτά μέσα σε ένα ζεστό αυτοκίνητο μπορεί να μετατραπούν σε πραγματικό κίνδυνο.

Το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεις τα πρώτα σημάδια πριν η απλή υπερθέρμανση εξελιχθεί σε θερμοπληξία, μια επείγουσα και δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση.

Το λαχάνιασμα είναι φυσιολογικό, μέχρι να μην είναι

Οι σκύλοι λαχανιάζουν φυσιολογικά όταν ζεσταίνονται, όταν έχουν τρέξει ή όταν είναι ενθουσιασμένοι. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η αλλαγή στην ένταση.

Αν το λαχάνιασμα γίνεται πολύ γρήγορο, δυνατό και συνεχίζεται παρότι ο σκύλος έχει σταματήσει να κινείται και βρίσκεται ήδη σε σκιά, αυτό είναι το πρώτο σημάδι ότι πρέπει να τον δροσίσεις και να τον παρακολουθήσεις στενά.

Υπερβολική σιελόρροια, παχύρρευστο σάλιο και έντονη αναπνοή μπορούν επίσης να εμφανιστούν όταν η θερμοκρασία του σώματος αρχίζει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Παρατήρησε τη συμπεριφορά του

Ένας σκύλος που ζεσταίνεται υπερβολικά συχνά αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Μπορεί να φαίνεται ανήσυχος και να ψάχνει επίμονα σκιά ή κρύο πάτωμα. Μπορεί να σταματήσει ξαφνικά το παιχνίδι, να περπατά πιο αργά ή να αρνείται να συνεχίσει τη βόλτα.

Αντίθετα, σε πιο προχωρημένο στάδιο μπορεί να γίνει πολύ νωθρός, να μοιάζει υπνηλικός ή να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί όπως συνήθως.

Η αδυναμία και η λήθαργος αναφέρονται ανάμεσα στα βασικά συμπτώματα θερμοπληξίας και δεν πρέπει να αγνοούνται.

Τα ούλα μπορούν να σου δώσουν σημαντικές πληροφορίες

Ρίξε μια ματιά στα ούλα και στη γλώσσα του. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης μπορεί να παρατηρηθεί πολύ έντονο ή σκούρο κόκκινο χρώμα, ενώ σε σοβαρότερες καταστάσεις τα ούλα μπορεί να γίνουν ξηρά ή κολλώδη. Η μη φυσιολογική εμφάνιση των ούλων αποτελεί ένα από τα σημάδια που οι κτηνίατροι συνδέουν με θερμοπληξία.

Αν μαζί με αυτά βλέπεις έντονο λαχάνιασμα και αδυναμία, δεν περιμένεις «να δεις αν θα περάσει».

Εμετός, διάρροια ή αστάθεια σημαίνουν ότι η κατάσταση είναι σοβαρή

Όταν η υπερθέρμανση προχωρήσει, μπορεί να εμφανιστούν εμετός, διάρροια, δυσκολία στο περπάτημα, παραπάτημα, σύγχυση ή ακόμη και κατάρρευση.

Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης. Αυτά είναι επείγοντα συμπτώματα και ο σκύλος χρειάζεται άμεση κτηνιατρική βοήθεια.

Η θερμοπληξία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε πολλά όργανα, γι’ αυτό ο χρόνος έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Ποιοι σκύλοι κινδυνεύουν περισσότερο

Όλοι οι σκύλοι μπορούν να πάθουν θερμοπληξία, αλλά κάποιοι είναι σαφώς πιο ευάλωτοι.

Οι βραχυκέφαλες φυλές, όπως τα pug, τα bulldog και τα boxer, δυσκολεύονται περισσότερο να αποβάλουν τη θερμότητα επειδή έχουν πιο περιορισμένους αεραγωγούς.

Αυξημένο κίνδυνο έχουν επίσης οι ηλικιωμένοι σκύλοι, τα υπέρβαρα ζώα και όσα έχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα.

Αυτό σημαίνει ότι σε αυτά τα ζώα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, ακόμη και όταν η θερμοκρασία δεν φαίνεται «ακραία».

Το αυτοκίνητο είναι από τους μεγαλύτερους κινδύνους

Ο βασικότερος κανόνας του καλοκαιριού είναι απλός: ποτέ σκύλος μόνος μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ούτε για πέντε λεπτά. Ούτε με τα παράθυρα λίγο ανοιχτά. Ούτε αν το αυτοκίνητο βρίσκεται στη σκιά.

Η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα μπορεί να ανέβει πολύ γρήγορα, ακόμη και όταν έξω δεν επικρατεί ακραίος καύσωνας. Η παραμονή σε κλειστό αυτοκίνητο αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θερμοπληξίας στους σκύλους.

Αν πρέπει να πας κάπου όπου δεν μπορεί να σε ακολουθήσει, είναι ασφαλέστερο να μείνει στο σπίτι.

