Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος: Μια ήρεμη ματιά στη χρονιά που φεύγει

WELLNESS
31/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 27.12.2025 - 23:03)
Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος: Μια ήρεμη ματιά στη χρονιά που φεύγει
TheIssue.gr TheIssue.gr

Χωρίς λίστες στόχων, χωρίς πίεση, μόνο με ειλικρίνεια.

Κάθε Δεκέμβρη, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, νιώθουμε την ανάγκη να κοιτάξουμε πίσω. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι θα θέλαμε να είχε πάει αλλιώς. Συχνά όμως αυτός ο απολογισμός γίνεται σκληρός. Σαν να κρίνουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα.

Δεν ήταν όλα στο χέρι σου

Πολλά από όσα συνέβησαν φέτος δεν τα επέλεξες. Καταστάσεις, αλλαγές, απώλειες, δυσκολίες. Το να αναγνωρίσεις ότι έκανες ό,τι μπορούσες με όσα είχες είναι πράξη κατανόησης προς τον εαυτό σου.

Τι αξίζει να κρατήσεις

Πριν σκεφτείς τι θες να αλλάξεις, σκέψου τι αξίζει να κρατήσεις. Μικρές νίκες, στιγμές που άντεξες, επιλογές που σε προστάτεψαν. Δεν χρειάζεται να ήταν όλα τέλεια για να ήταν σημαντικά.

Η νέα χρονιά δεν χρειάζεται υποσχέσεις

Δεν χρειάζονται μεγάλοι στόχοι ή λίστες που πιέζουν. Ίσως μόνο μια πρόθεση. Να είσαι λίγο πιο ήπια με τον εαυτό σου. Να ακούς λίγο περισσότερο τις ανάγκες σου. Να αφήνεις χώρο για ξεκούραση και χαρά.

Ο χρόνος αλλάζει, εσύ συνεχίζεις

Η αλλαγή του χρόνου δεν είναι μαγικό κουμπί. Είναι απλώς μια υπενθύμιση ότι συνεχίζεις. Κι αν το κάνεις με περισσότερη κατανόηση και λιγότερη πίεση, τότε αυτό από μόνο του είναι μια όμορφη αρχή.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η καθημερινότητα των γιορτών: Πώς να βρεις ρυθμό μέσα στο χάος
WELLNESS

Η καθημερινότητα των γιορτών: Πώς να βρεις ρυθμό μέσα στο χάος

29.12.2025 - 10:37
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΓΙΟΡΤΕΣ
Χριστούγεννα και αυτοφροντίδα: Πώς να νιώσεις όμορφη, ήρεμη και ο εαυτός σου μέσα στις γιορτές
WELLNESS

Χριστούγεννα και αυτοφροντίδα: Πώς να νιώσεις όμορφη, ήρεμη και ο εαυτός σου μέσα στις γιορτές

21.12.2025 - 10:30
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
10 μικρές πολυτέλειες που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου χωρίς ενοχές
WELLNESS

10 μικρές πολυτέλειες που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου χωρίς ενοχές

11.11.2025 - 10:02
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ξαναβρες το παιδί που κρύβεις μέσα σου
WELLNESS

Ξαναβρες το παιδί που κρύβεις μέσα σου

08.11.2025 - 10:34
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Όταν μαθαίνεις να λες όχι: Η δύναμη του ορίου στις σχέσεις και στη ζωή σου
WELLNESS

Όταν μαθαίνεις να λες όχι: Η δύναμη του ορίου στις σχέσεις και στη ζωή σου

29.10.2025 - 10:34
ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΟΡΙΑ
Η Elle Macpherson αποκαλύπτει το μυστικό της υγιούς γήρανσης 
LIFE

Η Elle Macpherson αποκαλύπτει το μυστικό της υγιούς γήρανσης 

15.03.2025 - 14:05
Elle MacPherson, ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΓΗΡΑΝΣΗ, ΕΛ ΜΑΚ ΦΕΡΣΟΝ, ΕΥΕΞΙΑ
3 stylish looks για να πιεις τον πρώτο καφέ της νέας χρονιάς
FASHION

3 stylish looks για να πιεις τον πρώτο καφέ της νέας χρονιάς

01.01.2025 - 10:01
FASHION TIPS, LOOKS, STYLISH LOOKS, ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Πώς να αναδείξεις το σώμα και το μυαλό σου το 2025: Στόχοι ευεξίας που θα μεταμορφώσουν τη ζωή σου
WELLNESS

Πώς να αναδείξεις το σώμα και το μυαλό σου το 2025: Στόχοι ευεξίας που θα μεταμορφώσουν τη ζωή σου

31.12.2024 - 12:25
2025, ΜΥΑΛΟ, ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ, ΣΩΜΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