Γιορτές και σχέσεις: Πώς να μείνετε κοντά όταν όλα γύρω τρέχουν

Υπάρχει η προσδοκία ότι τα Χριστούγεννα θα μας ενώσουν. Περισσότερος χρόνος μαζί, περισσότερη ζεστασιά, περισσότερη αγάπη. Στην πράξη όμως, οι υποχρεώσεις, η κούραση και το άγχος κάνουν το αντίθετο. Δεν είναι σπάνιο να νιώθεις απόσταση, ακόμα κι όταν είστε στον ίδιο χώρο.

Η κούραση επηρεάζει τη σύνδεση

Όταν είσαι εξαντλημένη, δεν έχεις διάθεση για κουβέντες, ρομαντισμό ή κατανόηση. Κι αυτό είναι ανθρώπινο. Οι γιορτές φέρνουν πίεση, όχι μόνο χαλάρωση. Το να αναγνωρίσεις την κούραση και των δύο είναι το πρώτο βήμα για λιγότερες εντάσεις.

Μικρές στιγμές επαφής έχουν αξία

Δεν χρειάζεται ένα τέλειο ραντεβού ή μια ρομαντική έξοδος. Ένας καφές μαζί στο σπίτι, μια αγκαλιά στον καναπέ, μια κουβέντα χωρίς κινητά. Αυτές οι μικρές στιγμές υπενθυμίζουν γιατί είστε μαζί. Η σύνδεση χτίζεται στα απλά.

Μίλα για όσα νιώθεις

Οι γιορτές συχνά φέρνουν στην επιφάνεια ανείπωτα συναισθήματα. Αν κάτι σε βαραίνει, μην το κρατάς μέσα σου. Δεν χρειάζεται κατηγορίες. Χρειάζεται ειλικρίνεια. Το να μιλήσεις ανοιχτά είναι πράξη φροντίδας, όχι αδυναμίας.

Αγάπη χωρίς προσδοκίες

Δεν είναι απαραίτητο να μοιάζει η σχέση σας με ταινία. Αρκεί να υπάρχει σεβασμός, κατανόηση και διάθεση να είστε μαζί όπως είστε. Οι γιορτές περνούν, αλλά η σύνδεση που φροντίζεις μένει.