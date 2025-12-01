Polis Hammam – Polis Loutron: Δύο νέες Νοτιοαφρικανικές θεραπείες ευεξίας στην Ελλάδα

Η Polis Hammam – Polis Loutron, ηγέτης στην εμπειρία χαμάμ και ευεξίας στην Ελλάδα, ανακοινώνει την επίσημη έναρξη δύο νέων signature θεραπειών, οι οποίες φέρνουν για πρώτη φορά στη χώρα την πνευματικότητα και τις θεραπευτικές παραδόσεις της Νότιας Αφρικής. Οι νέες υπηρεσίες είναι ήδη διαθέσιμες στα καταστήματά της σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και έχουν αγκαλιαστεί θερμά από τους πρώτους επισκέπτες.

Οι θεραπείες έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη διεθνώς βραβευμένη Healing Earth, γνωστή για την οικολογική της προσέγγιση και τη φιλοσοφία της ιδρύτριας Elisabeth Brandt, η οποία συνδυάζει τη φύση, την επιστήμη και την τελετουργία.

Οι νέες θεραπείες συνδυάζουν λουτρό (χαμάμ), μασάζ, περιποίηση προσώπου και κεφαλής και φυσικά οργανικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ακολουθώντας τις παραδόσεις της Νότιας Αφρικής. Αναλυτικά:

Bano Blanco – Αρχαίο Αφρικανικό Πνευματικό Λουτρό

Η θεραπεία αυτή περιλαμβάνει τόσο λουτρό (χαμάμ) όσο και μασάζ, προσφέροντας μια πλήρη τελετουργία ευεξίας. Είναι μια μοναδική εμπειρία καθαρμού και ανανέωσης σε σώμα, πρόσωπο και κεφάλι, εμπνευσμένη από τις αρχαίες αφρικανικές παραδόσεις.

Το Bano Blanco «Λευκό Λουτρό» αξιοποιεί βότανα, φυτικά αποστάγματα και λευκές γήινες ύλες από την έρημο Καλαχάρι, προσφέροντας ενέργεια, γαλήνη, αίσθηση ανανέωσης και πνευματική αφύπνιση.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με το παραδοσιακό Αφρικανικό ρυθμικό Rungu μασάζ.

Pinotage Grape Bano – Η νέα επαναστατική εμπειρία οινοθεραπείας

Θεραπεία χαμάμ, μασάζ και εντατική φροντίδα προσώπου και τριχωτού κεφαλής με βάση την ειδική ποικιλία σταφυλιού Pinotage της Νότιας Αφρικής.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε ρεσβερατρόλη προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενίσχυση ελαστικότητας και αναγέννηση κυττάρων στο δέρμα, σε σώμα, πρόσωπο και κεφάλι.

Η Polis Hammam – Polis Loutron έχει βραβευθεί ως “Hammam of the Year 2025” στα Luxury Travel Guide Global Awards και συγκαταλέγεται στους νικητές των Sustainable Luxury Spa Awards 2025 για το κατάστημα του Πειραιά. Παράλληλα, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του TripAdvisor με το Traveler’s Choice Award.

Τα καταστήματα λειτουργούν καθημερινά, 11:00–23:00, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, και φιλοξενούν ιδιωτικές εκδηλώσεις όπως bachelor parties, γενέθλια, επετείους και εταιρικές εκδηλώσεις.

Polis Hammam – Polis Loutron καταστήματα:

Κωνσταντίνου Καραμανλή 40Α, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2311320159 Μοναστηρίου 16 (εντός Capsis Hotel 1 ος όροφος) Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310596800 Αυλητών 6-8, Ψυρρή, Αθήνα, τηλ. 2107002619 Φίλωνος 43 Πειραιάς τηλ. 2107002631

Instagram: polis_hammam_polis_loutron

Facebook: PolisHammamloutron