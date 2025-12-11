Λεύκανση δοντιών: Λάμψτε φέτος στις γιορτές με ένα αστραφτερό χαμόγελο

Η Ιωάννα Καζάκου, Χειρουργός Οδοντίατρος, μας εξηγεί αναλυτικά τις μεθόδους και όλα τα βήματα που οδηγούν σε ένα λαμπερό, υγιές μα πάνω απ’ όλα φυσικά λευκό χαμόγελο.

Το χαμόγελο είναι ένα από τα στοιχείο της εξωτερικής μας εμφάνισης που αφήνει τις πρώτες εντυπώσεις. Ένα υγιές, φωτεινό σύνολο δοντιών μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά και τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η λεύκανση δοντιών αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές θεραπείες της σύγχρονης οδοντιατρικής.

Καθώς πλησιάζουμε προς την εορταστική περίοδο, την εποχή όπου οι κοινωνικές συναναστροφές, οι φωτογραφίες και η καλή διάθεση έχουν την τιμητική τους, πολλοί ασθενείς επιλέγουν τη λεύκανση δοντιών ως έναν τρόπο να ανανεώσουν την εμφάνισή τους. Μέσα από τις παρακάτω γραμμές, η Ιωάννα Καζάκου, Χειρουργός Οδοντίατρος, μας εξηγεί αναλυτικά τις μεθόδους και όλα τα βήματα που οδηγούν σε ένα λαμπερό, υγιές μα πάνω απ’ όλα φυσικά λευκό χαμόγελο.

Γιατί αλλάζει το χρώμα των δοντιών μας;

Ο αποχρωματισμός των δοντιών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Ορισμένες καθημερινές συνήθειες, όπως η κατανάλωση καφέ, τσαγιού, κόκκινου κρασιού ή άλλων τροφών που περιέχουν χρωστικές, επηρεάζουν σταδιακά το σμάλτο των δοντιών. Ταυτόχρονα, το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα, όπως και η ελλιπής στοματική υγιεινή, η οποία επιτρέπει στη μικροβιακή πλάκα και την πέτρα να συσσωρεύονται. Ακόμη, η φυσική φθορά που επέρχεται με τον χρόνο, η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, γενετικές προδιαθέσεις αλλά και πιθανά οδοντικά τραύματα αποτελούν αιτίες αποχρωματισμού. Πάνω απ’ όλα, η κατανόηση της αιτίας μας βοηθά να προτείνουμε εξατομικευμένα μέτρα και την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Τι προηγείται της λεύκανσης δοντιών;

Μία λεύκανση δοντιών μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια μόνο όταν η στοματική υγεία βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία πάντα ξεκινά με έναν λεπτομερή κλινικό έλεγχο, όπου εξετάζουμε δόντια και ούλα για τυχόν προβλήματα, όπως τερηδόνες, ουλίτιδα ή φθορά του σμάλτου. Αν υπάρχει ενεργή τερηδόνα, κάποια ρωγμή ή άλλη βλάβη, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί πριν τη λεύκανση. Οι λευκαντικοί παράγοντες, που κυρίως έχουν ως βάση το υπεροξείδιο, είναι ιδιαίτερα δραστικοί, οπότε σε περίπτωση που εισχωρήσουν σε προβληματικούς ιστούς, μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση ή ευαισθησία. Με τη σωστή προετοιμασία εξασφαλίζουμε ότι η διαδικασία θα είναι αποτελεσματική και ασφαλής και ότι θα αποφύγουμε κινδύνους. Πίσω από τον καθαρά αισθητικό χαρακτήρα της λεύκανσης, κρύβεται και μια βαθύτερη συμβολή στην ολική φροντίδα της στοματικής υγείας.

Οι μέθοδοι λεύκανσης που εφαρμόζουμε

Στο Οδοντιατρικό Κέντρο STOMA παρέχουμε δύο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη λεύκανση δοντιών, οι οποίες επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς:

1. Λεύκανση στο ιατρείο με LED: Μια γρήγορη και απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία που αξιοποιεί ειδικό λευκαντικό gel και ενεργοποίησή του μέσω ισχυρού LED φωτός. Αρχικά προστατεύουμε τα ούλα και τα χείλη με ειδικό υλικό και εξοπλισμό, και συη συνέχεια εφαρμόζουμε τον λευκαντικό παράγοντα. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε σύντομους κύκλους διάρκειας περίπου 15 λεπτών.

2. Λεύκανση στο σπίτι με εξατομικευμένους νάρθηκες: Αφού ληφθούν αποτυπώματα των δοντιών, δημιουργούνται ειδικοί νάρθηκες που εφαρμόζουν με ακρίβεια στα δόντια. Ο ασθενής τοποθετεί σ’ αυτούς το λευκαντικό υλικό και φορά τους νάρθηκες συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η μέθοδος προσφέρει σταδιακή βελτίωση και επιτρέπει την προσαρμογή της έντασης ανάλογα με τις ανάγκες.

3. Ο συνδυασμός που προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα: Η βέλτιστη προσέγγιση συχνά περιλαμβάνει αρχική λεύκανση στο ιατρείο, ακολουθούμενη από συντήρηση στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, το αποτέλεσμα γίνεται πιο λαμπερό και διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πώς θα διατηρήσουμε το αποτέλεσμα;

Η διάρκεια του αποτελέσματος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2–3 ετών, όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές συνήθειες του ασθενούς.

Για μεγαλύτερη αντοχή, θα πρέπει ο ασθενής να τηρεί σχολαστική στοματική υγιεινή, να μειώσει όσο μπορεί την κατανάλωση ροφημάτων με έντονες χρωστικές, να μην παραλείπει τους επαγγελματικούς καθαρισμούς, όπως και να ακολουθεί κατά καιρούς συμπληρωματικές συνεδρίες λεύκανσης, όταν ο οδοντίατρος το κρίνει απαραίτητο.

Την περίοδο των γιορτών, όπου όλοι αναζητούμε λίγη περισσότερη λάμψη, η λεύκανση μπορεί να λειτουργήσει ως μια μικρή «επανεκκίνηση» και να αποτελέσει μια ουσιαστική επένδυση στην προσωπική μας εικόνα και διάθεση.

Η ομάδα μας στο STOMA επενδύει σταθερά στη συνεχή κατάρτιση, στις σύγχρονες τεχνικές και στα υψηλής ποιότητας υλικά. Στόχος μας είναι κάθε θεραπεία –αισθητική ή θεραπευτική– να προσφέρει ασφάλεια, προβλεψιμότητα και άριστο τελικό αποτέλεσμα.

Ευχαριστούμε πολύ για τις επιστημονικές πληροφορίες την κα Ιωάννα Καζάκου, Χειρουργό Οδοντίατρο.

