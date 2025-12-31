Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος: Μια ήρεμη ματιά στη χρονιά που φεύγει

Κάθε Δεκέμβρη, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, νιώθουμε την ανάγκη να κοιτάξουμε πίσω. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι θα θέλαμε να είχε πάει αλλιώς. Συχνά όμως αυτός ο απολογισμός γίνεται σκληρός. Σαν να κρίνουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα.

Δεν ήταν όλα στο χέρι σου

Πολλά από όσα συνέβησαν φέτος δεν τα επέλεξες. Καταστάσεις, αλλαγές, απώλειες, δυσκολίες. Το να αναγνωρίσεις ότι έκανες ό,τι μπορούσες με όσα είχες είναι πράξη κατανόησης προς τον εαυτό σου.

Τι αξίζει να κρατήσεις

Πριν σκεφτείς τι θες να αλλάξεις, σκέψου τι αξίζει να κρατήσεις. Μικρές νίκες, στιγμές που άντεξες, επιλογές που σε προστάτεψαν. Δεν χρειάζεται να ήταν όλα τέλεια για να ήταν σημαντικά.

Η νέα χρονιά δεν χρειάζεται υποσχέσεις

Δεν χρειάζονται μεγάλοι στόχοι ή λίστες που πιέζουν. Ίσως μόνο μια πρόθεση. Να είσαι λίγο πιο ήπια με τον εαυτό σου. Να ακούς λίγο περισσότερο τις ανάγκες σου. Να αφήνεις χώρο για ξεκούραση και χαρά.

Ο χρόνος αλλάζει, εσύ συνεχίζεις

Η αλλαγή του χρόνου δεν είναι μαγικό κουμπί. Είναι απλώς μια υπενθύμιση ότι συνεχίζεις. Κι αν το κάνεις με περισσότερη κατανόηση και λιγότερη πίεση, τότε αυτό από μόνο του είναι μια όμορφη αρχή.