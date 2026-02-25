Ορμόνες και υγεία: Πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά σου

Οι ορμόνες είναι οι «σιωπηλοί ρυθμιστές» του γυναικείου σώματος. Επηρεάζουν τη διάθεση, τον ύπνο, τον μεταβολισμό, την όρεξη, τον κύκλο και την ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, πολλές φορές μιλάμε για τις ορμόνες μόνο όταν κάτι δεν πάει καλά.

Η κατανόηση της ορμονικής λειτουργίας δεν είναι θέμα ειδικών. Είναι μέρος της προσωπικής φροντίδας.

Ο εμμηνορροϊκός κύκλος και οι φάσεις του

Ο κύκλος δεν είναι απλώς οι ημέρες της περιόδου. Χωρίζεται σε φάσεις, καθεμία από τις οποίες επηρεάζει διαφορετικά το σώμα και το μυαλό.

Στη θυλακική φάση, μετά την περίοδο, τα επίπεδα ενέργειας συνήθως αυξάνονται. Είναι περίοδος δημιουργικότητας και εξωστρέφειας. Στην ωορρηξία πολλές γυναίκες νιώθουν αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα. Αντίθετα, στη λουτεϊνική φάση, πριν την περίοδο, είναι συχνές η ευαισθησία, η κατακράτηση και οι λιγούρες.

Η αποδοχή αυτών των αλλαγών βοηθά στη μείωση της εσωτερικής πίεσης. Δεν χρειάζεται να έχεις την ίδια ενέργεια κάθε μέρα.

Στρες και κορτιζόλη

Το χρόνιο στρες αυξάνει την κορτιζόλη, την ορμόνη που σχετίζεται με την αντίδραση «μάχης ή φυγής». Όταν η κορτιζόλη παραμένει αυξημένη για μεγάλο διάστημα, μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, το βάρος και τη διάθεση.

Μικρές πρακτικές, όπως βαθιές αναπνοές, ήπια άσκηση ή χρόνος χωρίς οθόνες, βοηθούν στη ρύθμιση του νευρικού συστήματος.

Θυρεοειδής και μεταβολισμός

Ο θυρεοειδής αδένας παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό. Όταν δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει κόπωση, αλλαγές στο βάρος ή διαταραχές διάθεσης. Η τακτική παρακολούθηση και η ιατρική καθοδήγηση είναι απαραίτητες όταν υπάρχουν συμπτώματα.

Διατροφή και ορμονική ισορροπία

Οι ορμόνες χρειάζονται «πρώτες ύλες». Τα καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο και οι ξηροί καρποί, είναι απαραίτητα για τη σύνθεση ορμονών. Η επαρκής πρωτεΐνη στηρίζει τη σταθερότητα του σακχάρου, ενώ οι φυτικές ίνες βοηθούν στην αποβολή περίσσειας οιστρογόνων.

Οι πολύ αυστηρές δίαιτες και η υπερβολική στέρηση μπορούν να διαταράξουν την ορμονική ισορροπία.

Ύπνος και κύκλος

Ο ποιοτικός ύπνος είναι βασικός ρυθμιστής. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκρίνονται ορμόνες που επηρεάζουν την πείνα και την αποκατάσταση. Η έλλειψη ύπνου αυξάνει την επιθυμία για ζάχαρη και απλούς υδατάνθρακες.

Η σημασία της ακρόασης του σώματος

Δεν χρειάζεται να ζεις σε διαρκή ανησυχία για τις ορμόνες σου. Χρειάζεται όμως να παρατηρείς τα σήματα του σώματος. Η κόπωση, οι έντονες εναλλαγές διάθεσης ή οι αλλαγές στον κύκλο δεν είναι «υπερβολές», είναι πληροφορίες. Η γνώση δεν δημιουργεί φόβο αλλά επίγνωση.