Η σημασία του ήλιου και της βιταμίνης D στη διάθεση

Γιατί νιώθεις καλύτερα όταν έχει ήλιο και δεν είναι τυχαίο.

Έχεις παρατηρήσει ότι όταν βγαίνει ήλιος, αλλάζει αυτόματα η διάθεσή σου; Ότι ακόμη και μια δύσκολη μέρα μοιάζει πιο διαχειρίσιμη; Αυτό δεν είναι ψυχολογικό τρικ αλλά βιολογία.

Η έκθεση στο φυσικό φως επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο και τις ορμόνες σου. Η βιταμίνη D, που παράγεται μέσω της έκθεσης στον ήλιο, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάθεση, στην ενέργεια και ακόμη και στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η μειωμένη έκθεση στο φως οδηγεί συχνά σε πτώση ενέργειας, αυξημένη κόπωση και σε κάποιες περιπτώσεις σε πιο βαριά συναισθηματική κατάσταση. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που αυτή η ισορροπία αρχίζει να αποκαθίσταται.

Το φως ως ρυθμιστής διάθεσης

Το φυσικό φως επηρεάζει την παραγωγή σεροτονίνης, της ορμόνης που σχετίζεται με τη διάθεση και την ευεξία. Όταν εκτίθεσαι στο φως, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι είναι ημέρα, ότι είναι ασφαλές να είσαι ενεργή.

Αντίθετα, η έλλειψη φωτός συνδέεται με αυξημένη μελατονίνη, δηλαδή την ορμόνη του ύπνου, γι’ αυτό τον χειμώνα νιώθουμε πιο βαριές.

Μικρές δόσεις, μεγάλη διαφορά

Δεν χρειάζεται να περνάς ώρες στον ήλιο. Δέκα με είκοσι λεπτά καθημερινής έκθεσης, χωρίς γυαλιά ηλίου και χωρίς κινητό, είναι αρκετά για να ενεργοποιήσουν το σύστημα.

Μια πρωινή βόλτα, ένας καφές στο μπαλκόνι ή ακόμη και το να καθίσεις κοντά σε παράθυρο μπορεί να κάνει διαφορά.

Η βιταμίνη D δεν είναι μόνο για τα οστά

Η βιταμίνη D συνδέεται με την ανοσοποιητική λειτουργία, τη ρύθμιση της διάθεσης και τη συνολική ενέργεια. Η έλλειψή της έχει συσχετιστεί με κόπωση και χαμηλή διάθεση, και ο ήλιος είναι ο πιο φυσικός τρόπος πρόσληψής της.

Ο Μάρτιος είναι η στιγμή που μπορείς να επανασυνδεθείς με τον φυσικό ρυθμό. Να βγεις έξω, να κινηθείς, να αφήσεις το φως να επηρεάσει θετικά το σώμα σου. Γιατί η διάθεση δεν είναι μόνο θέμα σκέψης, είναι και θέμα έκθεσης.