Νηστίσιμα σνακ για το γραφείο που θα σε κρατήσουν χορτάτη και γεμάτη ενέργεια

06/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 06.04.2026 - 15:36)
Πρακτικές επιλογές που δεν σε βαραίνουν μέσα στη μέρα.

Η νηστεία δεν σημαίνει ότι μένεις νηστική ή ότι περιορίζεσαι σε πρόχειρες επιλογές. Αντίθετα, μπορεί να γίνει ευκαιρία για πιο ισορροπημένη και συνειδητή διατροφή.

Στο γραφείο όμως τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Η έλλειψη χρόνου και οι εύκολες επιλογές οδηγούν συχνά σε ανθυγιεινά σνακ. Η λύση είναι η προετοιμασία.

Γιατί χρειάζεσαι σνακ μέσα στη μέρα

Όταν μένεις πολλές ώρες χωρίς φαγητό, το σώμα πέφτει. Η ενέργεια μειώνεται και οι λιγούρες αυξάνονται. Ένα σωστό σνακ βοηθά στη σταθερότητα και σε κρατά συγκεντρωμένη.

Τα καλά λιπαρά ως σύμμαχος

Ξηροί καρποί, όπως αμύγδαλα και καρύδια, είναι ιδανική επιλογή. Προσφέρουν ενέργεια και κορεσμό χωρίς να βαραίνουν.

Μια μικρή ποσότητα αρκεί για να σε κρατήσει μέχρι το επόμενο γεύμα.

Φρούτα για φυσική ενέργεια

Μπανάνα, μήλο ή φράουλες είναι εύκολες επιλογές που μπορείς να έχεις μαζί σου. Συνδυάζονται ιδανικά με λίγους ξηρούς καρπούς για πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Λαχανικά με dips

Καρότα, αγγούρι ή πιπεριές σε sticks μπορούν να συνοδευτούν με χούμους ή ταχίνι. Είναι ελαφριά, θρεπτικά και εύκολα στη μεταφορά.

Απλές σπιτικές επιλογές

Ένα sandwich με ψωμί ολικής άλεσης, αβοκάντο ή λαχανικά είναι πιο χορταστικό και ισορροπημένο από έτοιμα σνακ. Η προετοιμασία από το σπίτι κάνει τη διαφορά.

Απέφυγε τις κρυφές παγίδες

Πολλά νηστίσιμα προϊόντα του εμπορίου είναι πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά. Μπορεί να φαίνονται light, αλλά δεν είναι. Διάβαζε τις ετικέτες και προτίμησε πιο φυσικές επιλογές.

Η περίοδος της νηστείας μπορεί να γίνει ευκαιρία για καλύτερη σχέση με το φαγητό. Περισσότερη επίγνωση, καλύτερες επιλογές και λιγότερη υπερβολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πορτοκαλόπιτα με καστανή ζάχαρη: Γλυκιά και υγιεινή απόλαυση για την Καθαρά Δευτέρα
LIFE

Πορτοκαλόπιτα με καστανή ζάχαρη: Γλυκιά και υγιεινή απόλαυση για την Καθαρά Δευτέρα

26.02.2025 - 16:02
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΝΗΣΤΕΙΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ, ΣΥΝΤΑΓΗ
Φωλίτσες brownie γεμισμένες με σοκολάτα χωρίς ζάχαρη χωρίς ψήσιμο και χωρίς γλουτένη
LIFE

Φωλίτσες brownie γεμισμένες με σοκολάτα χωρίς ζάχαρη χωρίς ψήσιμο και χωρίς γλουτένη

24.04.2024 - 11:43
BROWNIES, BROWNIES ΜΕ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ, VEGAN ΓΛΥΚΟ, ΓΛΥΚΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΓΛΥΚΟ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΓΛΥΚΟ
Η συνταγή για μαραθόπιτα για όσους νηστεύουν αλλά είναι λάτρεις των πιο νόστιμων φαγητών
LIFE

Η συνταγή για μαραθόπιτα για όσους νηστεύουν αλλά είναι λάτρεις των πιο νόστιμων φαγητών

26.03.2024 - 15:12
ΑΛΕΥΡΙ ΝΤΙΝΚΕΛ, ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ, ΜΑΡΑΘΟΠΙΤΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΣΥΝΤΑΓΗ
Η τέλεια συνταγή για ταχινοπιτάκια, νηστίσιμα και super healthy
LIFE

Η τέλεια συνταγή για ταχινοπιτάκια, νηστίσιμα και super healthy

22.03.2024 - 14:55
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ, ΠΑΣΧΑ, ΤΑΧΙΝΙ, ΤΑΧΙΝΙΠΙΤΑ
7 απολαυστικές συνταγές για να χορτάσεις νηστεύοντας
WELLNESS

7 απολαυστικές συνταγές για να χορτάσεις νηστεύοντας

19.03.2024 - 16:40
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ, ΝΗΣΤΕΙΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Έτσι θα φας καλά και χωρίς να πάρεις γραμμάριο την Καθαρά Δευτέρα
WELLNESS

Έτσι θα φας καλά και χωρίς να πάρεις γραμμάριο την Καθαρά Δευτέρα

17.03.2024 - 11:43
ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΑ, ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, ΦΑΓΗΤΟ
Θες μπουκίτσες churros; Πες πως τις έφτιαξες με αυτή την πανεύκολη νηστίσιμη συνταγή
LIFE

Θες μπουκίτσες churros; Πες πως τις έφτιαξες με αυτή την πανεύκολη νηστίσιμη συνταγή

15.03.2024 - 13:51
CHURROS, ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ, ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ ΓΛΥΚΟ, ΣΥΝΤΑΓΗ, ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ CHURROS