Καλύτερος ύπνος τον χειμώνα: Πώς να κοιμάσαι πιο ποιοτικά

Ο ύπνος τον χειμώνα συχνά επηρεάζεται από την αλλαγή φωτός, τη χαμηλή θερμοκρασία και την ένταση της καθημερινότητας. Παρότι νιώθουμε πιο κουρασμένες, δεν κοιμόμαστε πάντα καλύτερα. Η ποιότητα του ύπνου όμως είναι καθοριστική για τη διάθεση και την υγεία.

Το περιβάλλον του ύπνου

Το υπνοδωμάτιο πρέπει να λειτουργεί ως χώρος ξεκούρασης. Χαμηλός φωτισμός, ήσυχος χώρος και σωστή θερμοκρασία βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει. Τα βαριά παπλώματα και τα ζεστά υφάσματα δημιουργούν αίσθηση ασφάλειας.

Ρουτίνα πριν τον ύπνο

Το σώμα αγαπά τη ρουτίνα. Όταν κάνεις περίπου τα ίδια πράγματα κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, εκπαιδεύεις τον οργανισμό σου να χαλαρώνει πιο εύκολα. Ένα ζεστό ρόφημα χωρίς καφεΐνη, λίγη ανάγνωση ή χαμηλή μουσική λειτουργούν προετοιμαστικά.

Ο ρόλος των σκέψεων

Συχνά, δεν μας κρατά ξύπνιες το σώμα αλλά το μυαλό. Αν οι σκέψεις τρέχουν, βοηθά να τις «αφήνεις» έξω από το κρεβάτι. Ακόμα και η αποδοχή ότι δεν χρειάζεται να κοιμηθείς τέλεια μειώνει την πίεση.

Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βάση για να λειτουργείς καλύτερα μέσα στη μέρα. Όταν τον αντιμετωπίζεις ως προτεραιότητα και όχι ως κάτι που «χωράει αν περισσέψει χρόνος», αλλάζει η ποιότητα ζωής σου.