Μικρές συνήθειες που μειώνουν το στρες στη δουλειά

Πώς να διαχειριστείς την καθημερινότητα χωρίς να εξαντλείσαι.

Το στρες στη δουλειά δεν προέρχεται πάντα από τον όγκο της εργασίας. Συχνά προέρχεται από τον τρόπο που τη διαχειρίζεσαι.

Μικρές αλλαγές μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά.

Η αρχή της ημέρας

Το πώς ξεκινάς επηρεάζει όλη τη μέρα. Αν ξεκινήσεις με άγχος, αυτό θα συνεχιστεί. Λίγα λεπτά ηρεμίας πριν ξεκινήσεις βοηθούν να μπεις πιο ομαλά.

Η αναπνοή ως εργαλείο

Όταν αγχώνεσαι, η αναπνοή γίνεται ρηχή. Αυτό κρατά το σώμα σε ένταση. Μερικές βαθιές αναπνοές μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά.

Μικρά διαλείμματα

Δεν χρειάζεται να δουλεύεις συνεχόμενα για ώρες. Μικρά διαλείμματα βοηθούν την απόδοση. Ακόμη και 5 λεπτά μπορούν να σε ξεμπλοκάρουν.

Οργάνωση αντί για χάος

Όταν έχεις πολλά στο κεφάλι σου, το άγχος αυξάνεται. Όταν τα γράφεις, μειώνεται. Η οργάνωση δημιουργεί αίσθηση ελέγχου.

Η κίνηση μέσα στη μέρα

Το σώμα δεν είναι φτιαγμένο για ακινησία. Λίγη κίνηση βοηθά να φύγει η ένταση. Ακόμη και ένα μικρό περπάτημα αρκεί.

Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα τέλεια, η τελειότητα δημιουργεί πίεση ενώ η πρόοδος δημιουργεί ισορροπία. Το πιο σημαντικό είναι να μην εξαντλείσαι.