Τι κάνεις αν πιστεύεις ότι έχει υπερθερμανθεί

Το πρώτο βήμα είναι να τον απομακρύνεις αμέσως από τον ήλιο και να τον μεταφέρεις σε σκιερό, δροσερό ή κλιματιζόμενο χώρο.

Ξεκίνα να τον δροσίζεις με δροσερό –όχι παγωμένο– νερό. Βάλε δροσερό νερό σε σημεία όπως το κεφάλι, η κοιλιά, οι μασχάλες και τα πόδια και, αν υπάρχει διαθέσιμος ανεμιστήρας, να χρησιμοποιείται ώστε να ενισχύεται η εξάτμιση και η ψύξη.

Παράλληλα, επικοινώνησε άμεσα με κτηνίατρο και ξεκίνησε τη μεταφορά προς κτηνιατρική κλινική αν υπάρχουν συμπτώματα θερμοπληξίας. Ακόμη κι αν ο σκύλος φαίνεται να βελτιώνεται μετά την αρχική ψύξη, μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει εσωτερικές επιπλοκές που δεν είναι ορατές.

Μην χρησιμοποιήσεις παγωμένο νερό ή πάγο

Η πρώτη αντίδραση πολλών ανθρώπων είναι να βάλουν τον σκύλο σε παγωμένο νερό ή να του τοποθετήσουν παγοκύστες. Αυτό δεν συνιστάται.

Η πολύ απότομη ψύξη μπορεί να προκαλέσει αγγειοσύσπαση και να δυσκολέψει την ασφαλή αποβολή της θερμότητας. Χρησιμοποίησε δροσερό και όχι παγωμένο νερό και αποφυγή πάγου ή παγωμένων λουτρών.

Ο στόχος είναι να πέσει σταδιακά και ελεγχόμενα η θερμοκρασία, όχι να «παγώσεις» το ζώο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Μην τον αναγκάσεις να πιει νερό

Φρέσκο νερό πρέπει πάντα να υπάρχει διαθέσιμο, όμως αν ο σκύλος είναι ήδη πολύ αδύναμος, αποπροσανατολισμένος ή δυσκολεύεται να αναπνεύσει, δεν πρέπει να τον πιέζεις να πιει.

Η αναγκαστική χορήγηση νερού μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Πρόσφερε μικρές ποσότητες εφόσον είναι σε θέση να πιει μόνος του και ακολούθησε τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Οι βόλτες χρειάζονται άλλο πρόγραμμα το καλοκαίρι

Τις πολύ ζεστές ημέρες η μεγάλη μεσημεριανή βόλτα δεν έχει κανένα όφελος.

Προτίμησε νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, όταν τόσο ο αέρας όσο και το έδαφος έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία. Οι κτηνιατρικές οδηγίες συστήνουν η άσκηση να προγραμματίζεται στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και το ζώο να έχει συνεχώς πρόσβαση σε φρέσκο νερό.

Αν πρέπει να βγει για λίγα λεπτά το μεσημέρι, κράτησε τη βόλτα σύντομη και αναζήτησε σκιά.

Και πριν πατήσει στην άσφαλτο, έλεγξε τη θερμοκρασία της επιφάνειας. Αν είναι υπερβολικά ζεστή για το δικό σου χέρι, είναι πολύ ζεστή και για τις πατούσες του.

Η σκιά δεν είναι πάντα αρκετή

Ένα ακόμη συχνό λάθος είναι να θεωρούμε ότι επειδή ο σκύλος κάθεται στη σκιά είναι αυτομάτως ασφαλής. Σε ημέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία, ακόμη και ένας σκιερός εξωτερικός χώρος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.

Χρειάζεται δροσερό νερό, καλός αερισμός και δυνατότητα να μετακινηθεί σε πραγματικά δροσερό περιβάλλον.

Το καλοκαίρι θέλει παρατήρηση, όχι φόβο

Δεν χρειάζεται να στερήσεις από τον σκύλο τις βόλτες, τις εκδρομές ή τις καλοκαιρινές στιγμές, χρειάζεται όμως να αλλάξεις λίγο τον τρόπο που τις οργανώνεις.

Περισσότερο νερό, περισσότερη σκιά, βόλτες στις σωστές ώρες, λιγότερη έντονη άσκηση και προσοχή στα πρώτα σημάδια κόπωσης μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Το έντονο λαχάνιασμα, η υπερβολική σιελόρροια, η αδυναμία, η σύγχυση, ο εμετός, η διάρροια ή η κατάρρευση δεν είναι συμπτώματα που περιμένουμε απλώς να υποχωρήσουν. Γιατί στη θερμοπληξία, η έγκαιρη αντίδραση μπορεί πραγματικά να σώσει τη ζωή ενός ζώου.