Πονάς χωρίς προφανή λόγο; Ίσως το σώμα σου προσπαθεί να σου μιλήσει

Το σώμα μας δεν λέει ποτέ ψέματα. Μπορεί να σωπαίνει για καιρό, αλλά όταν μιλά, το κάνει καθαρά. Με έναν πόνο στον αυχένα, ένα σφίξιμο στο στομάχι, μια ξαφνική κόπωση χωρίς λόγο. Είναι ο τρόπος του να τραβήξει την προσοχή μας όταν το μυαλό αρνείται να ακούσει. Γιατί το σώμα και η ψυχή δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, είναι ένα και το ίδιο.

Πόσες φορές ένιωσες έναν πονοκέφαλο μετά από μια έντονη μέρα; Πόσες φορές το στομάχι σου «έδεσε κόμπο» πριν από κάτι αγχωτικό; Αυτά δεν είναι τυχαία, είναι η γλώσσα του σώματος που εκφράζει όσα τα λόγια δεν βρίσκουν τρόπο να πουν. Όταν δεν εξωτερικεύουμε τα συναισθήματα, αυτά βρίσκουν άλλον δρόμο…αυτόν του σώματος.

Η ψυχοσωματική αντίδραση είναι ο τρόπος του οργανισμού να δείξει ότι κάτι μέσα μας χρειάζεται προσοχή. Όχι απαραίτητα ιατρική, αλλά συναισθηματική. Κάθε πόνος, κάθε δυσφορία, κάθε κόπωση κρύβει πίσω της ένα μήνυμα. Μπορεί να είναι η πίεση που δεν αντέχεις άλλο, ο θυμός που κρατάς μέσα σου, η στεναχώρια που δεν εκφράστηκε. Το σώμα γίνεται ο καθρέφτης των σκέψεων και των συναισθημάτων μας.

Ζούμε σε μια κοινωνία που μας μαθαίνει να αντέχουμε. Να συνεχίζουμε παρά τα πάντα, να μην παραπονιόμαστε, να μη δείχνουμε αδυναμία. Όμως η καταπίεση αυτή δεν εξαφανίζει τίποτα, απλώς το μεταφέρει αλλού. Το σώμα τότε αναλαμβάνει τον ρόλο της φωνής. Μιλά με τρόπους που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, με πόνο, εξάντληση, φλεγμονή, ακόμη και με ασθένεια.

Η επίγνωση είναι το πρώτο βήμα. Όταν αρχίσεις να ακούς τα σημάδια του σώματος χωρίς φόβο ή θυμό, τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις. Ο πονοκέφαλος ίσως δεν θέλει άλλο παυσίπονο, αλλά ησυχία. Το στομάχι ίσως δεν χρειάζεται χάπια, αλλά λίγη αποδοχή. Το σώμα δεν μας προδίδει, μας προστατεύει. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας φέρει πίσω σε ισορροπία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα μας σταματήσει βίαια.

Κάθε σύμπτωμα είναι ένα μήνυμα και όταν μάθεις να το αποκωδικοποιείς, αρχίζεις να θεραπεύεσαι όχι απλώς σωματικά, αλλά ολόκληρη. Γιατί η θεραπεία δεν είναι μόνο ιατρική πράξη, είναι πράξη αυτοφροντίδας.

Το σώμα είναι ο πιο ειλικρινής μας φίλος. Μπορεί να αντέξει πολλά, αλλά δεν ξεχνά ποτέ. Καταγράφει κάθε ένταση, κάθε φόβο, κάθε δάκρυ που δεν κύλησε. Και κάποια στιγμή, όλα αυτά ζητούν χώρο. Αν δεν τους τον δώσουμε συνειδητά, θα τον πάρουν μέσα από την ασθένεια ή τη δυσφορία. Όχι για να μας τιμωρήσουν, αλλά για να μας υπενθυμίσουν ότι κάτι χρειάζεται προσοχή.

Η πραγματική ίαση ξεκινά όταν αρχίζουμε να ακούμε το σώμα μας. Όταν σταματήσουμε να το βλέπουμε σαν μηχανή και το αναγνωρίσουμε ως σύμμαχο. Το σώμα δεν ζητά πολλά, να το ακούς, να το φροντίζεις, να του δίνεις ξεκούραση, καθαρό αέρα, αγάπη. Όχι τιμωρία, ούτε τελειότητα, μόνο σεβασμό.

Αν μπορούσαμε να του μιλήσουμε, ίσως σταματούσαμε να το πιέζουμε να κάνει κάτι που δεν αντέχει, να το κουράζουμε, να το αγνοούμε. Θα το αγκαλιάζαμε όπως αγκαλιάζουμε ένα παιδί που πονάει, με κατανόηση, με στοργή, με υπομονή.

Η μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης προς τον εαυτό σου δεν είναι μόνο οι θεραπείες, τα συμπληρώματα ή οι δίαιτες. Είναι το να ακούς τι σου λέει το σώμα σου και να του απαντάς με φροντίδα. Να του δίνεις χώρο να ξεκουραστεί, να ξεσπάσει και να εκφραστεί. Γιατί το σώμα δεν είναι εργαλείο, είναι το σπίτι σου.