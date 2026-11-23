Αρωματικό, ζουμερό και με υλικά που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε κουζίνα.

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Υπάρχουν απογεύματα που το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα σπιτικό γλυκό και μια κούπα καφέ.

Το κέικ πορτοκαλιού είναι από εκείνες τις κλασικές συνταγές που δύσκολα απογοητεύουν. Το γιαούρτι χαρίζει απαλή υφή, ενώ το ξύσμα πορτοκαλιού γεμίζει την κουζίνα άρωμα. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται καν να βγάλεις το μίξερ από το ντουλάπι.

Υλικά για μία φόρμα

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (φαρίνα)

300 γρ. ζάχαρη

4 αυγά μεσαίου μεγέθους

250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

180 ml ηλιέλαιο

180 ml φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή 2 βανιλίνες

1 πρέζα αλάτι

Λίγο ηλιέλαιο και αλεύρι για τη φόρμα

Λίγη άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα, προαιρετικά

Εκτέλεση

1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C στις αντιστάσεις.

Λαδώνουμε και αλευρώνουμε καλά μια μεγάλη στρογγυλή φόρμα για κέικ, διαμέτρου 26–28 εκατοστών, με τρύπα στο κέντρο.

2. Ανακατεύουμε τα υγρά υλικά

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με σύρμα τα αυγά και τη ζάχαρη για περίπου 3–4 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν πιο ανοιχτό χρώμα και να αφρατέψουν ελαφρώς.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και το ηλιέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Στη συνέχεια ρίχνουμε τον φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα, τη βανίλια και το αλάτι.

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

3. Προσθέτουμε το αλεύρι

Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το προσθέτουμε σταδιακά στο μείγμα, σε τρεις δόσεις.

Ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα, μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως το αλεύρι.

Δεν χρειάζεται υπερβολικό ανακάτεμα, καθώς μπορεί να επηρεάσει την αφράτη υφή του κέικ.

4. Ψήνουμε

Αδειάζουμε το μείγμα στην προετοιμασμένη φόρμα, φροντίζοντας να μην ξεπερνά τα 2/3 του ύψους της.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 55–65 λεπτά, ανάλογα με τον φούρνο και το μέγεθος της φόρμας.

Αποφεύγουμε να ανοίξουμε την πόρτα του φούρνου κατά τα πρώτα 40 λεπτά.

Το κέικ είναι έτοιμο όταν μια οδοντογλυφίδα που βυθίζουμε στο κέντρο βγαίνει καθαρή ή με λίγα στεγνά ψίχουλα.

5. Αφήνουμε να κρυώσει

Βγάζουμε το κέικ από τον φούρνο και το αφήνουμε στη φόρμα για περίπου 10–15 λεπτά.

Στη συνέχεια το ξεφορμάρουμε προσεκτικά και το μεταφέρουμε σε σχάρα μέχρι να κρυώσει.

Αν θέλουμε, το πασπαλίζουμε με λίγη άχνη ζάχαρη πριν το σερβίρουμε.

Το μυστικό για αφράτο αποτέλεσμα

Για ένα πραγματικά αφράτο κέικ, φροντίζουμε όλα τα υλικά να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου πριν ξεκινήσουμε. Επίσης, αποφεύγουμε το έντονο ανακάτεμα μόλις προσθέσουμε το αλεύρι, ώστε το κέικ να παραμείνει μαλακό και ανάλαφρο.

Για πιο έντονη γεύση πορτοκαλιού, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο επιπλέον ξύσμα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το λευκό μέρος της φλούδας που μπορεί να πικρίζει. Ένα απλό, σπιτικό κέικ, ιδανικό για το πρωινό, τον απογευματινό καφέ ή κάθε στιγμή που θέλουμε κάτι γλυκό, αφράτο και αρωματικό.