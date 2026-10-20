Μηλόπιτα χωρίς μίξερ: Η εύκολη συνταγή που θα κάνει το σπίτι να μυρίζει υπέροχα

Αυτή η αφράτη μηλόπιτα γίνεται χωρίς μίξερ και είναι ιδανική για τον απογευματινό καφέ.

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Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιαίτερα καλή στη ζαχαροπλαστική για να φτιάξεις μια ωραία μηλόπιτα.

Στη συγκεκριμένη συνταγή δεν χρειάζεσαι μίξερ, περίπλοκες τεχνικές ή ζύμη που πρέπει να ξεκουραστεί. Ένα μπολ, ένας αυγοδάρτης και λίγα μήλα αρκούν.

Υλικά

Για στρογγυλή φόρμα περίπου 22 εκ.:

3 μέτρια μήλα

2 αυγά

120 γρ. ζάχαρη

100 ml ηλιέλαιο

120 ml γάλα ή φυτικό ρόφημα

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ

1 κουταλάκι κανέλα

1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

Λίγη επιπλέον κανέλα για την επιφάνεια

Εκτέλεση

1. Προθέρμανε τον φούρνο. Ρύθμισέ τον στους 175°C στις αντιστάσεις ή στους 160°C στον αέρα. Λάδωσε ελαφρά τη φόρμα και στρώσε αντικολλητικό χαρτί στη βάση.

2. Ετοίμασε τα μήλα. Καθάρισέ τα, αφαίρεσε τα κουκούτσια και κόψε τα δύο σε μικρούς κύβους. Κράτησε το τρίτο σε λεπτές φέτες για την επιφάνεια.

3. Ανακάτεψε τα υγρά. Σε ένα μεγάλο μπολ χτύπησε με αυγοδάρτη τα αυγά και τη ζάχαρη. Πρόσθεσε το λάδι, το γάλα και τη βανίλια.

4. Πρόσθεσε τα στερεά. Ανακάτεψε ξεχωριστά το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και το αλάτι. Ρίξε τα στο μπολ με τα υγρά και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ενωθούν.

5. Βάλε τα μήλα. Πρόσθεσε τους κύβους μήλου στο μείγμα και ανακάτεψε ελαφρά. Μετάφερε στη φόρμα και τοποθέτησε από πάνω τις φέτες μήλου. Πασπάλισε με λίγη κανέλα.

6. Ψήσε. Βάλε τη μηλόπιτα στη μεσαία σχάρα για περίπου 40–50 λεπτά. Ο χρόνος εξαρτάται από τον φούρνο και τη φόρμα. Δοκίμασε με μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο: πρέπει να βγαίνει χωρίς ωμό μείγμα.

Άφησέ τη να κρυώσει για περίπου 15–20 λεπτά πριν την ξεφορμάρεις.

Τα μικρά μυστικά για να πετύχει

Μην ανακατέψεις υπερβολικά το μείγμα αφού προσθέσεις το αλεύρι, γιατί η μηλόπιτα μπορεί να γίνει πιο σφιχτή. Επίσης, προσπάθησε να κόψεις τα μήλα σε σχετικά ομοιόμορφα κομμάτια, ώστε να ψηθούν σωστά.

Αν δεις ότι η επιφάνεια παίρνει έντονο χρώμα πριν ψηθεί το κέντρο, κάλυψέ τη χαλαρά με αλουμινόχαρτο.

Πώς να τη σερβίρεις

Είναι υπέροχη σκέτη, αλλά μπορείς να προσθέσεις λίγη άχνη ζάχαρη ή μια κουταλιά γιαούρτι στο πλάι.

Ταιριάζει με καφέ, τσάι ή ως ένα απλό γλυκό μετά το φαγητό. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται καν να περιμένεις κάποια ιδιαίτερη περίσταση για να τη φτιάξεις.